فريقا "روسكا" و"ماتياس هونكالا" يتصدران بطولة اتحاد عجمان للجولف
حقق فريقا "روسكا" و"ماتياس هونكالا" (كلاهما من فنلندا) الصدارة في أقسامهما بعد الجولة الأولى من بطولة الاتحاد عجمان للجولف المكونة من 36 حفرة في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان، الإمارات العربية المتحدة.
يتميز هذا الحدث الفريد بمشاركة 30 لاعباً محترفاً محلياً من رابطة لاعبي الجولف المحترفين في الإمارات و90 لاعباً هاوياً في فرق مكونة من أربعة لاعبين.
أبرز أحداث الفريق
سجل الفريق الرائد، بقيادة المحترف لوري روسكا (فنلندا) والهواة مارك هولمانز (الفئة 4)، وأنتوني بروكليبانك (18)، وليزا بروكليبانك (22)، 105 نقاط ستيبلفورد مثيرة للإعجاب، مما يمنحهم ميزة بنقطتين على فريق بوشر (المملكة المتحدة) وفريق مون (كندا)، اللذين تعادلا في المركز الثاني برصيد 103 نقاط لكل منهما.
ويشهد هذا النظام مشاركة المحترفين في لعب الكرة الخاصة بهم، في حين يتنافس الهواة في نظام فريق "Scramble Drive"، مع وجود مزيج من اللاعبين الذكور والإناث مما يضيف إلى الروح الشاملة للحدث.
أبرز الأحداث الفردية للمحترفين
ويتصدر ماتياس هونكالا القسم الاحترافي برصيد 67 نقطة، بينما تعادل الكندي جيه مون والفنلندي إل روسكا والمملكة المتحدة سي ستيل في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.
أهداف الحدث والتنظيم
وتهدف البطولة، التي تنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، وترعاها شركة الاتحاد للمياه والكهرباء، إلى تعزيز سمعة عجمان كمركز رياضي متنامٍ ووجهة سياحية رائدة.
وقال "كيرين برات"، مسؤول بطولة الإمارات للجولف واليخوت: "لقد قضينا يومًا ممتازًا في اليوم الأول من بطولة الإمارات للجولف واليخوت الافتتاحية. ومن الرائع أن نرى مبنى النادي جاهزًا ونحن فخورون بأن هذا الحدث هو أحد أول الأحداث التي ستقام في نادي الزوراء للجولف واليخوت الذي تم افتتاحه حديثًا في عجمان".
ويجمع هذا الحدث، الذي ترعاه اتحاد الإمارات للجولف، بين القدرة التنافسية والشمول، وتعزيز الروابط من خلال لعبة الجولف.
ما هو التالي:
وستبدأ الجولة الثانية والأخيرة بالبندقية في الساعة 12:30 ظهراً.
حدث الفريق:
فريق روسكا (فنلندا): 105
فريق بوشر (المملكة المتحدة): 103
فريق مون (كندا): 103
فريق سوارتس (NAM): 95
فريق والاني (تونس): 95
المحترفين الفرديين:
م. هونكالا (فنلندا): 67
جيه مون (كندا): 70
ل. روسكا (فنلندا): 70
ج. ستيل (المملكة المتحدة): 70
للحصول على النتائج المباشرة، قم بزيارة Golf Genius باستخدام كلمة المرور: BB5LLG