فريق جامعة عجمان يعتلي صدارة بطولة "المواي تاي"

قال عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لرياضة المواي تاي، مما ساهم في نموها وازدهارها في جميع أنحاء الدولة. وقد أظهرت هذه البطولة الجاهزية الفنية والتنظيمية لرياضيينا ومسؤولينا، في الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة بطولة العالم للشباب (IFMA) في أبوظبي من 10 إلى 19 سبتمبر".