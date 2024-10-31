فنون القتال المختلطة تنافس كرة القدم في السعودية
"في السنوات الأخيرة، أظهر الانتشار السريع لفنون القتال المختلطة (MMA) في المملكة العربية السعودية تحولاً في ثقافة الرياضة وتطلعاتها في البلاد. بعد أن كانت الرياضات التقليدية، مثلاً كرة القدم هي السائدة، ونجحت فنون القتال المختلطة في كسب قاعدة جماهيرية كبيرة بين الشباب السعودي، مما جعلها تحظى باهتمام ودعم كبيرين. ويقود هذا التحول عبد الله الهزاع، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة (SMMAF)، الذي يعتقد أن جاذبية هذه الفنون تنبع من توافقها مع روح الجيل الحالي."
يقول الهزاع: 'في رأيي، تتناسب فنون القتال المختلطة مع روح هذا العصر. نعتقد أنها رياضة الجيل الحالي، ولها صدى عميق بين الناس اليوم.' ومع استحواذ هذه الرياضة على خيال الشباب السعودي، يستغل الهزاع والاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة هذه اللحظة، حيث يعملان على وضع استراتيجية طويلة الأمد لبناء البنية التحتية لفنون القتال المختلطة، ورعاية المواهب، وإنشاء أساس ثقافي قوي لهذه الرياضة."
بناء نظام بيئي دائم لفنون القتال المختلطة
"العامل الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في شعبية فنون القتال المختلطة في المملكة العربية السعودية هو استراتيجية الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة (SMMAF) خطوة بخطوة. هذه الاستراتيجية لا تركز فقط على الترويج للمقاتلين المحليين، بل تسعى أيضاً إلى إنشاء مسارات لهم للتنافس على المستوى الدولي، مع تعزيز وجود قوي لأحداث فنون القتال المختلطة داخل البلاد."
وبحسب الهزاع، فإن الاتحاد خطط بدقة لنمو فنون القتال المختلطة بهدف واضح في الاعتبار: الارتقاء بها إلى مستوى معترف به دولياً. وقال: "نحن نعمل معاً لتحسين المشهد الرياضي، وخاصة فنون القتال المختلطة. لدينا استراتيجيتنا الخاصة، ونتقدم خطوة بخطوة، ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا".
"تُعدُّ برامج الشباب أحد الركائز الأساسية في نهج الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة. تم تصميم 'برنامج الأبطال' خصيصاً لتوجيه المقاتلين الشباب من مستويات الهواة إلى المنافسين الفائزين بالميداليات. ويضيف الهزاع: 'نأمل من خلال مثل هذه البرامج تنمية مجموعة من الرياضيين القادرين على تمثيل المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.'"
رؤية 2030 ونمو فنون القتال المختلطة
"ترتبط الشعبية المتزايدة لفنون القتال المختلطة في المملكة العربية السعودية ارتباطاً وثيقاً بمبادرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة في المملكة من خلال تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية."
يقول الهزاع إن انتشار فنون القتال المختلطة ليس مجرد اتجاه مستقل، بل هو جزء من أجندة وطنية أوسع. ويضيف: 'تتوافق استراتيجيتنا مع رؤية 2030، التي تهدف إلى وضع المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية من خلال أحداث مثل بطولة العالم وبطولة آسيا.' في إطار رؤية 2030، استثمرت المملكة العربية السعودية بشكل كبير في الأحداث الرياضية، بدءاً من بطولات كرة القدم الدولية إلى الجولف، والآن فنون القتال المختلطة."
ومن خلال استضافة فعاليات فنون القتال المختلطة رفيعة المستوى، مثل " معركة العمالقة " - والتي شهدت واحدة من أكبر المباريات في الرياض والتي جمعت بين بطل العالم للوزن الثقيل فرانسيس نجانو ورينان فيريرا - تعمل المملكة العربية السعودية على وضع نفسها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية لرياضة فنون القتال المختلطة.
"تتمتع هذه الأحداث بتأثير كبير، حيث يأتي النجوم إلى هنا وتنشأ شراكات تساعد في تطوير مهارات المدربين ودعم الرياضيين.". إنها مفيدة للطرفين،" كما يقول الهزاع. وقد أقيمت بطولة "معركة العمالقة" في وقت سابق من شهر أكتوبر، وتمت مشاهدتها في أكثر من 160 دولة حول العالم، بحضور أيقونات مثل كريستيانو رونالدو."
