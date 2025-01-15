غداً .. تنطلق"هيرو دبي ديزرت كلاسيك"بمشاركة 126 لاعباً وجائزة 9 ملايين دولار

إذا كنت أراهن، سأقول أن الفائز ببطول هيرو دبي ديزرت كلاسيكة 2025 -إذا كان من أوروبا- من المحتمل أن يحصل على مكان في فريق أوروبا في كأس رايدر 2025 في بيثبيدج بلاك، الذي سيكون بعد 254 يوماً، ويُقام من الجمعة 26 سبتمبر إلى الأحد 28 سبتمبر.