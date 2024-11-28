فوز "ألديميتا" و"سينديلكومار" في بطولة الحبتور للتنس

وفي منافسات الرجال المفتوحة، حقق "ساتفير سينديلكومار" الفوز بسهولة بنتيجة 6-2 و 6-2 على محمد أمين بورديه. وفي منافسات الماسترز للرجال فوق سن 35 عاماً، حقق "نيكولاس ألبي" فوزاً سهلاً بنتيجة 6-1 و 6-1 على شيراد صلاح الدين، وواصل "جوليان ميزون" أدائه القوي بينما تغلب على "أندريا روميو" بنتيجة 6-0 و 6-0.