"فانس" و"ريتش" يتصدران"ترامب دبي للهواة 2025"

وفي المركز الثاني، حقق زميله في النادي المحلي "ستيف كيلبريك" تقدماً قوياً في الجولة النهائية، حيث سجل 66 ضربة، بالإضافة إلى 74 ضربة في جولته الافتتاحية. وأنهى "كيلبريك" البطولة بمجموع 140 ضربة في 36 حفرة، متفوقاً على صاحب المركز الثالث "سكوت كارمايكل" (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف) بضربة واحدة فقط.