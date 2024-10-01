فريق دبي لكرة السلة يواصل انتصاراته بفوز مثير على "سيدفيتا أوليمبيا"
حقق فريق دبي لكرة السلة أول فوز خارج أرضه والثاني على التوالي في دوري "أيه بي أيه" الأوروبي بعد فوزه على "سيديفيتا أوليمبيا" السلوفيني بنتيجة 92-84 مساء الأحد.
انطلقت منافسة فريق دبي لكرة السلة على ملعب "أرينا ستوزيسي"، حيث تطلع الفريق إلى الإضافة على فوزه المثير في مباراته الأولى ضد حامل اللقب "كرفينا زفيزدا" في نهاية الأسبوع الماضي، وقد قدم الفريق أداءً جماعياً قوياً.
وفي المباراة التي أقيمت في وطنه سلوفينيا، قاد الكابتن "كليمان بريبيليتش" فريقه بتسجيل 23 نقطة، بما في ذلك خمس كرات مرتدة وأربع تمريرات حاسمة وسرقتين، فيما سجل الثنائي الديناميكي "نيت ماسون" (20 و 7 تمريرات حاسمة) وسجل "إيزايا تايلور" أيضاً أرقاماً مزدوجة (10).
سيطر "جاكوري ويليامز" على المباراة من داخل المنطقة بتسع كرات مرتدة وست نقاط، إلى جانب أداء دفاعي رائع ساعد في إبقاء نجم "سيدفيتا أوليمبيا" والمخضرم في الدوري الأميركي للمحترفين، "ديفين روبنسون"، عند 14 نقطة فقط.
افتتح "بريبيليتش" المباراة بتسديدة من مسافة قريبة وأضاف إلى رصيده رميتين حرتين ليمنح دبي تقدماً مبكراً. ورغم تعادل أصحاب الأرض، أضاف كابتن دبي إلى رصيده 7 نقاط بفارق 4 نقاط قبل أن يفرض سيطرته الكاملة على المباراة.
ولم يتمكن "سيدفيتا أوليمبيا" من الرد على "نيت ماسون" الذي سجل ثماني نقاط في الربع الأول ليوسع الفارق إلى 29-17. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث دخل الضيوف إلى الشوط الأول متقدمين بنتيجة 63-42.
بعد تسجيل 20 نقطة في الربع الثالث، تمكن فريق دبي لكرة السلة من التعافي والتغلب على "سيدفيتا أوليمبيا"، حيث أضاف "بريبيليتش" و "ويليامز" إلى رصيد الفريق لضمان الفوز 92-84 - وهي النتيجة التي جعلت فريق دبي لكرة السلة يفاجئ الدوري ببداية مذهلة للموسم الافتتاحي.
أشاد مدرب فريق دبي لكرة السلة "جوريكا جوليماك"، بلاعبيه.
وقال "جوليماتش": "كانت مباراة هيمنة. سيطرنا على مجريات اللعب لمدة 35 إلى 37 دقيقة والتزم اللاعبون بكل ما اتفقنا عليه. "سيدفيتا أوليمبيا" خصم صعب لذا كنا نعلم أنه يتعين علينا أن نتحلى بالحيوية والنشاط الشديد، وهو أمر يصعب القيام به لمدة 40 دقيقة".
"بشكل عام، أنا راضٍ. عندما شاهدنا جدول المباريات، قال الجميع دعونا نذهب ونفوز بالمباراتين الأوليتين وهو ما فعلناه. نحن نسعى جميعاً للمنافسة بقوة ولا نفكر في التعرض للهزيمة".
"لدينا طموحات عالية. لقد أخبرت لاعبي فريقي في غرفة تبديل الملابس أن المباريات الصغيرة هي المباريات الهامة. لقد لعبنا مباراتين لم نكن مرشحين للفوز فيهما، والآن لدينا مباراة "ميجا"، ثم "بوراك تشاتشاك"، والآن علينا التركيز على الراحة والعمل بشكل جيد في التدريبات من أجل هذه المباريات".
سيخوض فريق دبي لكرة السلة مباراته القادمة على أرضه أمام فريق "ميجا إم آي إس" الصربي يوم السبت 5 أكتوبر على صالة كوكا كولا أرينا.