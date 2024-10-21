فوز دراماتيكي لـ"سلة دبي" بهدف "تايلور" الحاسم
انطلقت احتفالات الجماهير بشكل هستيري عندما سجل "إيزياه تايلور" هدفاً في اللحظة الأخيرة ليمنح فريق دبي لكرة السلة فوزاً مثيراً 80-79 على "سبارتاك سوبوتيكا"، ليحسن سجله في دوري (أيه بي أيه) ABA إلى 4-1.
ربما أحرز تايلور الهدف الأخير، لكن جماهير كرة السلة في دبي كانت العامل الحاسم في نتيجة المباراة. فمع بقاء 55 ثانية فقط على نهاية المباراة، تم إرسال "راسير بولتون"، متصدر النقاط في دوري (أيه بي أيه) ABA والمرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري، لاعب سبارتاك، إلى خط الرميات الحرة، لكنه لم ينجح إلا في تسجيل واحدة من محاولتين وسط صيحات الجماهير الصاخبة. ثم أصبح المسرح مهيئاً لإيزايا تايلور، الذي سجل هدفه البطولي قبل ثانيتين فقط من نهاية المباراة، ليضمن الفوز بفارق نقطة واحدة على سبارتاك.
وجسد فوز دبي عقلية الفريق أولاً، مع مساهمة جميع اللاعبين من الجانبين. وقد قدم المخضرم "ديفيس بيرتانز" عدداً من التمريرات الرائعة، حيث سجل خمس محاولات من أصل ست، وأنهى ليلته برصيد 17 نقطة. وكان قائد الفريق "كليمن بريبيليتش"، والمفضل لدى الجماهير "أودو عباس"، مهيمنين على الدفاع، حيث سجل كل منهما سبع كرات مرتدة.
وأشاد "جوريكا جوليماك"، مدرب فريق دبي لكرة السلة، بلاعبيه، وشكر الجماهير المحلية على دعمهم للفريق في تحقيق الفوز. وقال: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم. لدينا الوقت، نحن فريق جديد، وقد تعرضنا للعديد من الإصابات، ولم يتدرب بعض اللاعبين طوال الأسبوع. في النهاية، نحتاج إلى التطور في كل مباراة. يكون الأمر أسهل عندما تفوز بمباراة صعبة مثل مباراة الليلة. لذا، أشيد حقاً باللاعبين؛ لم يستسلموا، وأظهروا شخصيتهم، وأردنا تحقيق هذا الفوز. كان هذا حشداً محلياً جيداً للغاية. أود أن أشكر الجماهير، لقد ساعدونا كثيراً اليوم. لم يستسلموا ولم يسمحوا لنا بالاستسلام. كما تعلمون، لقد آمنوا بنا. لقد حصلنا على طاقتنا منهم".
مع بقاء ما يزيد قليلاً على 2:30 دقيقة على نهاية المباراة، كان سبارتاك قد حقق تقدماً بخمس نقاط، ولكن بفضل الدعم الجماهيري الهائل الذي قدمه الفريق المضيف في كوكا كولا أرينا، تمكن فريق دبي لكرة السلة من العثور على طريق العودة، وهو ما بلغ ذروته بلحظة المجد التي سجلها تايلور قبل أن ينفد الوقت.
يعود فريق دبي لكرة السلة إلى العمل يوم السبت 26 أكتوبر عندما يسافر إلى كرواتيا لمواجهة سيبونا في زغرب في أول ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه.