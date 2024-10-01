فريق دبي لكرة السلة يواصل انتصاراته بفوز مثير على "سيدفيتا أوليمبيا"

ولم يتمكن "سيدفيتا أوليمبيا" من الرد على "نيت ماسون" الذي سجل ثماني نقاط في الربع الأول ليوسع الفارق إلى 29-17. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث دخل الضيوف إلى الشوط الأول متقدمين بنتيجة 63-42.