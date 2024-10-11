"فرانسيس نجانو": مقاتل يحارب شياطينه ويحقق العظمة
لا يمكنك أن تزدهر عندما يتعين عليك البقاء على قيد الحياة، كما قيل لنا. ولكن بمجرد أن تنجو من أي شيء تواجهه، فإنك تمتلك إرادة فريدة في داخلك لرؤية نفسك تزدهر. أن تعطي نفسك كل ما لم يكن لديك أثناء نشأتك - بما في ذلك الحق في الحلم. غالباً ما يكون أولئك الذين حُرموا من الحق في الحلم في طفولتهم هم من يتبين أنهم صناع الأحلام الذين ينظر إليهم العالم في النهاية. هذا هو السبب في أن قصة المستضعفين هي، وستظل كذلك، واحدة من أكثر القصص التي يتم سردها في تاريخ السينما. بغض النظر عن عدد المرات التي نسمع فيها هذه القصة، فإننا لا نزال منبهرين بالرجل الذي تحدى كل الصعاب لتحقيق العظمة.
"فرانسيس نجانو"، الرياضي الذي زرع الرعب في قلوب خصومه في (بطولة القتال النهائي) UFC، ليس مجرد مقاتل. ولد نجانو في باتييه بالكاميرون، ونشأ في فقر مدقع في قرية أفريقية صغيرة. بدأ العمل في المحاجر الرملية في سن العاشرة لدعم أسرته. وعلى الرغم من نشأته الصعبة، كان نجانو يحلم بأن يصبح ملاكماً، ويعشق شخصيات مثل "مايك تايسون".
"على الرغم من أنه لم يتمكن من ممارسة الملاكمة على الفور بسبب نقص البنية التحتية والموارد، إلا أن شغفه لم يتلاشى أبداً. في سن السادسة والعشرين، قرر نجانو مغادرة الكاميرون والانتقال إلى أوروبا لتحقيق حلمه في أن يصبح مقاتلاً محترفاً. لم تكن رحلته سهلة على الإطلاق، إذ اضطر للسفر عبر عدة دول، بما في ذلك المغرب، وقضى بعض الوقت في الاحتجاز بإسبانيا."
"عندما ناقشنا رحلته المروعة إلى أوروبا — التي غالباً ما تُصوَّر بشكل رومانسي لكنها مليئة بالصعوبات — أوضح نجانو حقيقة تجربته. وأكد قائلاً: 'لم يكن الأمر مجرد الجلوس على متن قارب، بل كان كفاحاً دام أكثر من عام للوصول إلى أوروبا. وبكل الوسائل الممكنة، كنا نتحرك — سواء بواسطة وسائل النقل، أو المشي، أو الجري، أو حتى الزحف إذا لزم الأمر. واصلنا الحركة. هكذا وصلنا إلى هناك. كانت تلك بالتأكيد من أصعب الأوقات.'"
"كان هدفه الوحيد هو إيجاد فرص أفضل في الملاكمة، وقد واجه العديد من العقبات، لكن الشك لم يحجب رؤيته قط. ويعترف قائلاً: 'عندما غادرت بلدي، لم يكن ذلك لأنني أردت الهروب، بل كان من أجل العثور على فرصة أفضل في الملاكمة. وإلا لما غادرت.'"
حتى في أسوأ لحظاته، كان نجانو يشعر دائماً أن هناك شيئاً ينتظره. "كنت دائماً مدفوعاً بحلم واحد - هدف واحد، ورؤية واحدة لحياة لم أعيشها ولكن كان بإمكاني أن أعيشها".
