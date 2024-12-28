"فينيسيوس جونيور"أفضل لاعب في "جلوب سوكر دبي"

وقال رونالدو، الذي فاز أيضًا بجائزتين يوم الجمعة - أفضل لاعب في الشرق الأوسط وجائزة خاصة لكونه الهداف الأعلى هدفًا في تاريخ كرة القدم - إن فينيسيوس جونيور كان يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية.