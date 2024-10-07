فريق الشارقة يعزز صدارته في بطولة العالم للزوارق السريعة

عندما توقف سباق الجائزة الكبرى لأسباب تتعلق بالسلامة كان قد أكمل 11 دورة فقط من أصل 32 دورة مقررة، وكان ثاني القمزي من فريق أبوظبي والبطل العالمي المدافع "يوناس أندرسون" من بين الذين عانوا بسبب سوء الأحوال الجوية.