فصل جديد.. مجمع "تنس دبي" يكتسي حلة عالمية

ابتداءً من يوم الأحد، 15 فبراير، ستشهد بطولة WTA 1000 مشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة في العالم في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بما في ذلك بطلة دبي الحالية ميرا أندريفا، والمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، وبطلة الجراند سلام ست مرات إيغا شفيونتيك، وغيرهن الكثير. ثم من 23 إلى 28 فبراير، يحين دور الرجال للتألق مع بطولة ATP 500 التي تجذب اللاعبين المصنفين الأوائل والمفضلين لدى الجماهير إلى دبي.