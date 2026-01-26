"كأس دبي العالمي 2026"..151 خيلاً عالمياً تتنافس على لقب النسخة الثلاثين

يُعد "فورإيفر يونغ" الفائز بسباق "بريدرز كاب كلاسيك"، وبطلا "كأس دبي العالمي" الأخيرين "لوريل ريفر" (2024) و"هيت شو" (2025)، من بين قائمة عالمية من المرشحين للمنافسة في شوط "كأس دبي العالمي" (الفئة الأولى) البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، وهو الحدث الأبرز في يوم كأس دبي العالمي المقرر إقامته في 28 مارس.
وتم إدراج ما مجموعه 151 خيلاً للمنافسة في هذا السباق الأيقوني الممتد لمسافة 2000 متر، حيث تضم قائمة المتنافسين الأبرز من اليابان كلاً من "ناروكامي"، و"ديكتاين"، و"دورا إيريدي"، إلى جانب النجمين الأمريكيين "جوسجر" و"وايت أباريو"، مما يؤكد الجاذبية العالمية الحقيقية للنسخة الثلاثين من السباق.
ويتضمن برنامج السباقات التسعة أشواطاً مساندة استثنائية، يتقدمها شوط "لونجين دبي شيما كلاسيك" (الفئة الأولى) البالغ جوائزه 6 ملايين دولار، والذي استقطب 95 ترشيحاً. ومن بين هؤلاء "كالانداغان" المتوج بلقب أفضل خيل في العالم لعام 2025، إلى جانب بطل "شيما كلاسيك" لعام 2024 "ريبلز رومانس"، والفائز بسباق "بريدرز كاب تيرف" الجواد "إيثيكال دايموند"، والبطل الحالي "دانون ديسيل".
كما تتمثل اليابان بقوة مرة أخرى بوجود "كروا دو نورد"، و"دوريزا"، و"ماسكيريد بول" ضمن قائمة المشاركين. كما استقبل شوط "دبي تيرف" (الفئة الأولى) برعاية "دي بي وورلد" 143 ترشيحاً، تشمل الفائز بنسخة 2024 "فاكتور شيفال"، والفائز بسباق "كورال إكليبس" (الفئة الأولى) "أومبودسمان"، وبطل سباقات الفئة الأولى المتعددة في اليابان "جانتار مانتار".
وتعد سباقات السرعة (السبيرنت) أيضاً بمنافسة نخبوية؛ حيث يبرز "بينتورناتو" الفائز بسباق "بريدرز كاب سبرينت" ضمن المشاركين في شوط "دبي جولدين شاهين" (الفئة الأولى) برعاية "نخيل"، بينما تتصدر "شيسوسبيسي" بطلة "بريدرز كاب تيرف سبرينت" قائمة الترشيحات لشوط "القوز سبرينت" (الفئة الأولى) برعاية "عزيزي للتطوير العقاري".
ويتعزز برنامج يوم كأس دبي العالمي المتميز بسباقات أخرى تشمل "ديربي الإمارات" (الفئة الثانية)، و"جودولفين مايل" (الفئة الثانية) برعاية "إعمار"، و"كأس دبي الذهبي" (الفئة الثانية) برعاية "الطاير للسيارات". وكما جرت العادة، يفتتح اليوم بسباق "دبي كحيلة كلاسيك" (الفئة الأولى) المخصص للخيول العربية الأصيلة.
وقال إيروان شاربي، مدير عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل: "نحن سعداء برؤية هذه الترشيحات الاستثنائية من جميع أنحاء العالم للنسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي. إن وجود أبطال سابقين ومدافعين عن ألقابهم يسلط الضوء على المكانة والجاذبية العالمية لهذا الملتقى، ونحن واثقون من أن نسخة عام 2026 ستقدم احتفالية مذهلة لسباقات الخيل الدولية في أبهى صورها".