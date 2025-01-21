فريق"إيه إم بولو" يتوج بلقب كأس اتحاد الإمارات
اختتمت منافسات بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو بمباراة نهائية مذهلة أقيمت على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية. وقد شهدت البطولة، التي تعد الأكبر في تاريخها، مشاركة تسعة فرق من النخبة تتنافس على الفوز بالكأس في عرض عالمي للبولو.
وانطلقت منافسات اليوم الأخير من البطولة بمشاركة أربعة فرق حيث واجه الباشا للبولو فريق بن دراي للبولو في المباراة الأولى.
وفي المباراة الثانية، التقى فريق "إيه إم بولو" مع "أبوظبي بولو"، حيث قدم الفريقان أداءً رائعاً. وفي المباراة النهائية، شهدنا صراعاً مثيراً انتهى بفوز "إيه إم بولو" بفارق هدف 8/7، بينما حل فريق "أبوظبي بولو" في المركز الثاني.
تميزت المباراة بعرض مهارات استثنائية من اللاعبين، لتصل إلى عرض مثير أسحر الجمهور.
وقال نايف بو حمدان، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية: "تخطت كأس اتحاد الإمارات للبولو لهذا العام كل التوقعات، حيث قدمت منافسات بولو من أعلى مستوى بالإضافة إلى تجربة متكاملة لجميع الحضور."
وأضاف: "لطالما كان نادي دبي للبولو والفروسية في المقدمة في دمج المنشآت الفروسية الراقية مع أسلوب الحياة الفاخر، وكان هذا الحدث دليلاً على التزامنا بالتميّز."
وأضاف "سانتياجو توريغيتار"، مدير البطولات في نادي دبي للبولو والفروسية: "كان مستوى المنافسة هذا العام استثنائياً بالفعل. وقدمت البطولة مزيجاً رائعاً من المحترفين المخضرمين والمواهب الجديدة الواعدة، جلب كل منهم قوته الفريدة إلى الميدان. كانت مشاهدتنا لمثل هذه المباريات القوية والمستويات المتنوعة من المهارات التي أظهرها جميع الفرق بمثابة شهادة على نمو البولو في المنطقة ووعداً بمستقبل مشرق للرياضة. لقد كان شرفاً لنا أن نحتفل بهذه الفعالية المبهجة للبولو في نادينا."