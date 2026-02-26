"فافرينكا" يطوي صفحته الأخيرة في دبي بابتسامة

تحت شمس الظهيرة الدافئة، نفد وقود ستان فافرينكا أمام دانييل ميدفيديف فيما تبين أنها المباراة الأخيرة في دبي لنجم التنس السويسري المعتزل يوم الأربعاء.
بينما أنهت الهزيمة بنتيجة 6-2 و 6-3 أمام الروسي البالغ من العمر 30 عامًا فصل بطولة دبي للتنس الحرة للاعب الذي فاز بثلاث بطولات جراند سلام، والذي فاز بهذه البطولة في عام 2016، إلا أنها لم تفشل في إخماد روح اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا.
على الرغم من الهزيمة القاسية، تمكن فافرينكا من رسم الابتسامة على وجه كل معجب حيث لبى طلب كل من أراد التقاط صورة سيلفي وقدم له لمسة تشجيع على ظهره.
قبل لحظات من خروجه لتحية الجماهير، شكر فافرينكا جمهور الملعب الرئيسي والمنظمين المحليين خلال حفل وداع صغير أقيم على الملعب.
كان بإمكانه المغادرة بهدوء، لكن فافرينكا لم يخذل وسائل الإعلام، حيث أجاب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة بثبات وتواضع.
ابتسم مرة أخرى عندما سُئل عما إذا كان الجيل الشاب، الذي يحاول كسر هيمنة كارلوس ألكاراز ويانيك سينر، يمكن أن يستلهم من تجربته.
فافرينكا، الذي تألق متأخرًا، فاز بأول بطولة جراند سلام له في سن 28 عامًا في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014 بفوز مذهل على رافائيل نادال في النهائي، بعد أن هزم نوفاك دجوكوفيتش بالفعل في ربع النهائي.
في العصر الذهبي للتنس، فاز فافرينكا ببطولتين جراند سلام أخريين، متغلبًا على دجوكوفيتش في كلتا المناسبتين في بطولة فرنسا المفتوحة (2015) وبطولة أمريكا المفتوحة (2016).
يقول فافرينكا، الذي حل وصيفًا لنادال في بطولة فرنسا المفتوحة 2017، إن نجاحه في الحقبة التي سيطر عليها نادال وديوكوفيتش وروجر فيدرر وآندي موراي يثبت أن هناك أملًا للمجموعة المطاردة في اللعبة اليوم، حتى مع سيطرة ألكاراز وسينر على مسرح البطولات الكبرى في العامين الماضيين.
“أعتقد بالتأكيد أن يانيك وكارلوس الآن في مستوى مختلف. لكن ستكون هناك فرصة في المستقبل. ستكون هناك دائمًا فرص للاعبين،” قال فافرينكا.
ثم كشف فافرينكا، صاحب الضربة الخلفية بيد واحدة الأكثر أناقة في تاريخ اللعبة، كيف استمر في تحفيز نفسه لتجاوز الحدود بينما كان يبحث عن لقبه الكبير الأول.
“بالنسبة لي، أهم شيء هو أن تعتني بنفسك، وأن تنظر إلى ما يمكنك تحسينه، وكيف ستحسن، وما الذي يمكنك فعله على أفضل وجه لتحسين لعبك بدنيًا ومن ناحية التنس،” قال.
“الأمر لا يتعلق بالنظر إلى من أحتاج إلى هزيمته - هذا الرجل أم ذاك؟”
وفقًا لفافرينكا، فإن مفتاح كسر جفاف البطولات الكبرى لشخص مثل ألكسندر زفيريف، الذي خسر ثلاث نهائيات في البطولات الكبرى، هو الحفاظ على الاتساق طوال العام.
“في نهاية المطاف، لا تلعب ضد اللاعب الأعلى تصنيفًا في كل مباراة، لذا فإن أهم شيء هو كيف ستلعب طوال العام، وكيف ستلعب المباراة عندما لا تواجههم (ألكاراز وسينر)،” قال فافرينكا.
“إنه، بالطبع، تحدٍ صعب عندما يكون لديك لاعبان كهذين أفضل بكثير من حيث التنس والبدنية، وهما يفوزان بجميع الألقاب الكبرى.”
كان تحدي فافرينكا صعبًا بنفس القدر. ربما كان هذا هو السبب الذي دفعه إلى صمويل بيكيت للإلهام، حيث قام السويسري المتواضع بوشم الكلمات الشهيرة للكاتب الأيرلندي الأسطوري — ‘حاولت دائمًا. فشلت دائمًا. لا يهم. حاول مرة أخرى. افشل مرة أخرى. افشل بشكل أفضل’ — على ساعده الأيسر.
“أعتقد أن هذا ينطبق أيضًا على الحياة بشكل عام. هناك دائمًا تحدٍ في حياتك يجب أن تواجهه،” قال، متأملاً صراعه في الأيام الأولى من مسيرته المهنية.
“تحاول دائمًا البقاء إيجابيًا والتعلم منها، والتعلم من الماضي للحصول على مستقبل أفضل بشكل عام.
“لذا، بالطبع، كانت عقليتي دائمًا هي دفع نفسي، والتعلم من الخسائر، ومحاولة الاستمرار في التحسن.”