فريق الإمارات "اي دي كيو" يواصل هيمنته بفوز "غاسباريني" في شتوتغارت
بعد حصولها على الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأوروبية لفئة تحت 23 عاماً، واصلت "إليونورا غاسباريني"، من فريق الإمارات "اي دي كيو" (ADQ)، تألقها بتحقيق فوزها الثالث هذا الموسم في سباق جائزة "شتوتغارت" الكبرى للدراجات للسيدات.
وحققت "إليونورا" فوزها الساحق في سباق جائزة شتوتغارت الكبرى، بعد سباق قوي وحاسم، حيث أنهت السباق متقدمة على وصيفتها "ليكي نويجين" من فريق "فيسما-ليز أ بايك" و"مارييل ميجيرينغ" من فريق "موفيستار"، يوم الأحد.
وغطى السباق مسافة 118.2 كم من بوبلينغن إلى شتوتغارت، حيث أظهرت "غاسباريني" وزميلاتها أداءً قوياً من البداية إلى النهاية. وجاءت "دومينيكا وودارتشيك"، زميلة "غاسباريني"، في المركز السادس، فيما أعربت الفائزة عن سعادتها قائلة: "كان أداء زميلاتي مذهلاً طوال السباق. سيطرنا على مجرياته وغطينا الفجوات وفي النهاية، بذلت كل ما بوسعي للفوز بالسباق".
من جانب آخر، شهد السباق مشاركة عدد من بطلات فريق الإمارات "اي دي كيو"، بما في ذلك "إيريكا ماغنالدي"، والإماراتية "صفية الصايغ"، التي أضافت تجربة أوروبية مهمة إلى سجلها بعد مشاركتها الأولمبية في باريس. كما شاركت المتسابقتان الشابتان هانا "كونز" و"بياتريس كوديرا" من فريق الإمارات للتنمية في السباق.
وأشادت "ميليسا مونكادا"، قائدة فريق "اي دي كيو"، بهذا الإنجاز: "أنا سعيدة للغاية بفوز اليوم، والذي يؤكد موهبة "إليونورا" الرائعة والترابط الاستراتيجي لفريقنا بأكمله".
وأضافت: "لا يعكس هذا الفوز التميز الفردي فحسب، بل يعكس أيضاً التخطيط الاستراتيجي لفريق "اي دي كيو" الإماراتي والعمل الجماعي الدؤوب الذي كان أساس نجاحنا في هذا الموسم. لقد كان جهدنا المستمر ونهجنا الموحد عاملاً أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز، مما يثبت أن تركيزنا الاستراتيجي وروح الفريق يؤتي ثماره حقاً."
كما كان فريق الإمارات "اي دي كيو" مشغولاً خلال الأسبوع الماضي في سباق جائزة "إيسبيرغو الدولية - باس دي كاليه" للسيدات، وهو سباق بطول 131.6 كيلومتراً، نقطة بدايته ونهايته في إيسبيرغو، فرنسا. وقد حلت "كيارا كونصوني" في المركز السابع، بينما حصلت "كارولينا كوميجا" على جائزة أفضل متسابقة.