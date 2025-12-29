"فيفا" تعلن عن جوائز كرة القدم العالمية بدبي 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجهة العالمية المسؤولة عن إدارة اللعبة، عن شراكة مع دبي لإطلاق جوائز تكريمية لأفضل لاعبي ومدربي وأندية كرة القدم في العالم. ويحمل الحدث اسم «جوائز كرة القدم العالمية من فيفا»، حيث سيُكرَّم أساطير وشخصيات اللعبة اعتباراً من العام المقبل، بحسب ما كشفه رئيس فيفا.

جاني إنفانتينو، رئيس فيفا منذ عام 2016، أعلن عن هذه الشراكة خلال كلمته في «قمة الرياضة العالمية» التي انطلقت فعالياتها في دبي يوم الاثنين.

وقال إنفانتينو في كلمته الرئيسية: «نستثمر مليارات الدولارات في تطوير كرة القدم حول العالم. نحن في فيفا نريد أن يكون العالم بأسره منخرطاً في هذه اللعبة». وأضاف: «علينا تطوير كرة القدم على مستوى الأندية في كل مكان في العالم، وأن نمنح الفرص في كل مكان للأندية واللاعبين لخوض المنافسات في أعلى المستويات».

وأوضح أن فيفا، إلى جانب دعمه للاعبين في نحو 211 دولة، يقدّم أيضاً منحاً لتلك الدول لمساعدتها على بناء بنية تحتية أفضل لكرة القدم. وكانت فيفا قد أعلنت في عام 2023 أنها تهدف إلى إنشاء أكاديميات لتطوير المواهب النخبوية في جميع الاتحادات الأعضاء الـ211 بحلول نهاية عام 2027.

وأشار إنفانتينو إلى أنه، ابتداءً من العام المقبل، سيكون هناك 100 أكاديمية عاملة، مضيفاً: «لا أعرف ما إذا كانت الإمارات ترغب في أن يكون لها واحدة، لكن يمكننا أن نرفع العدد إلى 101 أكاديمية مع الأكاديمية التي في الإمارات».

وتُعد قمة الرياضة العالمية حدثاً رياضياً مرموقاً يُقام في مدينة جميرا بدبي من 29 إلى 30 ديسمبر، بمشاركة عدد من أبرز الأسماء في عالم الرياضة، من بينهم نوفاك جوكوفيتش، حبيب نورمحمدوف، وأسطورة كرة القدم رونالدو نازاريو.

وختم إنفانتينو بالتأكيد على الرؤية العالمية للاتحاد قائلاً: «نحن في فيفا نريد أن يكون العالم بأسره مشاركاً».