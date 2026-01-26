"كأس دبي العالمي 2026"..151 خيلاً عالمياً تتنافس على لقب النسخة الثلاثين

وقال إيروان شاربي، مدير عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل: "نحن سعداء برؤية هذه الترشيحات الاستثنائية من جميع أنحاء العالم للنسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي. إن وجود أبطال سابقين ومدافعين عن ألقابهم يسلط الضوء على المكانة والجاذبية العالمية لهذا الملتقى، ونحن واثقون من أن نسخة عام 2026 ستقدم احتفالية مذهلة لسباقات الخيل الدولية في أبهى صورها".