فريق "جلف جاينتس" يضم "جوناثان تروت" مدرباً رئيسياً

مع اقتراب الموسم الرابع من دوري ILT20، أعلن فريق جلف جاينتس (Gulf Giants) عن فريق تدريبي جديد وقوي قبيل أول مزاد في تاريخ الدوري على الإطلاق.2 ويشير هذا التغيير إلى دفعة متجددة للفوز باللقب.

يتولى جوناثان تروت منصب المدرب الرئيسي، حاملاً معه سجلاً مبهراً كواحد من أفضل ضاربي الكرة في إنجلترا من الناحية الفنية.3 ومنذ انتقاله إلى عالم التدريب، قاد تروت فريق أفغانستان إلى نصف نهائي تاريخي في كأس العالم للكريكيت 2024 (ICC T20 World Cup)، وإلى أداء ملهم في كأس العالم للكريكيت 2023 (ICC Cricket World Cup).4 وكلاعب، سجل 3,835 نقطة في 52 مباراة اختبارية و 2,819 نقطة في 68 مباراة دولية، بمعدل 51، محققاً أربع نقاط مئوية و22 نقطة نصف مئوية.

وينضم إليه أسطورة الكريكيت النيوزيلندي شين بوند كمدرب للرمي.5 بوند، الذي لعب 120 مباراة دولية وحقق 259 نقطة، تمتد مسيرته التدريبية لأكثر من عقد، وتشمل مهام وطنية مع نيوزيلندا وأدواراً في فرق دوري T20 عبر دوري IPL ودوري ILT20 الإماراتي.6

وسيتولى الجنوب أفريقي أندرو بوتيك، الذي سجل ما يقرب من 17,000 نقطة في مباريات الدرجة الأولى، منصب مدرب الضرب، بعد أن عمل سابقاً مع فرق أفغانستان وجنوب أفريقيا وباكستان.7 وسي قود جيمي تروتون، لاعب الكريكيت الإنجليزي السابق، جهود الدفاع، بينما سيعود المدرب المحترف المتمرس نيك لي، الذي يمتلك خبرة مع فرق بنغلاديش وسريلانكا وأفغانستان، ليكون شريكاً لتروت كمدرب للقوة والتكييف.8

ويعكس التغيير التدريبي في فريق جلف جاينتس تركيز المالكين — أداني سبورتس لاين (Adani Sportsline) — على رعاية المواهب وخلق بيئة موجهة نحو النمو.9 يُعد كل من أيان خان، لاعب الإمارات الشامل الشاب، وبليسينج موزاراباني، لاعب الرمي من زيمبابوي، من بين قصص النجاح البارزة.

وعبر تروت عن سعادته بالانضمام إلى فريق جلف جاينتس كمدرب رئيسي، قائلاً: "لقد أصبح جلف جاينتس بسرعة أحد أنجح الفرق في دوري ILT20. هدفي هو تمكين اللاعبين من التفوق والمساعدة في تشكيل فريق فائز بالبطولة من خلال أول مزاد على الإطلاق لدوري ILT20."

أما بوند، فقد ردد صدى كلمات تروت: "طموح الفريق واضح. أنا متحمس لشحذ هجوم الرمي لدينا وتحقيق تأثير حاسم هذا الموسم."

وقال بوتيك: "إنه شرف لي أن أعمل في فريق يقدر تطوير اللاعبين. أنا حريص على المساهمة في نجاحنا الجماعي."

وقال سانجاي أديسارا، الرئيس التنفيذي للأعمال في "أداني سبورتس لاين": "نحن سعداء بالترحيب بهذه المجموعة الاستثنائية من عقول الكريكيت. إن خبرتهم وقيمهم المشتركة ستكون محورية في الارتقاء بفريق جلف جاينتس إلى آفاق جديدة."