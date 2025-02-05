فوز كبير لـ"روري ماكلروي" في بطولة "بيبل بيتش"

بالنسبة لـ"ماكلروي"، فإن الفوز لا يعني مجرد لقب آخر، بل إنه بمثابة بيان في بداية موسم حاسم. وبعد فوزه في كاليفورنيا للمرة الثانية فقط، يضع نصب عينيه السترة الخضراء التي طالما رغب فيها في "أوغوستا" في أبريل.