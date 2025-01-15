فوز تاريخي للإماراتي في بطولة المحترفين العرب بالمغرب
تألق لاعبو الجولف الإماراتيون في بطولة المحترفين العرب الثانية، التي أقيمت في المنتجع الشاطئي مازاغان في الجديدة بالمغرب، حيث حقق اللاعب الهاوي "جوناثان سيلفراج" الفوز بأداء رائع.
وحقق سيلفراج اللقب بنتيجة نهائية بلغت أربع ضربات تحت المعدل، متفوقاً على المحترف الإماراتي "جوشوا جرينفيل وود" بفارق ضربتين.
وتمكن اللاعب الهاوي البالغ من العمر 22 عاماً من تسجيل جولات بنتيجة 73، و72، و73، و66 مثيرة في اليوم الأخير ليحقق إجمالي فوز قدره 284.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" عن فوزه، قال "سيلفراج": "لقد تمكنت من البقاء في المنافسة خلال الجولات الثلاث الأولى ووجدت إيقاعي حقاً في الجولة الأخيرة. إن تحطيم الرقم القياسي في حدث مرموق مثل بطولة المحترفين العرب أمر مميز حقاً".
وتميّزت الجولة النهائية لـ"سيلفراج" بأداء استثنائي تمثل في بطاقة نتائج خالية من الأخطاء وبدون أي "بوجي"، إضافة إلى تحقيقه ستة "بيردي"، ليرفع مجموعه في البطولة من "بيردي" إلى 13 مقابل تسعة "بوجي".
وتهدف البطولة، التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير "مولاي رشيد"، رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف، بالتعاون مع الاتحاد العربي للجولف، إلى تعزيز رياضة الغولف الاحترافية في العالم العربي.
وقد أبرز الحدث هذا العام مهمته المتمثلة في الارتقاء بالمواهب العربية وتعزيز التبادل الثقافي، حيث كان للاعبي الجولف في دولة الإمارات العربية المتحدة تأثير كبير.
وقد قدّم "جرينفيل وود"، الذي احتل المركز الأول كأفضل لاعب محترف، أداءً قوياً ليحتل المركز الثاني بفارق ضربتين خلف "سيلفراج". وفي الوقت نفسه، تألق "سام مولان"، لاعب الإمارات الهاوي، ليحتل المركز السادس.
وسيعود ممثلو دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثة إلى المنافسات قريباً، حيث يشاركون في بطولة رأس الخيمة، التي تنظمها جولة دي بي ورلد للجولف، ويبلغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، في نادي الحمرا للجولف من 23 إلى 26 يناير 2025.