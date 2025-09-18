كأس آسيا: باكستان تتغلب على الإمارات وتتأهل إلى مرحلة المجموعات الأربع الكبرى

والآن بعد أن بقيت باكستان في المخطط الكبير للأمور بعد فوزها على الإمارات العربية المتحدة، والذي أعقب دراما عصبية بشأن مشاركتها في المباراة، فإن إدارة فريقها تأمل في إصلاح مشاكل الضرب، وخاصة ضد الغزالين، عندما يواجهون الهند يوم الأحد.