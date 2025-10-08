فوز كاسح لـ"دبي لكرة السلة" في افتتاح مشواره

استهلّ فريق دبي لكرة السلة مشواره في دوري ABA بأسلوب قوي ومذهل، بعد أن حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 92 – 58 على الفريق الكرواتي "سبليت"، مساء الاثنين في كوكا كولا أرينا بدبي.

وأمام جمهور كبير من مشجعيه، قدّم لاعبو المدرب يوريكا غوليماتش أداءً متكاملاً أبرزوا خلاله عمق تشكيلتهم، ولياقتهم البدنية العالية، وتوازنهم الهجومي، مما وضع بصمتهم مبكراً على ملامح الموسم الجديد.

ورغم أن فريق "سبليت" أظهر منافسة قوية في الربع الأول من المباراة، إلا أن دبي سرعان ما وجد إيقاعه الهجومي والدفاعي. ونجح الفريق الكرواتي في اللحاق بالمباراة بداية، بجهود لاعبه السابق في دبي ليون رادوشيفيتش الذي قاد محاولاتهم من الداخل، لكن سرعان ما فرض لاعبو الارتكاز في دبي سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب.

وفي الربع الثاني، بدأ التفوق الميداني لدبي يظهر بوضوح، إذ ضخّت التبديلات طاقة جديدة في صفوف الفريق على طرفي الملعب، وتزايدت شدة الدفاع بشكل لافت. وبنهاية الشوط الأول، كان فريق دبي قد تقدم بفارق مزدوج النقاط لم يفقده حتى نهاية اللقاء. وبرز فيليب بيتروتشيف في قيادة الدفاع بعدة تصديات حاسمة، فيما ساهم كل من بيكون وبريبيليتش في تعزيز الأداء الهجومي ليمنحا الفريق الأفضلية بعشر نقاط مع نهاية النصف الأول.

وفي الربع الثالث، تحوّل الأداء إلى وتيرة عالية وسريعة، تبادل خلالها الطرفان التسديدات السريعة والهجمات المرتدة. ورغم بعض الارتباك في التنظيم، فإن عمق دكة بدلاء دبي مكّنه من الحفاظ على السيطرة على إيقاع اللقاء.

في المقابل، بدأ أداء فريق "سبليت" بالانخفاض تدريجياً مع تزايد الإرهاق البدني. واستغلّ دبي ذلك بإغلاق المباراة بشكل حاسم، مكتسحاً الربع الرابع بنتيجة 35 – 15 ليحسم الفوز بفارق 34 نقطة كاملة. وأنهى دواين بيكون اللقاء بتحقيق «دبل – دبل» متميز، مسجلاً 17 نقطة وملتقطاً 10 متابعات.

وقال يوريكا غوليماتش، مدرب فريق دبي لكرة السلة:

"أهنئ اللاعبين على هذا الفوز. استخدمنا المباراة كفرصة تدريبية، لأن جدولنا المزدحم في الأسبوع الماضي لم يمنحنا وقتاً كافياً للتدريب. سيطرنا على اللقاء طوال الدقائق الأربعين، والجودة كانت في صالحنا. تعاملنا مع المباراة بجدية تامة، وأتمنى لفريق سبليت التوفيق في بقية الموسم."

من جانبه، قال لاعب دبي أودو أباس:

"قدمنا أداءً رائعاً لأننا خضنا مباراتين الأسبوع الماضي. أظهرنا طاقتنا، والجميع لعب بشكل جيد الليلة. في مثل هذه المباريات، يجب أن يشارك الجميع ويدعم بعضهم البعض، وقد كنا جميعاً مركزين بالكامل، وهذا أمر مذهل."

وسيعود فريق دبي لكرة السلة الأسبوع المقبل إلى ملعبه في كوكا كولا أرينا لخوض الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي (يوروليغ) أمام العملاق الإسباني برشلونة، يوم الخميس 16 أكتوبر، في أول مباراة للفريق الكتالوني تُقام في دولة الإمارات.