فرصة أرسنال الذهبية: تراجع مانشستر سيتي يغير قواعد اللعبة

وسيكون من المُثير للاهتمام أيضاً أن نُراقبَ كيف سيُمكن لمانشستر سيتي التعافي من سلسلة هزائمه الأخيرة، والتي بلغت سبع مباريات دون أي فوز، وهي ضربة قوية لهذا العملاق الذي اعتدنا على تواجده في صدارة الدوري. ولعلّ هذا هو الجزء الأكثر إثارة للصدمة في هذا الموسم حتى الآن! ناهيك عن توافد المدربين الجدد على أندية كبيرة مثل تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد، الأمر الذي سيُضفي على المنافسة نكهة خاصة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سيستغل أرسنال تراجع سيتي ليعتلي القمة؟ بالتأكيد، هناك الكثير من الأحداث المثيرة بانتظارنا!