فوز إثيوبي ثلاثي في ماراثون دبي بقيادة "بوتي جيميشو"
حقق العداء الإثيوبي "بوتي جيميشو" فوزا مفاجئا في ماراثون دبي، أحد أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، يوم الأحد.
وحقق الوافد الجديد البالغ من العمر 23 عاماً، والذي شارك في عدد قليل من السباقات الدولية حتى الآن، أفضل زمن عالمي بلغ 2:04:50. وجاء "بيريهانو تسيجو"، وهو متسابق جديد أخر، في المركز الثاني بزمن بلغ 2:05:14، بينما احتل "شيفيرا تامرو" المركز الثالث بزمن بلغ 2:05:28 لتكمل بذلك منصة التتويج الإثيوبية بالكامل.
وفي نهاية مثيرة للسيدات، تفوقت "بيداتو هيربا" على مواطنتها الإثيوبية "ديرا ديدا" في الخط المستقيم الأخير وفازت بالسباق في زمن بلغ ساعتين و18 دقيقة و27 ثانية. وبينما احتفلت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما بأكبر فوز لها في مسيرتها وأفضل رقم شخصي لها، بدت ديدا محطمة عندما عبرت خط النهاية متأخرة عنها بأربع ثوان في زمن بلغ ساعتين و18 دقيقة و31 ثانية.
ومع ذلك، فقد سجلت ديدا، زوجة بطل الماراثون الأولمبي "تاميرات تولا"، أفضل رقم شخصي لها. وجاءت الإثيوبية "تيجيست جيرما" في المركز الثالث بزمن 2:20:47.
وسيحصل الفائزان على جائزة قدرها 80 ألف دولار. واستقطبت النسخة الرابعة والعشرون من ماراثون دبي 17 ألف مشارك، بما في ذلك السباقات ذات المسافات القصيرة.
وقال جيميشو الذي انفصل عن المجموعة الرائدة بعد فترة وجيزة من علامة 35 كيلومترا "لأنه كان أول ماراثون أشارك فيه لم أكن أعرف ماذا أتوقع. ولكن عند 36 كيلومترا أدركت أنني أستطيع الفوز". وكانت هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يفوز فيها متسابق جديد بسباق دبي للرجال.
واحتل حامل الرقم القياسي العالمي السابق البالغ من العمر 41 عاما الكيني دينيس كيميتو، الذي سجل ساعتين ودقيقتين و57 ثانية في برلين عام 2014، المركز الخامس عشر مسجلا ساعتين و14 دقيقة و56 ثانية بينما لم يكمل بطل العالم السابق الإثيوبي ليليسا ديسيسا السباق.
بدا أن ديدا قد حسم الفوز بعد أن ابتعد عن شريكه في التدريب هيربا قبل سبعة كيلومترات من النهاية. ولكن عند علامة 40 كيلومترًا، كان ديدا - الفائز بماراثون دبي في عام 2023 - متقدمًا بعشر ثوانٍ قبل أن يعاني من تقلصات في المعدة وتجاوزه هيربا مع اقتراب خط النهاية.
"كنت أركز على سباقي الخاص ولم أكن أدرك أن ديرا يعاني من مشاكل. لكنني كنت أعتقد دائمًا أنني أستطيع الفوز"، قال هيربا.
وفي سباق 10 كيلومترات الذي أقيم بالتوازي مع سباق الماراثون، حققت الفائزة بالسباق النسائي جيمين تونكو زمنًا عالميًا قويًا قدره 31:03.
وتفوقت بفارق ضئيل على مواطنتها الإثيوبية شالتو ديريبا التي حصلت على نفس الوقت. وجاءت البريطانية إيليش ماكولجان في المركز الثالث بزمن 31:14. وكان المغربي ياسر الشعشاوي الفائز بفئة الرجال بزمن 28:20. (بمدخلات من الموقع الرسمي لماراثون دبي)