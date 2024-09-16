فريق الإمارات "اي دي كيو" يواصل هيمنته بفوز "غاسباريني" في شتوتغارت

وغطى السباق مسافة 118.2 كم من بوبلينغن إلى شتوتغارت، حيث أظهرت "غاسباريني" وزميلاتها أداءً قوياً من البداية إلى النهاية. وجاءت "دومينيكا وودارتشيك"، زميلة "غاسباريني"، في المركز السادس، فيما أعربت الفائزة عن سعادتها قائلة: "كان أداء زميلاتي مذهلاً طوال السباق. سيطرنا على مجرياته وغطينا الفجوات وفي النهاية، بذلت كل ما بوسعي للفوز بالسباق".