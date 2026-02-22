"فافرينكا" يبدأ موسمه الأخير من بوابة"دبي للتنس"

يستعد عشاق التنس في جميع أنحاء دبي لوليمة من الجودة العالمية والدراما والتشويق في الأيام المقبلة بعد أن أكدت القرعة الرسمية لبطولة ATP500 الأسبوع المقبل في بطولات دبي للتنس الحرة العديد من مباريات الدور الأول اللافتة للنظر.

مع وجود خمسة أبطال سابقين وثلاثة خاسرين في النهائي ضمن قائمة اللاعبين الـ 32، سيبدأ المصنف الأول الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الذي خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نهائي العام الماضي، حملته لعام 2026 ضد الصيني زيجين تشانغ.

في الطرف الآخر من القرعة، سيتعين على المصنف الثاني ألكسندر بوبليك من كازاخستان الانتظار لفترة أطول قليلاً لاكتشاف خصمه بعد أن سحب لاعبًا متأهلاً من التصفيات. كما سيلعب البريطاني جاك دريبر، المصنف الرابع، وكارين خاشانوف، المصنف السابع، ضد لاعبين متأهلين من التصفيات في الدور الأول.

أثار الكشف عن أن البطلين السابقين غير المصنفين هوغو أومبيرت وستيفانوس تسيتسيباس – الفائزين في دبي عامي 2024 و 2025 على التوالي – سيتواجهان يوم الاثنين، صيحات ذهول وتدخلات مسموعة أخرى من جمهور يضم مسؤولي البطولة والشركاء ووسائل الإعلام العالمية، كما أثار حماس لاعبي ATP الحاضرين، بنيامين حسن وآرثر ريندركنيش، الذين تبادلوا رفع الحواجب وإيماءات الترقب.

سيواجه حسن، المولود في ألمانيا ويمثل لبنان، والمصنف 287 عالمياً، ستان فافرينكا - بطل دبي قبل عقد من الزمان - بينما يبدأ الأسطورة السويسري موسمه الأخير في جولة ATP.