للشباب والنساء
"بالنسبة للشباب السعودي، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئة العمرية المحددة، جعلت فنون القتال المختلطة المتواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الرياضة مثيرة وسهلة المنال. فقد كانت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية في تعزيز شعبية فنون القتال المختلطة، حيث يتابع المشجعون الشباب الرياضيين ويشاركون إنجازاتهم، مما يساهم في نمو مجتمع سريع من عشاق هذه الفنون."
وبحسب الهزاع، "عندما يرى الشباب النجوم الكبار في المنظمات الدولية مثل بطولة القتال النهائي أو "بريف" (BRAVE)، وكذلك الرياضيين السعوديين، فإنهم يشعرون بالإلهام. إنهم يرون أيقونات في الرياضة، ويريدون أن يسيروا على خطاهم".
وفي بلد حيث كانت المعايير الثقافية والمجتمعية تشكل المشاركة الرياضية بشكل تقليدي، أثبتت الطبيعة الشاملة لفنون القتال المختلطة أنها جذابة بشكل خاص لكل من الرجال والنساء. ويضيف: "إن اتحاد فنون القتال المختلطة السعودي ملتزم بتطوير مسارات للنساء في فنون القتال المختلطة"، مسلطاً الضوء على نجاح بطولات السيدات السعودية، التي أقيمت في عام 2022 وأقيمت مرة أخرى في يوليو من هذا العام.
ومن خلال تعزيز الفرص للرياضيات، لا تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة فحسب، بل إنها ستلهم أيضاً جيلاً جديداً من النساء لمتابعة أحلامهن الرياضية. "لدينا استراتيجية مخصصة للنساء، وهي جزء من مجالنا البيئي الشامل للرياضة. وهذا يشمل دعم المدربين والحكام والمقاتلين".
هل يمكن لفنون القتال المختلطة أن تنافس كرة القدم؟
"ورغم أن كرة القدم تظل متجذرة بعمق في الثقافة السعودية، إلا أن الهزاع يعتقد أن فنون القتال المختلطة قد تحتل ذات يوم مكانة مماثلة في قلوب السعوديين. ويقول: 'الأمر صعب لأننا نحب كرة القدم، لكنني أعتقد أن فنون القتال المختلطة قادرة على التقارب. المجتمع هنا يحب هذه الفنون، وأعتقد أننا سنرى هذا الشغف ينمو.'"
مع الاستقبال الحماسي لفعاليات فنون القتال المختلطة الأخيرة، بما في ذلك ظهور نجوم عالميين، لا شك أن هذه الرياضة حظيت بإعجاب الجمهور المحلي.
"أصبحت نجوم مثل هتان السيف، أول مقاتلة فنون قتالية مختلطة في المملكة العربية السعودية تتعاقد مع دوري محترف، من أبرز الشخصيات الرياضية في المنطقة. يقول الهزاع: 'المواهب مثل هتان السيف وعبد الله القحطاني تقودان الركب كقدوة للمقاتلين الطموحين، ونجاحهما قد عزز من مكانة فنون القتال المختلطة في المنطقة."
رعاية أبطال المستقبل
"لضمان مستقبل فنون القتال المختلطة في السعودية، يهدف الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة إلى التركيز على اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها من خلال الاستثمار في التدريب وتوفير مرافق التدريب والتجربة الدولية. يقول الهزاع: 'يستكشف الاتحاد أيضاً سبل دمج فنون القتال المختلطة في برامج المدارس والجامعات، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية الأخرى.'"
ويتوقع الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة أن تلعب فنون القتال المختلطة دوراً مهماً في تعليم الشباب وتطورهم، وتوفير الانضباط والمرونة واللياقة البدنية للطلاب. ويضيف: "لدينا علاقات قوية مع الاتحادات والمدارس الأخرى، ونحن نعمل على دمجها في برامج المدارس والجامعات".
من المبادرات التي تركز على الشباب والبطولات النسائية إلى الأحداث الدولية ورؤية 2030، يمثل انتشار فنون القتال المختلطة في المملكة العربية السعودية أيضاً تطوراً ثقافياً. ومع انفتاح البلاد على إمكانيات جديدة، يعتقد الهزاع أن "فنون القتال المختلطة لن تستمر في اكتساب الزخم فحسب، بل ستمهد الطريق أيضاً لثقافة رياضية جديدة تتحدث عن تطلعات شباب الأمة".