فنون القتال المختلطة تنافس كرة القدم في السعودية

"في السنوات الأخيرة، أظهر الانتشار السريع لفنون القتال المختلطة (MMA) في المملكة العربية السعودية تحولاً في ثقافة الرياضة وتطلعاتها في البلاد. بعد أن كانت الرياضات التقليدية، مثلاً كرة القدم هي السائدة، ونجحت فنون القتال المختلطة في كسب قاعدة جماهيرية كبيرة بين الشباب السعودي، مما جعلها تحظى باهتمام ودعم كبيرين. ويقود هذا التحول عبد الله الهزاع، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة (SMMAF)، الذي يعتقد أن جاذبية هذه الفنون تنبع من توافقها مع روح الجيل الحالي."

يقول الهزاع: 'في رأيي، تتناسب فنون القتال المختلطة مع روح هذا العصر. نعتقد أنها رياضة الجيل الحالي، ولها صدى عميق بين الناس اليوم.' ومع استحواذ هذه الرياضة على خيال الشباب السعودي، يستغل الهزاع والاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة هذه اللحظة، حيث يعملان على وضع استراتيجية طويلة الأمد لبناء البنية التحتية لفنون القتال المختلطة، ورعاية المواهب، وإنشاء أساس ثقافي قوي لهذه الرياضة."