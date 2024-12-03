فيجي وأستراليا تهيمنان على بطولة دبي لسباعيات الركبي

واصلت أستراليا هيمنتها في بطولة السيدات بدبي بتحقيق فوزها الخامس على التوالي، بعد مواجهة ملحمية في المباراة النهائية ضد نيوزيلندا، بطلة الأولمبياد، انتهت بنتيجة 28-24. وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تفوقت فرنسا على بريطانيا العظمى بنتيجة 15-12 لتحصد الميدالية البرونزية.

تمكنت ماديسون ليفي من تسجيل محاولة اعتراض مذهلة من مسافة 75 متراً، لتقود أستراليا إلى الفوز 28-24 على نيوزيلندا. بهذا الإنجاز، حطمت الرقم القياسي السابق لبورشيا وودمان-ويكليف لأكبر عدد من المحاولات في بطولة واحدة.

اللاعبة التي حصدت مؤخراً جائزة أفضل لاعبة في العالم في سباعيات الركبي لهذا العام، سجلت 14 نقطة خلال مشوارها نحو النهائي. وجاءت محاولتها الخامسة عشرة، ضد مجريات اللعب في الدقيقة الأخيرة، لتمنح أستراليا انطلاقة مثالية في بداية الموسم الجديد.

عبّرت قائدة الفريق بيلا ناصر عن فخرها بعد فوز أستراليا باللقب الخامس على التوالي في دبي، قائلة: "أنا فخورة للغاية بالفتيات وبالأداء الذي قدمنه الليلة وفي جميع مباريات البطولة."

أضافت قائدة الفريق بيلا ناصر: "لدينا مجموعة متماسكة للغاية. لقد تألقت الفتيات الصغيرات اليوم، وأنا واثقة من أنهن سيستمرون في التألق طوال الموسم. لدينا فريق شاب وناضج، لذا فإن الأفضل لم يأتِ بعد."

سجلت ليفي 37 محاولة في العام الماضي، مما ساعد أستراليا في احتلال المركز الثاني خلف نيوزيلندا في بطولة العالم. ورغم تسجيلها 14 محاولة في أولمبياد باريس، إلا أنها لم تتمكن من الفوز بالميدالية.

سجلت وودمان-ويكليف، التي اعتزلت بعد فوزها بالميدالية الذهبية الأولمبية الثانية مع نيوزيلندا في باريس، 14 محاولة في بطولة الولايات المتحدة خلال موسم 2014-2015. وما تزال تحتفظ بلقب اللاعبة الأكثر تسجيلاً للمحاولات في بطولة العالم للسيدات، برصيد 256 محاولة.

اختتمت ثلاثة أيام من الترفيه المتواصل بشكل رائع مع عودة النجم البريطاني ستورمزي إلى دبي خصيصاً لإحياء حفل ختام مهرجان(الامارات دبي لسباعيات الركبي 2024) Emirates Dubai 7s 2024 على مسرح (فريكونسي 8 ). وأدى ستورمزي مجموعة من أغانيه الناجحة مثل (باك بون وأون أيت و كروان) "Backbone" و"Own It" و"Crown" أمام حشد ضخم تجاوز 25,000 شخص.

كما تميزت عطلة نهاية الأسبوع بتشكيلة متنوعة من الفنانين ومنسقي الأغاني الذين قدموا عروضهم على مدار ثلاثة أيام عبر المراحل المختلفة للحدث. وقد جذبت فرقة (سوغابيبز) Sugababes، التي قدمت عرضها الرئيسي ليلة السبت، حشداً كبيراً إلى مسرح (روكبي روكس) Rugby Rocks. وفي الوقت ذاته، أذهل (أرتفول دودجر وناثان داوي) Artful Dodger وNathan Dawe الجماهير في منصة (بيتس 2) Beats on 2 الشهيرة، حيث استمتع الحضور بغروب الشمس الرائع المطل على ملاعب الركبي.

إلى جانب فعاليات (أتش أس بي سي أس في أن أس 2025) HSBC SVNS، استقطب المهرجان فرقاً من جميع أنحاء العالم للتنافس في بطولات الركبي وكرة الشبكة والكريكيت والتنس واللياقة البدنية. وشهد هذا العام أكبر عدد من الفرق في الحدث حتى الآن يتنافسون على جوائز دبي السباعية الرائجة .