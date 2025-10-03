"فيكتوري الإمارات": انطلاقة قوية نحو لقب "الفورمولا 1" في شنغهاي

أقيم سباق السرعة "السبرينت" في الجولة الثانية من بطولة العالم لفورمولا 1 لقوارب الفورمولا 1 السريعة في مدينة شنغهاي الصينية، حيث تصدر فريق فيكتوري هذا السباق بأداء مميز. حصل شون تورنتي على المركز الأول على متن الفيكتوري 4، بينما جاء زميله أليك ويكستروم في المركز الرابع. وبرزت المشاركة الإماراتية بقوة حيث حصل أريك ستارك من فريق أبوظبي على المركز الثاني وروستي ويات من فريق الشارقة على المركز الثالث.

في منافسات أفضل زمن، جاء شون تورنتي في المركز الثاني، بينما تعرض أليك ويكستروم لحادث أجبره على عدم إكمال المحاولة الثالثة، وتصدر ستيفان أرناد من فريق الشارقة سباق الزمن، في حين حل إريك ستارك من فريق أبوظبي ثالثاً.

يتطلع فريق فيكتوري للفوز باللقب الأول هذا الموسم في السباق الرئيسي الذي تجري فعالياته يوم السبت 4 أكتوبر 2025، بعد أن كان الفريق وصيفاً في الجولة الأولى بأندونيسيا، وسط دعم تنظيم كامل من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بقيادة خالد خميس بن دسمال وأعضاء من مجلس الإدارة، الذين حرصوا على توفير أفضل الظروف لتحقيق إنجاز تاريخي في سباقات الفورمولا 1 البحرية.

يذكر أن البرنامج شمل ترتيبات وإعدادات دقيقة لضمان تقديم أفضل مستويات الأداء والمنافسة القوية، مع شعار التميز الإماراتي في البطولة، وأجواء حماسية بوجود فرق متعددة من الإمارات تنافس بقوة على منصة التتويج.