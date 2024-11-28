فوز "ألديميتا" و"سينديلكومار" في بطولة الحبتور للتنس
تأهل المصنف الأول "أليكس لوكا رافائيل ألديميتا" إلى الدور نصف النهائي من بطولة تنس لفئة تحت 12 سنة بفوزه السريع بنتيجة 6-0 و 6-4 على "توماس توسان" في بطولة كأس الحبتور التاسعة للتنس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب "نادي هب" للتنس في واحة السيليكون، أخذ ألديميتا وقته لإجراء التعديلات المناسبة على لعبته ليحقق الفوز ويصبح أول لاعب يدخل المراحل الأربع الأخيرة من هذه المسابقة.
وكانت مباراة الصبيان تحت سن 12 عاماً هي المباراة الوحيدة للناشئين يوم الأربعاء، بينما كانت هناك مباريات أخرى مقررة في بطولة الرجال المفتوحة وبطولة الماسترز المفتوحة للرجال فوق سن الـ35 عاماً.
وفي منافسات الرجال المفتوحة، حقق "ساتفير سينديلكومار" الفوز بسهولة بنتيجة 6-2 و 6-2 على محمد أمين بورديه. وفي منافسات الماسترز للرجال فوق سن 35 عاماً، حقق "نيكولاس ألبي" فوزاً سهلاً بنتيجة 6-1 و 6-1 على شيراد صلاح الدين، وواصل "جوليان ميزون" أدائه القوي بينما تغلب على "أندريا روميو" بنتيجة 6-0 و 6-0.
كما فاز محمد المفلحي على كريم شطورو بنتيجة 6-0 و 6-4.
وتقام هذه المسابقة السنوية للتنس للناشئين والناشئات في أربع فئات عمرية منفصلة (أقل من 12 و 14 و 16 و 18 عاماً) وثلاث مسابقات للكبار - وهي بطولة الرجال المفتوحة وبطولة السيدات المفتوحة والماسترز (35 عاماً وما فوق).
ستقام النهائيات في جميع الفئات الـ11 بالتزامن مع بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في 8 ديسمبر.
تشكل هذه الفعالية جزءاً من بطولة "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة" - المبادرة المجتمعية الجديدة من مبادلة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للتنس، وتحت مظلة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.
يوفر البرنامج مساراً فريداً للاعبين الطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مستوى مهاراتهم ووضع بصمتهم على الساحة العالمية للتنس. إن سلسلة بطولة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة معتمدة بالكامل من قبل اتحاد الإمارات للتنس وستقام في أماكن متعددة في أبوظبي ودبي والفجيرة.
تساهم النقاط التي يتم جمعها من خلال بطولات الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة في التصنيف الرسمي للاعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستساهم أيضاً في تصنيف مميز في بطولة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة.
النتائج
الصبيان تحت الـ12 سنة: فاز "أليكسي لوكا رافائيل ألديميتا" على "توماس توسان" بنتيجة 6-0 و 6-4
بطولة الرجال المفتوحة: "ساتفير سينديلكومار" فاز على محمد أمين بورديه بنتيجة 6-2 و 6-2
بطولة الـ35 عاماً وما فوق: فاز "نيكولاس ألبي" على شيراد صلاح الدين بنتيجة 6-1، 6-1؛ وفاز "جوليان ميزون" على "أندريا روميو" بنتيجة 6-0 و 6-0. محمد المفلحي على كريم شطورو بنتيجة 6-0 و 6-4.