كيف بدأ كل شيء
"لقد شكل حبه للرياضات القتالية جزءاً كبيراً من طفولته — رغبة قوية لدرجة أنه وُلد لتحقيقها. يتذكر قائلاً: 'لقد أحببت دائماً كل ما يتعلق بالقتال.' ومع ذلك، لم يتخذ قراراً حاسماً إلا عندما بلغ 13 عاماً، حيث بدأ يسعى بلا خوف وراء أحلامه. ويضيف: 'طردوني من المدرسة، وكنت محبطاً وغاضباً. كنت غاضباً جداً في طفولتي لأنني طُردت مراراً من الفصل لأسباب مختلفة، سواء بسبب عدم وجود دفتر ملاحظات أو كتاب أو قلم، أو عدم قدرتي على دفع رسوم المدرسة. لم أشعر أبداً بأنني مندمج.'"
"ويروي نجانو أن النظرات المتعالية التي كان يوجهها إليه أقرانه كانت سبباً في تغيير شيء ما بداخله. ويقول: 'كان أحد الأشياء التي أضرت بي بشدة هو الطريقة التي كان الأطفال الآخرون ينظرون إلي بها. كانوا ينظرون إلي وكأنني لا شيء. ماذا فعلت لأستحق هذا؟' كان يسأل نفسه، وهو يصارع مشاعر عدم القيمة التي انتابته أثناء نشأته."
"ولكن بدلاً من الاستسلام للشفقة على الذات، اختار نجانو التمكين . يقول: 'لم يكن لديهم أي قيمة أكبر مني، ولم يكونوا يستحقون أي شيء أفضل مني. كنت مجرد طفل مثلهم. الأشياء الصغيرة التي كنت أملكها، والتي كانوا يعتبرونها أمراً مسلماً به، هي الأشياء التي عملت بجد من أجلها. كانوا محظوظين فقط بوجود والديهم القادرين على توفير احتياجاتهم، وهو ما لم يكن لدي. قررت أن أظهر لكل من نظر إليّ بازدراء أنني لست عديم القيمة.'"
"وبعد هذه اللحظة، قرر نجانو أن يوجه أنظاره نحو الملاكمة — وهو الحلم الذي غذته سنوات من الشوق. لكن العيش في قرية نائية كان يشكل تحدياً كبيراً؛ إذ لم تكن هناك صالات رياضية على بعد أميال. استغرق الأمر منه ما يقرب من عقد من الزمان حتى وجد طريقه إلى صالة رياضية للملاكمة في قارة أخرى، لكن تصميمه لم يضعف قط. ويعترف قائلاً: 'لم أكن لأستطيع العيش بدون هذا الحلم.'"
"في لحظات اليأس، كان نجانو يجد عزاءً كبيراً في أحلامه. يقول: 'الأحلام مجانية'، مقدماً نصيحة للشباب الذين يشعرون بالضياع. 'يمكنك أن تسمح لنفسك بأن تحلم بقدر ما تريد. هذا يبقيك متحمساً ويدفعك إلى الأمام.' ويعترف أن تلك الأحلام كانت بمثابة نوره المرشد، خاصة خلال أحلك ساعاته. 'كان واقعي مؤلماً لدرجة أنني اضطررت إلى بناء عالم افتراضي في مخيلتي. لم يكن هذا العالم حقيقياً، لكنه جلب لي السلام.'"
رسالة إلى الجيل Z
"في عالم اليوم سريع الخطى، حيث تهيمن وسائل التواصل الاجتماعي وتنتشر عوامل التشتيت المستمرة، تتزايد مشكلات الصحة العقلية، خاصة بين الجيل Z. يشير بطل الوزن الثقيل الحالي إلى أن فهم أسس أهدافنا وما يحركنا يعد أمراً ضرورياً للإبحار في المياه المضطربة. وهذا لا ينطبق فقط على عالم القتال، بل أيضاً على أي شخص يتصارع مع تعقيدات الحياة في العصر الحديث."
"إن الصراعات التي نراها اليوم بين الشباب تنبع غالباً من الافتقار إلى الاتجاه والفهم الواضح للأولويات. ويعتقد أن تحديد أهداف الفرد يشبه رسم مسار باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فبدون وجهة، يمكن أن تصبح الرحلة بلا هدف ومجهدة."
