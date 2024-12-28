"فينيسيوس جونيور"أفضل لاعب في "جلوب سوكر دبي"
فاز البرازيلي "فينيسيوس جونيور" نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب لهذا العام في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر دبي" يوم الجمعة.
وحصل المهاجم البرازيلي، الذي قدم أداء رائعا ساعد ريال مدريد على الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا العام، على جائزة أفضل مهاجم.
وأشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزميله فينيسيوس جونيور ووصفه بأنه أفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي أقيم في أتلانتس.
وقال رونالدو، الذي فاز أيضًا بجائزتين يوم الجمعة - أفضل لاعب في الشرق الأوسط وجائزة خاصة لكونه الهداف الأعلى هدفًا في تاريخ كرة القدم - إن فينيسيوس جونيور كان يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية.
وقال مهاجم النصر السعودي وسط هتافات عالية من الجماهير: "كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام. ولهذا السبب أود أن أشكر حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي لأنهم ينظمون حفلاً نزيهاً".
وشكر لاعب ريال مدريد، رونالدو على كلماته الكريمة.
وقال فينيسيوس جونيور الذي تعرض لتجاهل مثير للجدل خلال حفل الكرة الذهبية: "إذا قال كريستيانو أنني أفضل لاعب، فأنا أصدقه. إنه أسطورة".
وفي الوقت نفسه، حصل لاعب برشلونة الموهوب لامين يامال على جائزة أفضل لاعب ناشئ.
أذهل الشاب البالغ من العمر 17 عامًا العالم بمهاراته المذهلة عندما ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.
تم اختيار جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، كأفضل لاعب وسط في العام.
فاز المدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب لهذا العام بعد قيادته فريق ريال مدريد الإسباني إلى لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
كما تم منح جوائز الإنجاز مدى الحياة للنجم البرازيلي نيمار ولاعب مانشستر يونايتد ريو فرديناند.