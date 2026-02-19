"غوف"تنقذ 3 نقاطٍ حاسمة وتقصي"ميرتنز" في"دبي للتنس"

حققت كوكو غوف، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، فوزًا مذهلاً بعد تأخرها على إليز ميرتنز البلجيكية لتصل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس الحرة يوم الأربعاء.

بعد خسارتها للمجموعة الأولى، عانت غوف في المجموعة الثانية أيضًا، حيث ارتكبت الكثير من الأخطاء غير المقصودة والمزدوجة في الإرسال.

ولكن بين الحين والآخر، قدمت الأمريكية البالغة من العمر 21 عامًا بعض الضربات الفائزة القوية لتأخذ المجموعة الثانية إلى شوط فاصل.

واصلت ميرتنز، المصنفة 21 عالميًا، دفع غوف إلى أقصى حدودها، حيث احتاجت الأمريكية لإنقاذ ثلاث نقاط حاسمة للفوز بالشوط الفاصل المثير للأعصاب قبل حسم الفوز بثلاث مجموعات — 2-6، 7-6 (9/11)، 6-3.

"نعم، الكثير من التقلبات طوال المباراة. أنا' سعيدة بانتهاء الأمر،" قالت.