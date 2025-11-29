كأس زايد وراشد: نخبة خيول الإمارات تتنافس في جبل علي

يشهد مضمار جبل علي يوم الجمعة بطاقة سباقات قوية مكونة من سبعة أشواط، يتصدرها سباق كأس زايد وراشد للمبادرة باعتباره المنافسة الأكثر إثارة للاهتمام بعد الظهر.

اجتذب سباق التكافؤ (Handicap) على مسافة 1800 متر، الذي تبلغ قيمة جوائزه 120,000 درهم إماراتي، ميداناً غنياً بالعمق والأهمية في بداية الموسم، مقدماً مؤشراً قيماً للوجهة التي قد تتجه إليها العديد من هذه الخيول المتخصصة في المسافات المتوسطة على المضمار الرملي مع بدء الموسم الإماراتي في اكتساب الزخم.

يأتي السباق في توقيت مثالي في التقويم للمدربين الذين يتطلعون إلى قياس جاهزية خيولهم قبل برنامج الشتاء الأكثر انشغالاً، حيث يعمل كنقطة انطلاق نحو مهمات أعلى، وبشكل أساسي في كرنفال دبي للسباق في ميدان.

يصل المدرب مايكل كوستا، الذي اتخذ من جبل علي قاعدة له، بقوة خاصة عبر الأشواط السبعة. ويدفع الأسترالي باثنين من الخيول العشرة في الحدث الرئيسي، وهما "الرائد" (Elraaed) و "أسطورة عربية" (Arabic Legend)، وكلاهما يمتلك القدرة على ترك بصمة اعتماداً على سير السباق.

لكن كوستا لن تسير له الأمور كما يشتهي. فجودة المنافسة ملفتة للنظر، حيث تم تمثيل كل إسطبل إماراتي رائد تقريباً.

يدفع المدرب أحمد بن حرماش، صاحب الأداء القوي حالياً، بـ "ستورمي أوشن" (Stormy Ocean)، وهو ابن مثير لنجم السباقات السابق "فرانكل"، الذي أنهى الموسم الماضي بالفوز ببطولة أبوظبي. مر على ذلك 231 يوماً، ويأمل بن حرماش أن يكون الجواد البالغ من العمر سبع سنوات قد احتفظ بشهية الفوز عندما يصطف يوم السبت.

يستهدف المدرب بطل المواسم الثلاثة والحالي، مصعب المهيري، الفوز بـ "ستيت سيكريت" (State Secret)، وهو خيل سابق لـ "جودلفين" ويستمر في إظهار قدرته منذ انضمامه إلى فريقه في إسطبلات الواحة في ند الشبا. سيكون هذا ظهوره الرابع للمهيري، الذي يعتقد أن الحصان بدأ يتخذ منعطفاً إيجابياً.

قال المدرب: "لقد أصبح 'ستيت سيكريت' أقوى مع كل مشاركة لنا، وهذه المسافة في جبل علي يجب أن تناسبه جيداً. إنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذا نأمل أن يكون منافساً في سباق صعب."

كما يبدو المدرب البطل السابق والفائز بكأس دبي العالمي، بهوبات سيمار، مجهزاً جيداً بـ "لاسودود" (Laasudood) و "أراغون كاسل" (Aragon Castle)، وكلاهما يتمتع بسجل جيد وملاءمة للمضمار الرملي. لطالما كان أداء خيول سيمار قوياً في سباقات التكافؤ المبكرة في جبل علي، ويبدو أن الزوجين في وضع جيد للحفاظ على هذا الاتجاه.

يضيف "وور هوك" (War Hawk)، الذي يدربه سيمون وإيد كريسفورد، بُعداً دولياً للمنافسة. يمتلك فريق الأب والابن سجلاً قوياً عند سفر الخيول إلى الإمارات، وغالباً ما يضعونها بدقة في السباقات التي تناسب ملفها الشخصي.

يصل "وور هوك" كحصان لديه مجال للتحسن على الأرضية الرملية، ووجوده يعزز ما هو بالفعل واحد من أقوى تجديدات هذا السباق في المواسم الأخيرة. إذا تكيف بسرعة مع متطلبات صعود جبل علي الشهير، فلديه القدرة على لعب دور مهم في الكرنفال.

مع السرعة المسحوبة عبر الميدان، من المرجح أن تكون المراحل المبكرة من السباق تنافسية، وسيلعب صعود جبل علي الشهير دوره مرة أخرى في كشف أي ترهل في بداية الموسم.

بين فريق كوستا المحلي القوي، وثنائي سيمار المثبت، وحصان المهيري الذي يتحسن، وغارة كريسفورد الخارجية، يتشكل سباق الجمعة ليكون واحداً من أكثر سباقات الـ 1800 متر انفتاحاً وجاذبية التي استضافها جبل علي في المواسم الأخيرة.

يُفتتح بعد الظهر بسباق مبتدئة للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1200 متر والمولودة في الإمارات، في حين أن الشوط المرافق هو سباق الخمسين سهماً (54th Stakes)، حيث يبدو أن الخيل القادم من الأوروغواي، "دوندي فيرمو" (Donde Firmo)، يمتلك فرصة كبيرة عندما يواجه سبعة منافسين يقودهم "جولد ستيرلينج" (Gold Sterling). ستكون هذه أول مشاركة له تحت قيادة المدرب الجديد خوليو أولاسكواغا (الذي كان سابقاً مع خورخي ري).

