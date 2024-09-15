رياضة
فهد المولد في العناية المركزة بعد سقوطه من شرفة منزله بدبي
ذكرت شرطة دبي أن التحقيقات لا تزال جارية وسيتم إطلاع الجهات المعنية على النتائج فور الانتهاء منها.
أعلنت شرطة دبي، يوم أمس السبت، أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد دخل العناية المركزة بعد سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني أثناء قضائه إجازته في دبي.
وأعلنت السلطات أن لاعب كرة القدم تعرض لحادث، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء تواجده في الشرفة.
وأفادت السلطات بأن حالة المولد تخضع للمراقبة الدقيقة في أحد مستشفيات دبي، حيث تعمل الفرق الطبية بجد لتقديم الرعاية له.
وأكدت شرطة دبي أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم إبلاغ الجهات المعنية بالنتائج فور الانتهاء منها.