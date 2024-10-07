فريق الشارقة يعزز صدارته في بطولة العالم للزوارق السريعة
عزز "روستي وايت" من فريق الشارقة تقدمه في بطولة العالم للزوارق السريعة 2024 بفوزه بجائزة شنغهاي الصين حيث أدت الظروف الخطرة إلى انتهاء السباق مبكراً.
عندما توقف سباق الجائزة الكبرى لأسباب تتعلق بالسلامة كان قد أكمل 11 دورة فقط من أصل 32 دورة مقررة، وكان ثاني القمزي من فريق أبوظبي والبطل العالمي المدافع "يوناس أندرسون" من بين الذين عانوا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبعد صعوده مركزين إلى المركز السادس وهو يتطلع إلى شق طريقه وسط العاصفة، تراجع القمزي إلى المركز العاشر، بينما تجنب "أندرسون" بصعوبة وقوع حادث كبير وتنازل عن المركز الثاني في سباق اللقب مع تدهور الظروف.
وتحت ضغط من السويدي "إيريك ستارك"، أنقذ "أندرسون" نفسه بشكل مذهل بعد انحراف قاربه إلى الجانب، لكنه لم يتمكن من منع سائق فريق النصر من دفعه إلى المركز الثالث في سباق الجائزة الكبرى والبطولة.
كانت نهاية الأسبوع صعبة بالنسبة لفريق أبوظبي، حيث احتل "ألبرتو كومباراتو" المركز الرابع عشر، ومثله كمثل القمزي، فإنه سيسعى إلى تحقيق إنجاز كبير عندما تقام الجولة قبل الأخيرة في تشنغتشو بعد أسبوعين.
كان وايت، المبتدئ في بطولة العالم، هو السائق الذي تعامل بشكل أفضل مع الطقس الذي منع إقامة أول جلسة تجارب حرة، وأدى أمس إلى إلغاء سباقي السرعة.
كان الأسرع في جلسة التدريب الثانية قبل أن يحصد مركز الانطلاق الأول، وحقق تقدماً مناسباً منذ بداية سباق الجائزة الكبرى، وأنهى السباق في النهاية بفارق 7.2 ثانية عن "ستارك"، ويتقدم عليه الآن بفارق 17.5 نقطة في البطولة.