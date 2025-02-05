فوز كبير لـ"روري ماكلروي" في بطولة "بيبل بيتش"

قال "روري ماكلروي" بعد تحقيق فوز مذهل في الجولة التاسعة الأخيرة من بطولة "بيبل بيتش" يوم الأحد: "الفوز هنا، في واحدة من كاتدرائيات الجولف، أمر رائع للغاية".
وحقق اللاعب الإيرلندي الشمالي فوزاً كبيراً في بطولة "بيبل بيتش برو آم" التابعة لرابطة لاعبي الجولف المحترفين، محققاً انتصاراً بفارق ضربتين في نهاية مذهلة.
وبدا "ماكلروي"، الذي بلغ الخامسة والثلاثين من عمره العام الماضي، متأثراً بشكل واضح بأهمية الفوز، معترفاً بأن مضمار "بيبل بيتش" يعد من بين مضامير الجولف العظيمة.
في الجولة الأخيرة كان متأخراً بفارق ضربة واحدة، قدّم "ماكلروي" أداءً رائعاً في الشوط الأخير. فقد سجل ثلاث ضربات "بيردي" وضربة "إيجل" في الحفر التسع الأخيرة، وأنهى الجولة بـ 66 ضربة تحت المعدل لينهي البطولة بـ 21 ضربة تحت المعدل.
وجاءت اللحظة الحاسمة في الحفرة الرابعة عشرة بمعدّل خمس ضربات، حيث سدّد "ماكلروي" ضربة "إيجل" من مسافة 26 قدماً ليتقدم بفارق أربع ضربات. واستُقبلت الضربة باحتفال وهتافات من صالات العرض حيث سيطر البطل أربع مرات على الأجواء.
وقال: "لقد سددت ثلاث ضربات رائعة في الحفرة 14 هذا الأسبوع، لكنني لم أستغلها. كنت مصمماً على الاستفادة من ذلك اليوم. لقد منحتني ضربة "إيجل" الدعم اللازم للعب في الحفر القليلة الأخيرة بشكل مريح".
وبذل الأيرلندي "شين لوري" جهداً كبيراً في اللحظات الأخيرة، وأنهى بـ 68 ضربة ليحتل المركز الثاني بـ 19 ضربة تحت المعدل. ولكن رغم جهوده، كان يعلم أنه سيواجه قوة لا يمكن إيقافها.
واعترف "لوري" قائلاً: "عندما يقدّم "روري" أفضل ما لديه، فمن المستحيل تقريباً التغلب عليه. لقد حاولت أن أجعله يُكافح، لكنه كان جيداً للغاية".
تشارك بطلا بطولة أمريكا المفتوحة السابقان "جاستن روز" و"لوكاس جلوفر" المركز الثالث. وكان "روز" أحد أبرز أحداث اليوم عندما سدد ضربة "إيجل" رائعة من مسافة 61 قدماً في الحفرة 18 ليحقق 68 ضربة في الجولة النهائية.
بالنسبة لـ"ماكلروي"، فإن الفوز لا يعني مجرد لقب آخر، بل إنه بمثابة بيان في بداية موسم حاسم. وبعد فوزه في كاليفورنيا للمرة الثانية فقط، يضع نصب عينيه السترة الخضراء التي طالما رغب فيها في "أوغوستا" في أبريل.
وقال "ماكلروي": "الفوز في هذا الوقت المبكر من العام، وخاصة هنا، يعني الكثير. وآمل أن أتمكن من الحفاظ على هذا الزخم".