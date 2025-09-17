كأس آسيا: منتخب الإمارات يتطلع إلى التأهل التاريخي إلى المربع الذهبي اليوم

رغم وجود سحابة من عدم اليقين تخيم على مباراتهم الأخيرة في المجموعة الأولى بكأس آسيا ضد باكستان، يأمل مدرب الإمارات العربية المتحدة لالشاند راجبوت في مساعدة فريقه على الحصول على مكان تاريخي في البطولة الرباعية.
وبعد فوزها على عُمان في مباراتها الثانية، ستتأهل الإمارات العربية المتحدة إلى الدور قبل النهائي إذا حققت مفاجأة أمام باكستان في دبي يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن باكستان هددت بمقاطعة المباراة إذا لم يتم إبعاد الحكم آندي بيكروفت، الذي أدار مباراة باكستان ضد الهند يوم الأحد، من البطولة بعد الجدل الدائر حول المصافحة.
رفض اللاعبون الهنود مصافحة الفريق الباكستاني بعد فوزهم بسبعة ويكيت يوم الأحد في ما كانت المباراة الأولى بين الجانبين بعد أربعة أشهر فقط من وصول الدولتين في جنوب آسيا إلى شفا حرب شاملة.
لكن مدرب منتخب الإمارات راجبوت يركز فقط على المهمة التي تنتظره.
"الأمر الجيد هو أننا لعبنا ضد باكستان في السلسلة الثلاثية (مؤخرًا في الشارقة)، لذا فنحن نعرف وضعنا جيدًا. إذا قدمنا أداءً جيدًا في ذلك اليوم، فبالتأكيد سيتأهل فريقنا إلى الدور قبل النهائي".
حافظت الإمارات على آمالها في التأهل بعد فوزها الكبير على سلطنة عمان في أبو ظبي يوم الاثنين.
وقال راجبوت "لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية ضد عُمان، وسنحاول أن نلعب أفضل ما لدينا غدًا (الأربعاء)".
"سيكون أمرًا كبيرًا بالنسبة لنا أن نتأهل إلى الدور الرابع."
الفرق:
الإمارات (محتمل): 1 أليشان شرفو، 2 محمد وسيم (كابتن)، 3 محمد زهيب، 4 آصف خان، 5 هارشيت كوشيك، 6 راهول شوبرا (وك)، 7 دروف باراشار، 8 حيدر علي، 9 محمد روهيد خان، 10 محمد جواد الله، 11 جنيد صديق.
باكستان (محتمل): 1 صاحب زادة فرحان، 2 صائم أيوب 3 فخار زمان 4 سلمان علي آغا (كابتن) 5 حسن نواز 6 محمد حارس (أسبوع) 7 محمد نواز 8 فهيم أشرف 9 شاهين أفريدي 10 سفيان مقيم 11 أبرار أحمد.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب دبي الدولي يوم الأربعاء.