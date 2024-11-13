"فرانسيس نجانو" يخطط لإنشاء منشأة تدريب في دبي

ورغم ذلك، يعترف بطل الوزن الثقيل بأنه فكر في الاعتزال في وقت سابق من هذا العام. ويقول: "قبل هذا العام، لم أشعر قط برغبة في الاعتزال. كانت الحياة صعبة، لكن الأمر لم يكن وكأنني كنت أملك خيارات متعددة؛ كان هذا هو طريقي الوحيد. لا يوجد يوم تسير فيه الأمور كما تريد، لذا عليك أن تظل إيجابياً وتستمر في المضي قدماً. ولكن في هذا العام، أقول بصراحة، أن الفكرة خطرت في ذهني بالفعل".