"ويضيف: 'تخيل أنك تغادر منزلك دون خطة. تركب سيارتك وتقودها، لتجد نفسك أمام حواجز وطرق ملتوية. وإذا دخلت وجهة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يمكنك تجاوز تلك العوائق وإعادة معايرة مسارك حسب الضرورة. ولكن بدون هذا الهدف الأولي، قد تجد نفسك تعود أدراجك، وتشعر بالإرهاق دون تحقيق أي شيء.'"
خروج (بطولة القتال النهائي) UFC
خاض نجانو أول مباراة له في (بطولة القتال النهائي) UFC في 19 ديسمبر 2015، ضد "لويس هنريك". تميزت مسيرته المبكرة في بطولة (القتال النهائي) UFC بسلسلة من الضربات القاضية الشرسة التي جعلته أحد أكثر المقاتلين في الوزن الثقيل رعباً في هذه الرياضة. اعتُبرت قوته ومهاراته الرياضية رائعة، مما أكسبه لقب "المفترس". في مارس 2021، حصل نجانو على مباراة العودة ضد "ستيب ميوسيتش" في بطولة UFC 260، حيث أطاح بميوسيتش بالضربة القاضية في الجولة الثانية ليصبح بطل (بطولة القتال النهائي) UFC للوزن الثقيل - وهو الفوز الذي غالباً ما يُروَّج له باعتباره أحد أكثر العودات دراماتيكية في تاريخ (بطولة القتال النهائي) UFC.
"ومع ذلك، نادراً ما تكون رحلة الحياة خطية. واجه نجانو لحظة محورية عندما اتخذ القرار الصعب بترك UFC (بطولة القتال النهائي) في عام 2023 بسبب نزاع عقدي يتعلق بقضايا مثل أجر المقاتل وفرصة ممارسة الملاكمة."
"كان ترك بطولة القتال النهائي خطوة جريئة أحدثت صدمة في عالم القتال. ويعترف نجانو بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر، لكنه يعتبر هذه الخطوة ضرورية. ويقول: 'كانت مجرد خطوة إلى المستوى التالي. في بعض الأحيان، يتعين عليك التوقف والتزود بالوقود، وتغيير إطاراتك، وإعادة ضبطها لمواصلة رحلتك. الأمر لا يتعلق بوقف التقدم، بل بضمان قدرتك على المضي قدماً بزخم أكبر.'"
كيف نشعر بالحرية
"الآن، لم يعد نجانو مقيداً بحدود منظمة واحدة، بل أصبح مقاتلاً لا يقتصر تعريفه على أحزمة بطولاته أو جوائزه. يقول: 'تركت (بطولة القتال النهائي) UFC لأنني لم أكن أرغب في الالتزام بأي منظمة. أريد فقط أن أكون فرانسيس نجانو، الاسم الذي يتحدث عن نفسه، مستقلاً عن أي تسمية.'"
"يعتقد نجانو أن القوة الحقيقية لا تقتصر على الانتصارات في الحلبة، بل تتلخص في القدرة على الصمود والنهوض بعد السقوط. ويضيف: 'في كل نكسة تكمن فرصة للنمو. إن احتضان التحديات والتغلب على العقبات هو ما يحدد هوية البطل حقاً. إن الطريق إلى العظمة لا يقتصر على الوصول إلى القمة فحسب، بل يتعلق بالرحلة والنضالات والدروس المستفادة على طول الطريق.'"
"في مايو 2023، وقع نجانو عقداً مع رابطة المقاتلين المحترفين ، وهي منظمة سريعة النمو للفنون القتالية المختلطة التي عرضت عليه المزيد من الحرية والفرص. جاء العقد كخطوة مهمة لأنه سمح لنجانو بالحفاظ على استقلاليته في مسيرته وإعطاء الأولوية لرغبته في الملاكمة، التي عادةً ما تقيدها عقود (بطولة القتال النهائي) UFC."
