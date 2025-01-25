فريقا "روسكا" و"ماتياس هونكالا" يتصدران بطولة اتحاد عجمان للجولف

وقال "كيرين برات"، مسؤول بطولة الإمارات للجولف واليخوت: "لقد قضينا يومًا ممتازًا في اليوم الأول من بطولة الإمارات للجولف واليخوت الافتتاحية. ومن الرائع أن نرى مبنى النادي جاهزًا ونحن فخورون بأن هذا الحدث هو أحد أول الأحداث التي ستقام في نادي الزوراء للجولف واليخوت الذي تم افتتاحه حديثًا في عجمان".