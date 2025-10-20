فريق الإمارات-XRG ينهي موسماً قياسياً بـ 95 انتصاراً
مع انتهاء طواف قوانغشي، كل ما تبقى للفريق الإماراتي هو سباق كرونو دي ناسيون في فرنسا وسباق فينيتو كلاسيك في إيطاليا بعد ظهر يوم الأحد. وبنهاية الأسبوع، سينتهي موسم سباقات 2025، وقد ضمن نارفايز أن فريق الإمارات-XRG استمتع بنهاية جيدة في الصين.
انتزع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بذكاء ثواني إضافية على مدار الأسبوع، قبل أن يقدم عرضًا جريئًا في اليوم الوحيد للسباق الذي ينتهي بصعود قمة يوم السبت. لم يظهر نارفايز أي لحظة ضعف مع اشتعال المنافسة في المرحلة السادسة، وظل على مقربة من منافسيه وعبر خط النهاية ضمن المجموعة الرئيسية، حيث حقق بول مانييه (سودال كويك ستيب) فوزه الخامس في سباق السرعة (الاسبرنت) في هذا السباق.
احتل زميل نارفايز، إيفو أوليفيرا، موقعًا جيدًا وانطلق بسرعة ليحتل المركز الخامس عند خط النهاية. ولولا الفريق الإماراتي، ربما لم تكن مرحلة الأحد لتنتهي بسباق سرعة على الإطلاق.
في الصعود الأخير لليوم، شن فيكتور لافاي من فريق (Decathlon AG2R La Mondiale) هجومًا منفردًا وفي مرحلة ما، كانت لديه فجوة تبلغ حوالي 20 ثانية عن المطاردين خلفه. كان الفرنسي قد بدأ المرحلة في المركز الثاني في الترتيب العام، متأخراً بـ 15 ثانية فقط عن الفائز الإجمالي في نهاية المطاف، بول دوبل (جايـكو ألـأولـا). على هذا النحو، كانت حركته تمثل تهديدًا.
عازمًا على ملاحقة الفوز بالمرحلة، حشد فريق الإمارات-XRG المجموعة المطاردة خلفه، وبمساعدة كل من يان كريستن وإيغور أريتا في المقدمة، تمكن من اللحاق بلافاي قبل 12 كيلومترًا من النهاية. لولا الاستجابة السريعة للفريق الإماراتي، لربما كان لافاي قد فاز بالمرحلة والمركز الأول في الترتيب العام.
بعد أن لحق به الفرنسي، انطلق أوليفيرا بانسيابية وتجاوز الريح قبل بضع مئات من الأمتار من النهاية. لم يكن ذلك مُقدّرًا للبطل الوطني البرتغالي، لكنه أنهى أفضل موسم له حتى الآن باللقب الوطني، وثلاثة انتصارات أخرى لفريق الإمارات-XRG خلال الموسم.
أما بالنسبة لنارفايز، فقد اعتلى الإكوادوري منصة التتويج النهائية في نهاية اليوم في نانينغ، ويمكنه الاحتفال بعمل جيد في موسمه الأول مع الفريق. تم التوقيع معه من فريق إنيوس غريناديرز في الشتاء الماضي، وبدأ نارفايز بقوة بفوزه بالترتيب العام لأول سباق WorldTour لهذا العام، طواف داون أندر (Tour Down Under) في سانتوس.
على الرغم من سوء الحظ الذي تعرض له خلال فصل الربيع، عاد بطل الإكوادور الوطني بقوة في طواف فرنسا ليثبت أنه جزء حيوي من دفاع تادي بوغاتشار عن لقبه. قدم نارفايز أفضل عروضه المهنية في الجبال، وقدم دعمًا أساسيًا بل ووصل إلى المركز 13 في الترتيب العام عند وصوله إلى باريس.
بعد فوزه بإحدى مراحل ليدل دويتشلاند تور (Lidl Deutschland Tour) في الخريف، ينهي نارفايز موسمه الآن بالمركز الثالث في الترتيب العام في طواف قوانغشي. من يناير إلى أكتوبر، أثبت اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أنه أحد أفضل الصفقات لهذا الموسم لفريق الإمارات-XRG.
قال نارفايز: "أعتقد أننا جئنا إلى هنا بهدف الفوز بالسباق. لقد بذلنا قصارى جهدنا مع الفريق، واستفدنا من سباقات السرعة (الاسبرنتات) الإضافية وأعتقد أن نهاية الأمس كانت صعبة حقًا بالنسبة لي. في النهاية، أنا سعيد لأنني أنهيت السباق على منصة التتويج."
وأضاف "بدأتُ الموسمَ فائزًا في طواف أستراليا، ثم أنهيتُه هنا على منصة التتويج في سباقٍ ضمن طواف العالم. لذا، فهذا أمرٌ جيد. بشكل عام، كان أدائي جيدًا طوال العام، لذا أنا سعيدٌ بتواجدي على منصة التتويج هنا في السباق الأخير من الموسم".