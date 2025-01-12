فوز إثيوبي ثلاثي في ماراثون دبي بقيادة "بوتي جيميشو"

بدا أن ديدا قد حسم الفوز بعد أن ابتعد عن شريكه في التدريب هيربا قبل سبعة كيلومترات من النهاية. ولكن عند علامة 40 كيلومترًا، كان ديدا - الفائز بماراثون دبي في عام 2023 - متقدمًا بعشر ثوانٍ قبل أن يعاني من تقلصات في المعدة وتجاوزه هيربا مع اقتراب خط النهاية.