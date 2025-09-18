كأس آسيا: باكستان تتغلب على الإمارات وتتأهل إلى مرحلة المجموعات الأربع الكبرى

بعد انتهاء دراما المقاطعة ببداية متأخرة، فاز منتخب باكستان على الإمارات بفارق 41 نقطة في مباراة المجموعة الأولى بكأس آسيا ليتقدم إلى مرحلة الأربعة الكبار على ملعب دبي الدولي يوم الأربعاء.
وكانت المباراة التي كان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 6:30 مساء، انطلقت في تمام الساعة 7:30 مساء بفوز الإمارات بالقرعة واختيارها اللعب في الملعب.
تحت ضغط هائل للفوز بالمباراة بعد رفض طلبهم بإزالة حكم المباراة آندي بايكروفت بسبب تعامله مع الجدل الدائر حول المصافحة في المباراة ضد الهند، عانى المنتخب الباكستاني من صعوبات في التعامل مع المباراة.
كان فريق سلمان آغا يواجه خطر التراجع عند 93 مقابل ست في الشوط السادس عشر على الرغم من حصول فخر زمان على 50 نقطة من 36 كرة.
ولكن ظهور رائع من اللاعب التاسع شاهين شاه أفريدي (29 لم يخرج من 14 كرة، 4 رباعيات، 2 سداسية) أنقذ باكستان من الخسارة حيث تمكنوا من تسجيل إجمالي قتالي قدره 146 مقابل تسعة على اللوحة.
بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، كان اللاعب الباكستاني المولد جونيد صديق (4-0-18-4) واللاعب الأيسر سيمرانجيت سينغ (4-0-26-3) رائعين مع الكرة.
لكن وحدة الضرب في منتخب الإمارات فشلت في الارتقاء إلى مستوى التحدي حيث تراجع الفريق المضيف إلى 105 في نهاية متوقعة ليوم كاد أن يكون غير قابل للتنبؤ على الإطلاق.
التحدي المقبل
في أولى مبارياتها في مرحلة المجموعات الأربع الكبرى، ستواجه باكستان الهند يوم الأحد، بعد أسبوع واحد بالضبط من المباراة المثيرة للجدل في المجموعة الأولى بين الفريقين عندما رفض لاعبو الهند مصافحة منافسيهم مما أدى إلى فوضى في البطولة.
والآن بعد أن بقيت باكستان في المخطط الكبير للأمور بعد فوزها على الإمارات العربية المتحدة، والذي أعقب دراما عصبية بشأن مشاركتها في المباراة، فإن إدارة فريقها تأمل في إصلاح مشاكل الضرب، وخاصة ضد الغزالين، عندما يواجهون الهند يوم الأحد.
"لقد أنجزنا المهمة (أمام الإمارات العربية المتحدة)، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تحسين أدائنا في خط الوسط. كان هذا مصدر قلق، وعلينا العمل على تحسينه"، اعترف القائد آغا.
لم نصل إلى أفضل مستوياتنا بعد... ما زلنا نبحث عن 150 نقطة. إذا ضربنا جيدًا في منتصف الشوط، يمكننا رفعها إلى 170 نقطة بغض النظر عن قوة الخصم.
النتائج المختصرة:
باكستان 146 مقابل 9 (فخر 50، أفريدي 29 لم يخرج، صديق 4-18، سيمرانجيت 3-26) فاز على الإمارات 105 (تشوبرا 35، أبرار 2-13، أفريدي 2-16) بفارق 41 نقطة.