كأس آسيا: باكستان "تركز على الكريكيت فقط" بعد دراما المقاطعة

لم تكن باكستان يومًا غريبة على الأحداث الدرامية، بل والمأساوية أحيانًا، خارج الملعب في رياضة الكريكيت. فالهجوم الإرهابي عام ٢٠٠٩ على حافلة الفريق السريلانكي في لاهور، والذي حرم باكستان من المشاركة الدولية في الكريكيت على أرضها لعدة سنوات، والوفاة المفاجئة للمدرب بوب وولمر خلال كأس العالم ٢٠٠٧ في جزر الهند الغربية بعد هزيمة الفريق المحرجة أمام أيرلندا، الفريق المتواضع، لا يزالان يُثيران الرعب في قلوب المشجعين في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.
كان مشجعو لعبة الكريكيت في باكستان ووسائل إعلامهم في حالة من التوتر مرة أخرى يوم الأربعاء عندما عقد مسؤولو لعبة الكريكيت في البلاد اجتماعات مغلقة في لاهور.
لكن مجلس الكريكيت الباكستاني لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيسمح لفريقه بلعب مباراة حاسمة في المجموعة الأولى بكأس آسيا ضد الإمارات العربية المتحدة في دبي أو مقاطعة الحدث احتجاجا على عدم مصافحة الهند في المباراة الكبرى على نفس الملعب يوم الأحد الماضي.
وفي النهاية، نزلوا إلى الملعب، لكن ترددهم أجبر المنظمين على تأجيل المباراة، التي بدأت في الساعة 7:30 مساءً.
رفض المجلس الدولي للكريكيت طلب مجلس باكستان بإقالة آندي بايكروفت من منصبه كحكم للمباراة التي ستقام في ملعب دبي الدولي.
وتعرض بايكروفت، الذي أدار مباراة منتخب بلاده ضد الهند، لانتقادات شديدة في باكستان لإبلاغه في اللحظة الأخيرة بقرار الهند تجنب المصافحة المعتادة بين القائدين أثناء قرعة المباراة.
أثار تجاهل الهند للمصافحة قلق باكستان في أول مباراة كريكيت بين الفريقين بعد أربعة أشهر فقط من وصول الجارتين في جنوب آسيا إلى شفا حرب شاملة.
كما تجنب الفريق الهندي، الذي فاز بالمباراة بشكل شامل بسبعة ويكيتات، المصافحة بعد المباراة، مما أثار رد فعل غاضب من الفريق الباكستاني، الذي زعم أن تصرفات الهند تتعارض مع روح لعبة الكريكيت.
ورغم أن المصافحة قبل المباراة وبعدها أمر معتاد وليس قاعدة في ظروف اللعب، فقد تقدمت باكستان بشكوى رسمية إلى المجلس الدولي للكريكيت، مطالبة بإبعاد بايكروفت عن مبارياتها المتبقية.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، لكن تقارير إعلامية زعمت أن باكستان هددت بمقاطعة الحدث إذا تم رفض طلبها بإزالة الحكم المباراة الزيمبابوي.
في النهاية، أُعلن عن استبعاد بيكروفت من مباراة الإمارات العربية المتحدة كحكم للمباراة. لكن مجلس الكريكيت الباكستاني أعلن أن الحكم البالغ من العمر 69 عامًا قد اعتذر لقائد المنتخب الباكستاني سلمان آغا عن طريقة تعامله مع رفض مصافحة الهند المثير للجدل يوم الأحد.
"قدم حكم المباراة المثير للجدل في مجلس الكريكيت الدولي آندي بايكروفت اعتذاره إلى مدير وقائد فريق الكريكيت الباكستاني"، حسبما ذكر مجلس الكريكيت الباكستاني على قناة X.
"وصف آندي بايكروفت الحادث الذي وقع في 14 سبتمبر بأنه نتيجة لسوء الفهم وقدم اعتذاره."
وأعلن مجلس الكريكيت الباكستاني أيضًا أن المجلس الدولي للكريكيت مستعد "للتحقيق في انتهاك مدونة قواعد السلوك خلال المباراة التي أقيمت في 14 سبتمبر".
وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الكريكيت الهندي محسن نقفي، والذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الآسيوي للكريكيت، إن بايكروفت يأسف على حادثة المصافحة في المباراة ضد الهند في 14 سبتمبر.
وقال نقفي في مؤتمر صحفي في لاهور: "كنا غير راضين للغاية عن حكم المباراة وطلبنا أيضًا من المحكمة الدولية للتحكيم التحقيق في خرق قواعد السلوك في تلك المباراة".
كما نقول دائمًا، لا ينبغي خلط الكريكيت بالسياسة أبدًا. سنواصل التركيز على الكريكيت فقط.
لقد أنقذ قرارهم في اللحظة الأخيرة بعدم مقاطعة المباراة البطولة في نهاية المطاف من ما كان يمكن أن يكون إحراجًا كبيرًا.