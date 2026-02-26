"فافرينكا" يطوي صفحته الأخيرة في دبي بابتسامة

تحت شمس الظهيرة الدافئة، نفد وقود ستان فافرينكا أمام دانييل ميدفيديف فيما تبين أنها المباراة الأخيرة في دبي لنجم التنس السويسري المعتزل يوم الأربعاء.

بينما أنهت الهزيمة بنتيجة 6-2 و 6-3 أمام الروسي البالغ من العمر 30 عامًا فصل بطولة دبي للتنس الحرة للاعب الذي فاز بثلاث بطولات جراند سلام، والذي فاز بهذه البطولة في عام 2016، إلا أنها لم تفشل في إخماد روح اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا.

على الرغم من الهزيمة القاسية، تمكن فافرينكا من رسم الابتسامة على وجه كل معجب حيث لبى طلب كل من أراد التقاط صورة سيلفي وقدم له لمسة تشجيع على ظهره.

قبل لحظات من خروجه لتحية الجماهير، شكر فافرينكا جمهور الملعب الرئيسي والمنظمين المحليين خلال حفل وداع صغير أقيم على الملعب.