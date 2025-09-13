كأس آسيا: لاعبو البولينج يحققون فوزاً سهلاً لباكستان

كان لباكستان الفضل في فوزها الشامل على عمان بـ 93 جولة في مباراتها الافتتاحية للمجموعة الأولى في كأس آسيا يوم الجمعة.

ولكن إذا قمت بتحليل وحدة الضرب الخاصة بهم، فحتى أكثر أنصارهم ولاءً سوف يشعرون بخيبة أمل بسبب أدائهم المتواضع في ملعب دبي الدولي شبه الفارغ مساء الجمعة.