كأس آسيا: لاعبو البولينج يحققون فوزاً سهلاً لباكستان

كان لباكستان الفضل في فوزها الشامل على عمان بـ 93 جولة في مباراتها الافتتاحية للمجموعة الأولى في كأس آسيا يوم الجمعة.
ولكن إذا قمت بتحليل وحدة الضرب الخاصة بهم، فحتى أكثر أنصارهم ولاءً سوف يشعرون بخيبة أمل بسبب أدائهم المتواضع في ملعب دبي الدولي شبه الفارغ مساء الجمعة.
عانى لاعبو باكستان من أجل تحقيق السلاسة في مواجهة هجوم متواضع، حيث وصلوا إلى 160 مقابل سبع قبل أن يزيد لاعبو البولينج من الضغط على عمان، مما حد من قدرة الفريق الخليجي على تسجيل 67 نقطة كاملة.
بعد أقل من 48 ساعة من فوز الهند على الإمارات العربية المتحدة، بدا أداء باكستان بعيدا عن الإقناع في مباراتها الافتتاحية.
ويحتاج فريق سلمان أغا إلى بذل قصارى جهده لمواجهة الهند، بطلة العالم الحالية، في المواجهة المثيرة التي ستقام يوم الأحد المقبل بين الغريمين التقليديين على نفس الملعب.
مشاكل منتصف الترتيب
وحافظ اللاعب الثالث محمد هاريس (66 من 43 كرة، 7 أربعات، 3 سداسيات) واللاعب الافتتاحي صاحب زاده فرحان (29 من 29 كرة، 1 أربع) على مسار الفريق لتحقيق إجمالي كبير بفضل شراكتهما التي بلغت 85 جولة في الويكيت الثاني بعد سقوط سايم أيوب في فخ البط.
كان أداء باكستان جيدًا عند 89 مقابل اثنتين بعد 11 جولة، لكنها تراجعت إلى 120 مقابل خمس جولات، حيث انخفض معدل تسجيلها أيضًا بشكل مثير للقلق.
كانوا بحاجة إلى خبرة فخر زمان (23 لم يخرج من 16 كرة، 2 رباعيات) والتسديدات المبتكرة من محمد نواز (19 من 10 كرات، 4 رباعيات) لإضافة 40 جولة من آخر 20 كرة.
وفي المقابل، وجد اللاعبون العمانيون عديمو الخبرة أن الهجوم الباكستاني كان ساخنا للغاية بحيث لم يتمكنوا من التعامل معه حيث فشل تسعة منهم في الوصول إلى نتيجة مزدوجة الرقم.
شارك رجل المضرب الافتتاحي سيم الكرة الجديدة مع شاهين شاه أفريدي وأطلق الكرة من على لاعبي الافتتاح - عامر كليم (13) وجاتيندر سينغ (1) - بضربته الجانبية، مما أظهر أوراق اعتماده باعتباره لاعبًا متعدد المهارات ناشئًا.
ولم يتعافَ منتخب عُمان من الضربات المبكرة التي تعرض لها، حيث خرج من البطولة بنتيجة هزيلة.
لكن هامش فوز باكستان كان مُضلِّلاً. لولا رماة الفريق الباكستاني ولاعبي الفريق المنافس غير المُدرِكين، لكانت هذه المباراة أكثر تنافسية.
واعترف الكابتن أغا بأن العبء يقع على عاتق لاعبي باكستان لتحقيق نتائج جيدة.
من الصعب القول، ولكن بالطريقة التي بدأنا بها، كان من المفترض أن نسجل ما يقارب 180 نقطة. إنها مجرد لعبة كريكيت، لا أحد يعلم كيف تسير الأمور وكم نقطة يمكن أن تسجل".
إذا لم يتمكن لاعبو الفريق، وخاصة لاعبي خط الوسط، من إيجاد إيقاعهم، فيمكن لجماهير باكستان أن تتوقع تحديًا صعبًا للغاية ضد أمثال جاسبريت بومراه وكولديب ياداف يوم الأحد.
لكن آغا حذر المنتقدين من مخاطر استبعاد فريقه.
وقال "إذا تمكنا من تنفيذ خططنا لفترة كافية، فإننا جيدون بما يكفي للفوز على أي فريق".
النتائج المختصرة:
فازت باكستان 160 مقابل 7 (حارس 66، فرحان 29، كليم 3-31، فيصل 3-34) على عمان 67 (ميرزا 27، أشرف 2-6، مقيم 2-7، أيوب 2-8) بفارق 93 نقطة.