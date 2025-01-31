"فيرست كونكيست" يقود "جودلفين" نحو الانتصار في سباق "دبي ميلينيوم ستيكس"
من المناسب أن يصبح السباق الذي يحمل اسم أحد أعظم الخيول على الإطلاق أرض اقتناص الفرص لجودلفين، وتهدف الإدارة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى تحقيق الفوز الحادي عشر في سباق دبي ميلينيوم ستيكس ج3 يوم الجمعة.
فاز "تشارلي آبلبي" بالسباق ثماني مرات، بما في ذلك آخر سبع مرات، وتضمنت قائمة شرفه خيولاً عظيمة مثل غياث، الذي توج بجائزة لونجين لأفضل حصان في العالم في عام 2020.
لم يصل فيرست كونكيست، حصان هذا العام، إلى مستواه بعد، لكنه كان في أفضل حالاته عندما تغلب على انطلاقة بطيئة وسحب واسع في سباق لورد نورث هانديكاب Lord North Handicap في المرة الأخيرة.
وقال أبلبي: "حقق فيرست كونكويست فوزاً مثيراً للإعجاب في أول مشاركة له في دبي، وقد أظهر أداءً جيداً في السباق. إنه ينضم إلى فريق باترن وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتعامل مع ارتفاع مستواه".
"نحن نختبر هذا المستوى لمعرفة أين يكمن مستقبله ونأمل أن نصبح أكثر حكمة بعد ذلك."
ويضم منافسو فيرست كونكويست التسعة الحصان المعجزة "أساسي"، الذي واصل عودته من إصابة هددت مسيرته المهنية عندما فاز بشكل مثير للإعجاب في سباق على مسار ومسافة محددة قبل أربعة أسابيع.
قال المدرب مايكل كوستا: "عندما جاء [من المملكة المتحدة] أصيب بقطع غامض في وتر ولم يعتقد الأطباء البيطريون أنه سينجو. لقد استغرقنا الموسم الماضي فقط لعمل بعض الإجراءات الأساسية له، وفي هذا الموسم استمر في التحسن."
"لقد أصبح قوياً حقاً ونحن سعداء به. لقد كان حريصاً جداً أثناء الجري فهو لا يزال يتعلم الاسترخاء والتنفس قليلاً ولكنه حصان سعيد للغاية في الوقت الحالي."
"لقد بنى علاقة جيدة مع راي داوسون أيضاً."
يهتم جيمي أوزبورن بسي هيكتور See Hector، الذي قدم أداءً محلياً واعداً عندما جاء في المركز الثاني خلف فيرست كونكيست.
وقال "لقد ركض بشكل جيد للغاية. لم يكن معنا لفترة طويلة وما زلنا نكتشف المزيد عنه، لقد خاض سباقاً قوياً حقاً."
"يبدو الآن في حالة بدنية أفضل بكثير مما كان عليه عندما ذهب إلى لورد نورث، لذا أعتقد أنه حصان قادر على التقدم خلال الجولات القليلة القادمة."
شون، الذي جاء في المركز الثاني خلف وارن بوينت في هذا السباق العام الماضي، يستغل أيضاً فرصته مع أوزبورن.
وأضاف المدرب: "لقد شارك شون في سباق دبي ميلينيوم العام الماضي، لذا فهو يستحق فرصة أخرى".
السباق الداعم الرئيسي هو سباق دبي سبرينت (برعاية إعمار)، والذي تبلغ قيمته 500 ألف درهم، والذي اجتذب 11 متسابقاً في السباق الممتد لمسافة 1200 متر.
ومن بين المتسابقين الأكثر إثارة للاهتمام الفائز في سباق جي 3 الفرس رومانتيك ستايل Romantic Style، التي تراجعت في المسافة والفئة بعد حصولها على المركز الثاني في سباق كاب فيردي جي 2 G2 Cape Verdi على مسافة ميل في آخر مشاركة.
قال المدرب آبلبي: "كان سباق كاب فيردي سباقاً فوضوياً، وكان الميل دائماً علامة استفهام طفيفة بالنسبة لـ Romantic Style فيما يتعلق بما إذا كانت ستستمر في الرحلة حقاً".
"لقد اكتسبت قوة أكبر خلال الشتاء، وقد يكون العودة إلى الركض السريع هو هدفها، بالنظر إلى سجلها. ستخوض هذه المنافسة وهي في حالة رائعة، وسوف تفتح لها بعض الفرص إذا تعاملت مع تقليل المسافة."
كما تراجع في المسافة الحصان إيكو بوينت، الذي فاز بشكل مثير للإعجاب في سباق 1400 متر في المرة الأخيرة.
وقال الفارس سيلفستري دي سوزا: "إنه بالنسبة لي حصان قادر على الجري لمسافة ميل واحد، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بسرعة كبيرة. لقد خاض الكثير من السباقات، لكنني ما زلت أشعر أنه يتعلم أشياء جديدة".
يعد سباق ماوج ستيكس إضافة جديدة لبرنامج الكرنفال هذا العام، وقد استقطب سباق 1400 متر للخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات مشاركة عشرة خيول.
ومن بينهم أوكتانس، التي تجلب إلى الكرنفال سجلاً من أربعة انتصارات من أصل ستة، حيث جاءت جميع انتصاراتها في لا زارزويلا في إسبانيا.
وقال مدربها جييرمو أريزكوريتا: "إنها مهرة رائعة، لقد فعلت كل شيء بشكل صحيح منذ البداية".
"كانت أفضل فرس عمرها عامين في إسبانيا، لكن من الصعب تقييمها مقارنة بالأفراس الآخرين. أعتقد أن فرسي جودلفين (ماونتن بريز) وباربيروت (لاكبا) سيكون من الصعب التغلب عليهما.
ويشارك في السباق اثنان من المتسابقين البريطانيين؛ نانا دايموند، التي تدربها أليس هاينز، وأوزبورن سيكريت كومبينيشن، التي تعود إلى العشب بعد أن وجدت الأمور صعبة على التراب في المرة الأخيرة.
وقال المدرب "أداء سيكريت كومبينيشن Secret Combination كان معتدلاً على التراب لكنها قدمت أداءً جيدًا للغاية على العشب".
ويشهد السباق الختامي لسباق جميرا غينيز، الذي يمتد لمسافة 1600 متر على العشب، عودة وصيف سباق آبلبي سمر ستيكس جي1 آل كودرا، الذي يبدو الاختيار الواضح من حيث الشكل.
انطلق The Fingal Raven من الحظيرة الأولى في الميدان المكونة من عشرة خيول، و احتل المركز الثالث في المرة الماضية على طول المسار والمسافة في سباق جميرا ستيكس.
قال المدرب أوزبورن: "أحب هذا الحصان كما قلت عدة مرات. أعتقد أنه يتمتع بقدرة هائلة. لقد ركض بحيوية وحرية في أول سباق له وكان مهيئاً للفوز بسباق Age Of Gold في المرة الأخيرة.
"من المحتمل أن نجعله يركض في منطقة ضيقة فقط لتهدئة أعصابه قليلاً على مدار الميل. من المحتمل أن يكون تصنيفه أقل بعشرة أرطال من خيول جودلفين، لكني ما زلت أعتقد أنه قادر على الارتقاء إلى مستوى المنافسة معهم."
يشرف على تدريب الخيل بلوبرتون المدربة التشيكية الرائدة لوسي بوتي، والذي يشارك لأول مرة في ميدان بعد خمسة سباقات في المملكة المتحدة.
وأضاف: "لقد انضم بلوبرتون إلى إسطبلاتنا في وقت متأخر واستقر بشكل جيد. إنه يواجه تحدياً كبيراً في هذا التجديد المفعم بالتنافسية، لكن تأمين بعض الجوائز المالية سيكون إنجازاً استثنائياً لمالكه المليئ بالحماس مهند صالح المسكري".
يبدأ السباق في الساعة 5:30 مساءً ويمكن شراء التذاكر، ابتداءً من 5 دراهم إماراتية للدخول العام، من dubairacingclub.com.