كأس آسيا في الإمارات: طرح التذاكر ابتداءً من الساعة الخامسة مساء اليوم

أعلن مجلس الإمارات للكريكيت على موقعه الإلكتروني أن تذاكر مباريات كأس آسيا 2025 ستكون متاحة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً اليوم 29 أغسطس. تبدأ أسعار التذاكر من 40 درهمًا إماراتيًا لمباريات أبوظبي و50 درهمًا إماراتيًا لمباريات دبي.
ستتوفر تذاكر مباراة الهند وباكستان، الأكثر طلبًا، في البداية ضمن باقة تذاكر لسبع مباريات تبدأ من 1400 درهم إماراتي. ويمكن للجماهير شراء تذاكر منفصلة (مستقلة) لكل مباراة من المباريات المتبقية غير المشمولة في باقة التذاكر.
أعلنت اللجنة المنظمة أن التذاكر ستكون متاحة على موقع بلاتينيوم ليست الإلكتروني. وخلال الأيام القادمة، ستتوفر التذاكر أيضًا في مكاتب التذاكر في كلٍّ من استاد دبي الدولي واستاد زايد للكريكيت في أبوظبي. وسيتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب، وفقًا للبيان المنشور على موقعهم الإلكتروني.
كان مشجعو لعبة الكريكيت ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر، حيث يحاولون الحصول على بعض التذاكر الأكثر طلبًا للمباريات الشهيرة.
تُقام البطولة هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتنافس الهند وباكستان في البطولات الدولية على ملاعب محايدة فقط. وكجزء من اتفاق تسوية، لم يلتقِ الفريقان على أرض أيٍّ من البلدين في سلسلة مباريات ثنائية منذ عام ٢٠١٢.
وفي وقت سابق، حذر مجلس الكريكيت الآسيوي من أن التذاكر الرسمية لكأس آسيا في الإمارات "لم يتم إصدارها بعد"، لإبلاغ المشجعين الذين قد يقعون ضحية للتذاكر المزيفة التي تباع عبر الإنترنت.
وذكرت صحيفة خليج تايمز أن تذاكر مزورة تم بيعها بالفعل لمباريات مهمة للغاية مثل مباراة الهند وباكستان في 14 سبتمبر.
وكان البعض منها عبارة عن مواقع ويب "مدعومة" يتم عرضها في مواقع مثالية على صفحة بحث Google.
الآن بعد أن أصبحت التذاكر متاحة للبيع على القنوات الرسمية، ألقي نظرة على جدول مباريات البطولة القادمة، في حال فاتتك:
مرحلة المجموعات:
9 سبتمبر - أفغانستان ضد هونج كونج (أبو ظبي).
10 سبتمبر – الهند ضد الإمارات العربية المتحدة (دبي)
11 سبتمبر – بنغلاديش ضد هونج كونج (أبو ظبي)
12 سبتمبر - باكستان ضد عمان (دبي)
13 سبتمبر - بنجلاديش ضد سريلانكا (أبو ظبي)
14 سبتمبر - الهند ضد باكستان (دبي)
15 سبتمبر – الإمارات العربية المتحدة ضد عُمان (أبو ظبي)
15 سبتمبر (لاحقًا) - سريلانكا ضد هونج كونج (دبي)
16 سبتمبر - بنجلاديش ضد أفغانستان (أبو ظبي)
17 سبتمبر - باكستان ضد الإمارات (دبي)
18 سبتمبر - سريلانكا ضد أفغانستان (أبو ظبي)
19 سبتمبر - الهند ضد عمان (أبو ظبي)
السوبر فور (أفضل فريقين من كل مجموعة)
20 سبتمبر – B1 ضد B2 (دبي)
21 سبتمبر – A1 ضد A2 (دبي)
23 سبتمبر - A2 ضد B1 (أبو ظبي)
24 سبتمبر – A1 ضد B2 (دبي)
25 سبتمبر – A2 ضد B2 (دبي)
26 سبتمبر – A1 ضد B1 (دبي)
أخير
28 سبتمبر – النهائي (ملعب دبي الدولي للكريكيت)