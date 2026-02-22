"فافرينكا" يبدأ موسمه الأخير من بوابة"دبي للتنس"

يستعد عشاق التنس في جميع أنحاء دبي لوليمة من الجودة العالمية والدراما والتشويق في الأيام المقبلة بعد أن أكدت القرعة الرسمية لبطولة ATP500 الأسبوع المقبل في بطولات دبي للتنس الحرة العديد من مباريات الدور الأول اللافتة للنظر.
مع وجود خمسة أبطال سابقين وثلاثة خاسرين في النهائي ضمن قائمة اللاعبين الـ 32، سيبدأ المصنف الأول الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الذي خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نهائي العام الماضي، حملته لعام 2026 ضد الصيني زيجين تشانغ.
في الطرف الآخر من القرعة، سيتعين على المصنف الثاني ألكسندر بوبليك من كازاخستان الانتظار لفترة أطول قليلاً لاكتشاف خصمه بعد أن سحب لاعبًا متأهلاً من التصفيات. كما سيلعب البريطاني جاك دريبر، المصنف الرابع، وكارين خاشانوف، المصنف السابع، ضد لاعبين متأهلين من التصفيات في الدور الأول.
أثار الكشف عن أن البطلين السابقين غير المصنفين هوغو أومبيرت وستيفانوس تسيتسيباس – الفائزين في دبي عامي 2024 و 2025 على التوالي – سيتواجهان يوم الاثنين، صيحات ذهول وتدخلات مسموعة أخرى من جمهور يضم مسؤولي البطولة والشركاء ووسائل الإعلام العالمية، كما أثار حماس لاعبي ATP الحاضرين، بنيامين حسن وآرثر ريندركنيش، الذين تبادلوا رفع الحواجب وإيماءات الترقب.
سيواجه حسن، المولود في ألمانيا ويمثل لبنان، والمصنف 287 عالمياً، ستان فافرينكا - بطل دبي قبل عقد من الزمان - بينما يبدأ الأسطورة السويسري موسمه الأخير في جولة ATP.
“إنها مباراة صعبة – إنه بطل جراند سلام لذا ليس لدي ما أخسره،” قال حسن، الذي دخل تاريخ الرياضة في أولمبياد باريس 2024 كأول لاعب تنس فردي يمثل لبنان. كما شارك حسن لأول مرة في القرعة الرئيسية لبطولات الجراند سلام في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، ليصبح أول لاعب لبناني يتأهل لبطولة رولان غاروس في العصر المفتوح.
“سألعب بحرية،” أضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا. “إنه من الجيل الأكبر في موسمه الأخير، لكنني أعلم أنه لا يزال بإمكانه اللعب والتحرك بشكل جيد للغاية. علاوة على ذلك، لديه الخبرة ويعرف ما يفعله، لذا سأحتاج إلى القتال وإيجاد طرق لمواكبته. الشيء الأكبر هو على الأرجح الجزء التحفيزي، أنني أستمتع باللعب ضده، وأنني أريد الفوز، وسأبذل قصارى جهدي، وسأقاتل حتى النهاية.”
تشمل مباريات دور الـ 32 الأخرى المثيرة المصنف الثالث دانييل ميدفيديف، الفائز بلقب 2023، في مواجهة جونتشنغ شانغ من الصين’؛ والمصنف الخامس وبطل 2022 أندريه روبليف ضد فالنتين روير من فرنسا’؛ والمصنف السادس والمصنف 16 عالمياً ياكوب مينسيك ضد هوبرت هوركاتش من بولندا’؛ والمصنف الثامن جيري ليهيتشكا في مواجهة آرثر فيلس من فرنسا’؛ وريندركنيش - الذي وصل حديثاً إلى أول نهائي له في بطولات الماسترز لرابطة محترفي التنس الموسم الماضي - ضد فابيان ماروزسان من المجر’.
“بعد أسبوع ناجح بشكل مذهل لبطولة WTA1000 حيث شهدنا زيادة بنسبة 44 بالمائة على أساس سنوي في شباك التذاكر، وقفزة بنسبة 48% على أساس سنوي في إجمالي مبيعات التذاكر، نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في أسبوع ATP،” قال راميش سيدامبي، المدير الإداري لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
“هذا هو أطول حدث رياضي في دبي ونحن’سعداء للغاية لأن الاستجابة لمرافقنا المحسنة – بما في ذلك الملعب الجديد 1 وقرية المشجعين الموسعة - كانت إيجابية عالمياً. نتمنى حظاً موفقاً لجميع اللاعبين هذا الأسبوع.”
أعلن صلاح تهلك، نائب المدير الإداري لسوق دبي الحرة، ومدير البطولة، عن البطاقات البرية الثلاث خلال القرعة، حيث انضم إلى حسن وواورينكا التونسي’ معز الشرقي، المصنف 139 عالمياً. ومع وجود حسن والشرقي في الملعب، أشار تهلك إلى آماله بأن يكون الثنائي بمثابة “إلهام للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي.”
التذاكر معروضة للبيع الآن لبطولات 2026، بأسعار تبدأ من 65 درهماً. للحصول على التفاصيل الكاملة، تفضل بزيارة dubaidutyfreetennischampionships.com أو ticketmaster.ae