فوز دراماتيكي لـ"سلة دبي" بهدف "تايلور" الحاسم

وأشاد "جوريكا جوليماك"، مدرب فريق دبي لكرة السلة، بلاعبيه، وشكر الجماهير المحلية على دعمهم للفريق في تحقيق الفوز. وقال: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم. لدينا الوقت، نحن فريق جديد، وقد تعرضنا للعديد من الإصابات، ولم يتدرب بعض اللاعبين طوال الأسبوع. في النهاية، نحتاج إلى التطور في كل مباراة. يكون الأمر أسهل عندما تفوز بمباراة صعبة مثل مباراة الليلة. لذا، أشيد حقاً باللاعبين؛ لم يستسلموا، وأظهروا شخصيتهم، وأردنا تحقيق هذا الفوز. كان هذا حشداً محلياً جيداً للغاية. أود أن أشكر الجماهير، لقد ساعدونا كثيراً اليوم. لم يستسلموا ولم يسمحوا لنا بالاستسلام. كما تعلمون، لقد آمنوا بنا. لقد حصلنا على طاقتنا منهم".

مع بقاء ما يزيد قليلاً على 2:30 دقيقة على نهاية المباراة، كان سبارتاك قد حقق تقدماً بخمس نقاط، ولكن بفضل الدعم الجماهيري الهائل الذي قدمه الفريق المضيف في كوكا كولا أرينا، تمكن فريق دبي لكرة السلة من العثور على طريق العودة، وهو ما بلغ ذروته بلحظة المجد التي سجلها تايلور قبل أن ينفد الوقت.