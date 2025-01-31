"فيرست كونكيست" يقود "جودلفين" نحو الانتصار في سباق "دبي ميلينيوم ستيكس"

"لقد اكتسبت قوة أكبر خلال الشتاء، وقد يكون العودة إلى الركض السريع هو هدفها، بالنظر إلى سجلها. ستخوض هذه المنافسة وهي في حالة رائعة، وسوف تفتح لها بعض الفرص إذا تعاملت مع تقليل المسافة."