فن القتال وقوة العائلة: "ويتيكر" يتحدى "دي ريدر" في أمسية رياضية استثنائية بأبوظبي

أبوظبي: روبرت ويتيكر... نجم UFC وأب مثالي يستعد لـ"الحرب" أمام "الفارس الهولندي"

في 26 يوليو، يدخل الأسترالي روبرت ويتيكر حلبة "اتحاد أرينا" في أبوظبي لمواجهة "الفارس الهولندي" رينير دي ريدر. إنها نفس الحلبة التي خسر فيها آخر مرة – بعدما خضع لاستسلام على يد "الذئب" حمزة شيماييف، وسط هتافات الجماهير ضده.

لكن، عندما سُئل ويتيكر إذا ما كان الحنين للماضي أو حتى الرغبة في الانتقام تساوره بالعودة إلى هذا الأوكتاغون وتحت هذه الأضواء، لم يظهر عليه أي اضطراب:

"لا، إطلاقًا"، يقول عبر مكالمة فيديو. "لم أكن أركز كثيرًا على الجمهور أساسًا. أنا هناك من أجل العمل. وبصراحة، أتشوق للعودة هناك. أحب القتال في أبوظبي، ولهذا السبب أحرص دائمًا على اغتنام الفرصة للنزال هناك ما استطعت."

هذا البرود ليس سوى انعكاس لتجربة طويلة وتجريد كامل لمعنى الرياضة: رجل مقابل رجل، وهدف واحد. يوضح ويتيكر:

"هناك خصم واحد فقط أمامي، يحاول التغلب عليّ."

ومع ذلك، هذا التماسك لا يعني الاستكانة. روبرت ويتيكر اليوم هو مخضرم أكثر حدة ووعياً بذاته – تذوَّق طعم الذهب، وخسره، ثم أعاد بناء نفسه، والآن يرى النهاية تقترب.