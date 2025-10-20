فريق الإمارات-XRG ينهي موسماً قياسياً بـ 95 انتصاراً

انتزع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بذكاء ثواني إضافية على مدار الأسبوع، قبل أن يقدم عرضًا جريئًا في اليوم الوحيد للسباق الذي ينتهي بصعود قمة يوم السبت. لم يظهر نارفايز أي لحظة ضعف مع اشتعال المنافسة في المرحلة السادسة، وظل على مقربة من منافسيه وعبر خط النهاية ضمن المجموعة الرئيسية، حيث حقق بول مانييه (سودال كويك ستيب) فوزه الخامس في سباق السرعة (الاسبرنت) في هذا السباق.