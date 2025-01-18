"فيرجسون" يبرز في بطولة الجولف بدبي بـ 12 ضربة
يتألق "إيوان فيرجسون"، المقيم في دبي وعضو "جميرا جولف إستيتس"، في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025،" حيث يتصدر المجموعة بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل بعد جولتين بنتيجة 67 و65 على ملعب المجلس الشهير في نادي الإمارات للجولف.
إن اللعب الثابت والاستراتيجية الذكية للاعب البالغ من العمر 28 عامًا جعله في مكانة ثابتة كلاعب يجب مراقبته قبل عطلة نهاية الأسبوع.
لقد حضرت المؤتمر الصحفي الذي عقده إيوان بعد جولته، وكان صريحًا بشأن استراتيجيته.
وقال "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد. لقد التزمت بخطتي في اللعب. لم أحاول السيطرة على الملعب كما حاولت العام الماضي. هذه ليست طريقتي. لقد ضربت بمضرب رقم سبعة في بعض الحفر القصيرة الضيقة ومنحت نفسي فرصًا". "في العام الماضي شعرت وكأنني حاولت أن أدفع الكرة بقوة على المساحات الخضراء، فأنا لا أضربها لمسافة بعيدة مثل شخص مثل روري، وكانت لدي ضربة محرجة من مسافة 30 ياردة من المنطقة الخشنة الثقيلة ولكن هذه المرة كانت لدي استراتيجية جيدة وشعرت بدعم جيد هناك حتى الآن. نعم، 65 تبدو رائعة".
استراتيجية ذكية
وتحدث إيوان عن أخطائه في العام الماضي، وأضاف: "في ذلك الوقت، حاولت توجيه الكرة إلى المساحات الخضراء، لكنني لم أضربها بنفس المسافة التي يضربها لاعب مثل روري [ماكلروي]. وانتهى بي الأمر بتسديدات محرجة من مسافة 30 ياردة من المنطقة الخشنة. وهذه المرة، التزمت باستراتيجية أكثر ذكاءً. وكان الدعم الذي تلقيته مذهلاً حتى الآن. ونعم، يبدو أن 65 ياردة جيدة".
كما اعترف بأنه شعر ببعض التوتر في البداية، لكنه أشاد بفوزه في الحفرة الأولى، حيث أكد أن البداية القوية تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لأي لاعب جولف، سواء كان محترفًا أو هاويًا، وقد نجح إيوين في تحقيق ذلك.
ومن الرائع أن نرى أحد سكان دبي يتفوق، وأنا متأكد من أن أصدقاء فيرجسون وعائلته ومجتمع الجولف الأوسع في الإمارات العربية المتحدة سوف يخرجون بقوة غدًا لتشجيع "أحد أبنائهم".
ومن المثير للاهتمام أن إيوان مقيم في دبي مارينا ومن المقرر الإعلان عنه كأحد الحائزين على تأشيرة دبي الذهبية الأسبوع المقبل - بمساعدة بسيطة من صديقي العزيز نيك تارات، الذي تولى أيضًا ترتيبات التأشيرة الذهبية الخاصة بي قبل بضع سنوات.
الحشود الكبيرة ونصائح السفر
وقد استقطبت البطولة حشودًا كبيرة، حيث شهدت الطرق المحيطة بنادي الإمارات للجولف ازدحامًا مروريًا لفترة وجيزة اليوم. ويوصي المنظمون المشجعين باستخدام مترو دبي لتجنب الازدحام، وهي خطوة ذكية.
لقد كنت أستخدم المترو بنفسي كل صباح. إنه ليس موثوقًا فحسب، بل إنه مريح أيضًا، حيث توجد محطة توقف على بعد 500 ياردة فقط من منزلي في ملعب التدريب.
اللاعبون المميزون بحاجة إلى التألق
بعد جولتين، لم تتضح بعد ملامح جدول ترتيب بطولة HERO Dubai Desert Classic كما ينبغي. حيث يتأخر تومي فليتوود بسبع ضربات، بينما يتأخر روري ماكلروي بتسع ضربات. وستختبر الجولة الثالثة غدًا، والمعروفة باسم "يوم الانتقال"، قدرة كل منهما على تسلق جدول ترتيب البطولة.
لقد سقط التصنيف عند مستوى متساوٍ، حيث تقدم 79 لاعبًا إلى نهاية الأسبوع. لسوء الحظ، فشل لاعبو فريقي، توماس بيترز (+2) وبادريج هارينجتون (+1)، في الوصول إلى التصنيف. وكما هي الحال دائمًا، فإن الفارق بين أولئك الذين في القمة وأولئك الذين يقتربون من خط التصنيف ضئيل للغاية.
وسجل جويدو ميجليوزي، وهو مقيم آخر في دبي، جولتين بواقع 66 و73، ليحتل المركز السادس عشر بالتساوي مع ماكلروي. كما نجح جرانت فوريست في التأهل، حيث أنهى الجولة بضربة واحدة تحت المعدل.
في انتظارك تحدي عاصف
تتوقع توقعات الطقس ليوم غد أن تكون الظروف الجوية عاصفة، وهو ما قد يضيف طبقة إضافية من التحدي إلى البطولة. ومن المتوقع أن تصبح المساحات الخضراء، التي يبلغ ارتفاعها 11 قدمًا و8 بوصات اليوم وفقًا لفريق الزراعة، أكثر صلابة حيث تتطلب الجولة الدقة.
مع كل ما هو على المحك وقائمة المتصدرين المزدحمة، فإن الغد يعد بالإثارة والتشويق. يبدأ أول موعد للانطلاق في الساعة 7:05 صباحًا، وينطلق المتصدرون في الساعة 11:40 صباحًا.
الأفكار النهائية
من المتوقع أن يكون يومًا مثيرًا آخر في بطولة HERO Dubai Desert Classic. سأعود غدًا بتقرير عن كل ما حدث في الجولة الثالثة.
لمعرفة كافة النتائج، قم بزيارة: www.EuropeanTour.com