"فيرجسون" يبرز في بطولة الجولف بدبي بـ 12 ضربة

وقال "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد. لقد التزمت بخطتي في اللعب. لم أحاول السيطرة على الملعب كما حاولت العام الماضي. هذه ليست طريقتي. لقد ضربت بمضرب رقم سبعة في بعض الحفر القصيرة الضيقة ومنحت نفسي فرصًا". "في العام الماضي شعرت وكأنني حاولت أن أدفع الكرة بقوة على المساحات الخضراء، فأنا لا أضربها لمسافة بعيدة مثل شخص مثل روري، وكانت لدي ضربة محرجة من مسافة 30 ياردة من المنطقة الخشنة الثقيلة ولكن هذه المرة كانت لدي استراتيجية جيدة وشعرت بدعم جيد هناك حتى الآن. نعم، 65 تبدو رائعة".