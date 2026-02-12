فصل جديد.. مجمع "تنس دبي" يكتسي حلة عالمية

ستدشن بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2026 بداية حقبة جديدة لأحد أبرز الأحداث الرياضية في الشرق الأوسط’، مع الكشف عن خطط لإعادة تطوير واسعة النطاق على مرحلتين ستحول استاد سوق دبي الحرة للتنس ومجمع نادي الطيران للتنس المحيط به.
ستظهر التحسينات الأولية لأول مرة في حدث هذا الشهر’، مع اكتمال التحول الكامل قبل بطولات 2027.
صُممت التوسعة لرفع مستوى تجربة اللاعبين وتعزيز تفاعل الجماهير، وهي تمثل أهم ترقية لموقع القرهود في تاريخه الممتد لـ 30 عامًا. إعادة التصميم، التي تقودها شركة BDP Pattern الاستشارية المتخصصة في تصميم الملاعب ومع Turner & Townsend كمديري مشاريع، تضع البطولات كبطولة تعكس سمعة دبي العالمية كمدينة مضيفة عالمية المستوى للأحداث الرياضية الدولية’.
ستقدم بطولات 2026، التي تنطلق يوم الأحد، ملعبًا مؤقتًا بسعة 2000 مقعد (الملعب 1) إلى جانب تحسينات أولية للمناطق العامة، مما يتيح للجماهير لمحة أولى عن إعادة التطوير.
من المقرر تسليم تصميم قرية البطولة الدائم والترقيات الأوسع للمشجعين لنسخة 2027، مع المرحلة الثانية من إعادة التطوير التي ستشهد أيضًا زيادة سعة الملعب المركزي بنحو 50%، بإضافة 2500 مقعد، إلى جانب ترقيات للممرات ومناطق الجلوس والضيافة.
تستقبل البطولة أكبر نجوم الرياضة’ لأسبوعين من المنافسات النخبوية في عام 2026، حيث تقام النسخة السادسة والعشرون من حدث WTA 1000 للسيدات’ في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، تليها النسخة الرابعة والثلاثون من بطولة ATP 500 للرجال’ في الفترة من 22 إلى 28 فبراير.
“تمثل أعمال إعادة التطوير هذه، والمقرر إجراؤها على مدى عامين، لحظة حاسمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس وتؤكد التزامنا بتقديم تجربة عالمية المستوى للاعبين والجماهير والشركاء على حد سواء،” قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
“لأكثر من ثلاثة عقود، كان هذا المكان محوريًا لهوية دبي الرياضية’، وتضمن هذه الترقيات والتوسعات استمرارنا في رفع المستوى بما يتماشى مع طموحات المدينة العالمية’. سيكون الملعب 1 الجديد ومناطق المشجعين الموسعة جاهزة لبطولة 2026، مع توفر توسعة الملعب المركزي وترقيته لبطولة 2027. ستغير هذه التغييرات طريقة تفاعل مجتمعنا مع الحدث.”
من أبرز ملامح إعادة التطوير لعام 2026 هو الملعب 1 المؤقت الجديد، الواقع بجوار الملعب الرئيسي. يمكن للجماهير التسجيل مجانًا عبر Ticketmaster للوصول إلى الملعب 1 الجديد، والذي صُمم لاستضافة المباريات رفيعة المستوى من بطولتي WTA 1000 و ATP 500، مع زيادة السعة خلال مباريات الجولات الأولى.
لإتاحة الفرصة للاستمتاع ببطولة التنس في بيئة راقية، يمكن للمشجعين أيضًا مشاهدة المباريات رفيعة المستوى، مجانًا مع التسجيل، في الملاعب الجانبية الأخرى في استاد سوق دبي الحرة للتنس.
ستبدأ ترقيات منطقة المشجعين في عام 2026 مع إدخال تحسينات مختارة في الجانب الجنوبي مبدئيًا. ومن المقرر إطلاق قرية المشجعين الشمالية والجنوبية المعاد تصورها بالكامل، بما في ذلك مناطق التنشيط ومناطق الجلوس المظللة وعروض الأطعمة والمشروبات الموسعة، كجزء من اكتمال عام 2027.
“هذا فصل جديد ومثير لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، ونحن فخورون بالارتقاء بكل جانب من جوانب تجربة البطولة،” قال صلاح تهلك، مدير البطولة ونائب المدير الإداري لسوق دبي الحرة.
“كانت أولويتنا دائمًا هي خلق جو يشعر فيه اللاعبون وكأنهم في منزلهم ويستمتع المشجعون بترفيه عالمي المستوى داخل وخارج الملعب. تعكس المرافق المطورة التزامنا بالتحسين المستمر والابتكار. ستثري هذه التغييرات طاقة البطولة وإمكانية الوصول إليها، مما يضمن أن كل من يدخل بواباتنا في عام 2026 سيشعر بالروح الفريدة والضيافة التي تشتهر بها دبي.”
ابتداءً من يوم الأحد، 15 فبراير، ستشهد بطولة WTA 1000 مشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة في العالم في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بما في ذلك بطلة دبي الحالية ميرا أندريفا، والمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، وبطلة الجراند سلام ست مرات إيغا شفيونتيك، وغيرهن الكثير. ثم من 23 إلى 28 فبراير، يحين دور الرجال للتألق مع بطولة ATP 500 التي تجذب اللاعبين المصنفين الأوائل والمفضلين لدى الجماهير إلى دبي.
التذاكر معروضة للبيع الآن لبطولات 2026، بأسعار تبدأ من 65 درهماً. للحصول على التفاصيل الكاملة، قم بزيارة dubaidutyfreetennischampionships.com أو ticketmaster.ae
بطولات سوق دبي الحرة للتنس مملوكة ومنظمة من قبل سوق دبي الحرة وتقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
