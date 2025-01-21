فريق"إيه إم بولو" يتوج بلقب كأس اتحاد الإمارات

وأضاف "سانتياجو توريغيتار"، مدير البطولات في نادي دبي للبولو والفروسية: "كان مستوى المنافسة هذا العام استثنائياً بالفعل. وقدمت البطولة مزيجاً رائعاً من المحترفين المخضرمين والمواهب الجديدة الواعدة، جلب كل منهم قوته الفريدة إلى الميدان. كانت مشاهدتنا لمثل هذه المباريات القوية والمستويات المتنوعة من المهارات التي أظهرها جميع الفرق بمثابة شهادة على نمو البولو في المنطقة ووعداً بمستقبل مشرق للرياضة. لقد كان شرفاً لنا أن نحتفل بهذه الفعالية المبهجة للبولو في نادينا."