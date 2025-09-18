كأس آسيا: باكستان "تركز على الكريكيت فقط" بعد دراما المقاطعة

لم تكن باكستان يومًا غريبة على الأحداث الدرامية، بل والمأساوية أحيانًا، خارج الملعب في رياضة الكريكيت. فالهجوم الإرهابي عام ٢٠٠٩ على حافلة الفريق السريلانكي في لاهور، والذي حرم باكستان من المشاركة الدولية في الكريكيت على أرضها لعدة سنوات، والوفاة المفاجئة للمدرب بوب وولمر خلال كأس العالم ٢٠٠٧ في جزر الهند الغربية بعد هزيمة الفريق المحرجة أمام أيرلندا، الفريق المتواضع، لا يزالان يُثيران الرعب في قلوب المشجعين في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.