"فانس" و"ريتش" يتصدران"ترامب دبي للهواة 2025"
حقق حامل لقب الرجال "كريج فانس" (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف) و"انتصار ريتش" (اتحاد الإمارات للجولف) الفوز في فئاتهما في بطولة "ترامب دبي" المفتوحة للهواة 2025 - وهي مؤهلة للحصول على وسام الاستحقاق الخاص باتحاد الإمارات للجولف لموسم 2024-2025 لكل من الرجال والسيدات.
وفاز "كريج فانس" (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف) و"انتصار ريتش" (اتحاد الإمارات للجولف) في فئتي الرجال والسيدات في بطولة "ترامب دبي" المفتوحة للهواة 2025، وهي بطولة مكونة من 36 حفرة أقيمت في نادي "ترامب إنترناشيونال للجولف"، دبي.
كما حقق "فانس"، بطل بطولة "ترامب" المفتوحة للرجال في عامي 2019 و2023، والذي يلعب حالياً بفارق ضربتين، فوزاً ساحقاً. وسجل جولتين برصيد 65 و70 بإجمالي 135 ضربة، ففاز بخمس ضربات.
وفي المركز الثاني، حقق زميله في النادي المحلي "ستيف كيلبريك" تقدماً قوياً في الجولة النهائية، حيث سجل 66 ضربة، بالإضافة إلى 74 ضربة في جولته الافتتاحية. وأنهى "كيلبريك" البطولة بمجموع 140 ضربة في 36 حفرة، متفوقاً على صاحب المركز الثالث "سكوت كارمايكل" (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف) بضربة واحدة فقط.
وفي فئة السيدات، ظفرت "ريتش"، التي تلعب حالياً بفارق 5 ضربات، باللقب بجولتين من 68 و76، بمجموع 144 ضربة. وأنهت البطولة بفارق 4 ضربات عن حاملة اللقب "آويف كيلي" من النادي المضيف.
وقال "هاري جرين"، مدير عمليات الجولف والفعاليات في نادي "ترامب إنترناشيونال للجولف"، دبي: "لقد شهدنا يومين رائعين من الجولف في كل من فئات الرجال والسيدات في بطولة "ترامب دبي" المفتوحة للهواة."
وأضاف: "كانت النتائج مثيرة، خاصة في فئة الرجال، حيث تخطّت 5 نتائج المعدّل على مدار 36 حفرة. تهانينا لجميع الفائزين، ونتطلع إلى جعل نسخة 2026 من بطولة "ترامب دبي" المفتوحة للهواة أكبر وأفضل."
تم اعتماد البطولة من قبل نادي الإمارات للجولف وكانت بمثابة جولة تأهيلية لوسام الاستحقاق الخاص باتحاد الإمارات للجولف للرجال والسيدات لموسم 2024-2025.
النتائج (المعدّل 71 ضربة)
فئة الرجال
ك. فانس (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف، دبي): 65، 70، 135
س. كيلبرييك (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف): 74، 66، 140
س. كارمايكل (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف): 69، 72، 141
فئة السيدات (المعدّل 72 ضربة)
ا. ريتش (اتحاد الإمارات للجولف): 68، 76، 144
أ.رفيق (نادي الإمارات للجولف): 66، 82، 148
فئة الرجال النهائية
م. كريج (أكاديمية تومي فليتوود، عقارات جميرا للجولف): 147
ج. نيوبورت (نادي خور دبي للجولف): 147
ل. تشاليس (اتحاد الإمارات للجولف): 147
فئة السيدات النهائية
أ. كيلي (نادي ترامب إنترناشيونال للجولف): 154
ه. س. السويدي (اتحاد الإمارات للجولف): 156