فريق دبي لكرة السلة: 80 مباراة محتملة في موسم تاريخي وتحديات غير مسبوقة

أعرب جوريكا جوليماك، مدرب فريق دبي لكرة السلة، عن تفاؤله مع بدء فترة ما قبل الموسم 2025/26، بعد صيف قضاه في بناء قائمة مكونة من 16 لاعباً بعناية للتنافس في كل من الدوري الأوروبي ودوري ABA.

وقال جوليماك: "لقد عملنا على هذا الفريق منذ بداية العام، ونحن سعداء للغاية باللاعبين الذين جلبناهم".

كان من المهم التعاقد مع لاعبين قادرين على بناء فريق قوي بسرعة. سيكون الأمر صعبًا، لكننا تعاقدنا مع لاعبين متعطشين للنجاح يتمتعون بشخصية قوية، وأنا متفائل جدًا بالموسم المقبل.

بالنسبة للمدرب السلوفيني، تُعدّ المنافسة في بطولتين رئيسيتين امتيازًا وتحدٍّ فريدًا في آنٍ واحد. قال: "نستعد، نتنافس، نحلل - هذا الجانب لا يتغير. لكن مع هذا السفر وهذا الجدول الزمني، لم يسبق لأحد أن فعل ذلك. نحن روّاد. لن يكون الأمر سهلاً، لكننا لن نشكو من صعوبته. بل سنستمتع بالعمل ونحافظ على تركيزنا."

من أصعب الجوانب بدء فترة ما قبل الموسم بدون ثمانية لاعبين غائبين حاليًا عن المنافسات مع منتخباتهم الوطنية في بطولة أوروبا لكرة السلة أو كأس أمريكا. أقرّ جوليماك بالتحدي، لكنه أشار أيضًا إلى الجودة التي يعكسها.

كجهاز فني، نفضل بالطبع أن يكون الفريق كاملاً منذ البداية. لكن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الدوليين يُظهر مستوى فريقنا. سنرحب بالوافدين الأوائل، ونجعلهم يشعرون وكأنهم في ديارهم، وندمج كل لاعب من المنتخب الوطني فور عودته.

كما تطرق المدرب إلى جدول المباريات المزدحم - من 40 مباراة الموسم الماضي إلى 80 مباراة محتملة هذا العام إذا وصل دبي إلى الأدوار الإقصائية والنهائية. وأضاف: "يكمن التحدي الأكبر في كيفية إدارة السفر والتدريبات والتعافي. مع وجود 20 فريقًا في اليوروليغ، سيكون إيجاد الوقت للتدريب والتحليل أمرًا بالغ الأهمية".

وأخيراً توجه جوليماك إلى المؤيدين.

مهمتنا هي القتال وكأن لا غد لنا. يمكن للجماهير أن تتوقع منا أن نكون أقوياء، وأن ننافس من أجل المدينة والنادي ومن أجلهم. وكما في العام الماضي، نريدهم أن يكونوا لاعبنا السادس. بفضل طاقتهم، أعلم أن هزيمتنا على أرضنا ستكون أصعب على أي فريق آخر.

ستكون التذاكر الموسمية متاحة على موقع كوكاكولا أرينا ليتمكن المشجعون من الاستمتاع بأكبر موسم لكرة السلة تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق.