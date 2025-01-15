فوز تاريخي للإماراتي في بطولة المحترفين العرب بالمغرب

وسيعود ممثلو دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثة إلى المنافسات قريباً، حيث يشاركون في بطولة رأس الخيمة، التي تنظمها جولة دي بي ورلد للجولف، ويبلغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، في نادي الحمرا للجولف من 23 إلى 26 يناير 2025.