عندما سُئل نجانو عن الحرية التي حققها من خلال عقده مع رابطة اللاعبين المحترفين، لم يأتِ بكلمة واحدة إلا وهي: الحرية. "هل تعرف ثمن الحرية؟" سأل قبل أن يجيب على سؤاله. "بمجرد حصولك على الحرية، يصبح بقية العالم مفتوحاً لك. الحرية لا تقدر بثمن".
مواجهة الشياطين في الداخل
"ولكن خلف هالة المقاتل الذي لا يقهر يكمن رجل ضعيف يشعر بالخوف مثل أي شخص آخر. ويعترف نجانو، الذي يستعد للعودة إلى الحلبة لمواجهة بطل الوزن الثقيل الحالي في رابطة الملاكمة الباكستانية، رينان فيريرا، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 19 أكتوبر/تشرين الأول: 'لقد كنت خائفاً جداً في الآونة الأخيرة. ليس من خصم في الحلبة، ولكن من أشياء لا أستطيع التحكم فيها، أشياء يمكن أن تفاجئني من خلف الزاوية.'"
"وبينما يستعد للعودة المرتقبة إلى فنون القتال المختلطة، يوضح نجانو شيئاً واحداً: 'إنها ليست عودة. لم أغادر أبداً.' بالنسبة له، فإن هذه المعركة القادمة هي مجرد تحدٍ آخر، لكنها تحمل معنى أعمق. 'هذه المعركة لها هدف أكبر. أنا أقاتل ضد شياطيني، أولاً وقبل كل شيء.'"
"في وقت سابق من هذا العام، أحدث خبر وفاة ابنه البالغ من العمر 15 أسبوعاً بسبب تشوه في المخ لم يتم تشخيصه صدمة في لوسط الرياضي. ولا يزال نجانو حزيناً على هذه الخسارة، إذ يرى أن معركته الحقيقية الآن ليست ضد العوامل الخارجية، بل ضد الشياطين التي تسكن في داخله."
"وعندما سُئل نجانو عن أفكاره حول الموت الذي يخشاه الناس في كثير من الأحيان، لم يُظهر أي انزعاج. وقال بهدوء: 'لا أريد أن أواجه الموت، على الأقل ليس الآن.' والموت، مثل الخوف، شيء يعترف به، لكنه لا يركز عليه. ويضيف: 'إنه أمر لا مفر منه، لكنني أفضل أن يأتي لاحقاً وليس عاجلاً.'"
العطاء
وبعيداً عن الحلبة، فإن هدف نجانو يمتد إلى ما هو أبعد من طموحاته الشخصية. فمن خلال مؤسسته في الكاميرون، يلتزم بتوفير الفرص للشباب التي لم تتح له أبداً أثناء نشأته.
"ويضيف: 'لدينا مرفقان تدريبيان ضخمان، وننظم الفعاليات، ونحاول تطويرهما وتحفيزهما.' لكن مهمة المؤسسة لا تقتصر على الرياضات القتالية فقط. فقد وسعت مؤسسة نجانو نطاقها مؤخراً، وأطلقت مركزاً لتكنولوجيا المعلومات لتزويد الشباب بالمهارات التكنولوجية. 'الأمر يتعلق بالتنمية الشخصية والسماح للأطفال بالإيمان بأهميتهم.'"
صعود فنون القتال المختلطة في الشرق الأوسط
"ويبدو نجانو متحمساً لتطور رياضة فنون القتال المختلطة في العالم العربي، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويقول: 'كنت أتابع التطورات،' متذكراً اجتماعاته مع الاتحادات في المملكة العربية السعودية وشاهداً على رؤيتهم لمستقبل الرياضات القتالية. 'إنهم يعتزمون حقاً جعلها عالمية، وجعل الرياضيين ينمون ويعيشون من شغفهم.'"
وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي مقاتلين عرب يود رؤيتهم أمامه في الحلبة، توقف نجانو للحظة ثم ابتسم وقال ضاحكاً: "ليس بعد، لكنني متأكد من أننا سنصل إلى هناك قريباً".