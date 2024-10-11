"فرانسيس نجانو": مقاتل يحارب شياطينه ويحقق العظمة

لا يمكنك أن تزدهر عندما يتعين عليك البقاء على قيد الحياة، كما قيل لنا. ولكن بمجرد أن تنجو من أي شيء تواجهه، فإنك تمتلك إرادة فريدة في داخلك لرؤية نفسك تزدهر. أن تعطي نفسك كل ما لم يكن لديك أثناء نشأتك - بما في ذلك الحق في الحلم. غالباً ما يكون أولئك الذين حُرموا من الحق في الحلم في طفولتهم هم من يتبين أنهم صناع الأحلام الذين ينظر إليهم العالم في النهاية. هذا هو السبب في أن قصة المستضعفين هي، وستظل كذلك، واحدة من أكثر القصص التي يتم سردها في تاريخ السينما. بغض النظر عن عدد المرات التي نسمع فيها هذه القصة، فإننا لا نزال منبهرين بالرجل الذي تحدى كل الصعاب لتحقيق العظمة.