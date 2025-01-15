غداً .. تنطلق"هيرو دبي ديزرت كلاسيك"بمشاركة 126 لاعباً وجائزة 9 ملايين دولار
تتجه أنظار عالم الجولف هذا الأسبوع إلى دبي عندما يستضيف نادي الإمارات للجولف النسخة السادسة والثلاثين من بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" جوهرة الجولف في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.
وتنطلق منافسات بطولة رولكس سيريز المرموقة، والتي تعد أول بطولة من سلسلة رولكس لهذا العام، في 16 يناير 2025، على ملعب المجلس الشهير بنادي الإمارات للجولف. وستصل البطولة الكلاسيكية إلى ذروتها مساء الأحد بمشاركة 126 لاعباً يتنافسون على جائزة مالية ضخمة تبلغ 9 ملايين دولار.
منذ إنشائها في عام 1989، أصبحت بطولة ديزرت كلاسيك مرادفة للتميز، حيث تجذب أكبر الأسماء في هذه الرياضة.
ومن بين اللاعبين الذين فازوا بكأس دلة بعض من أعظم الأسماء في اللعبة: سيفي باليستيروس (1992)، وإيرني إلس (1994 و2002 و2005)، وفريد كوبلز (1995)، وكولين مونتجومري (1996)، وخوسيه ماريا أولازابال (1998)، وتوماس بيورن (2001)، ومارك أوميرا (2004)، وتايجر وودز (2006 و2008)، وهنريك ستينسون (2007)، وميغيل جيمينيز (2010)، وداني ويليت (2016)، وسيرجيو جارسيا (2017)، وبرايسون ديشامبو 2019)، وبالطبع روري ماكلروي (2009 و2015 و2023 و2024).
النخبة في دبي
في دبي، يظل الأفضل دائماً في القمة خلال يناير، ومع إرث طويل من التقاليد وتشكيلة من نخبة اللاعبين، فإن البطولة الكلاسيكية تعدُّ من جديد لعرض قمة الجولف العالمي في الإمارات.
ستحمل نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف (OWGR)، إلى جانب نقاط السباق إلى دبي، ثقلاً كبيراً هذا الأسبوع.
إذا كنت أراهن، سأقول أن الفائز ببطول هيرو دبي ديزرت كلاسيكة 2025 -إذا كان من أوروبا- من المحتمل أن يحصل على مكان في فريق أوروبا في كأس رايدر 2025 في بيثبيدج بلاك، الذي سيكون بعد 254 يوماً، ويُقام من الجمعة 26 سبتمبر إلى الأحد 28 سبتمبر.
قام المنظمون المتمثلون بشركة فالكون آند أسوشيتس بتجميع مجموعة من النجوم المميزة هذا العام.
قوة النجوم
يشمل لاعبو "ماركي" روري ماكلروي، وجون رام، وتيريل هاتون، وباتريك ريد، وروبرت ماكنتاير، ونيكولاي هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وأكشات بهاتيا، وراسموس هوجارد، وآدم سكوت، ومات والاس.
وبالإضافة إلى ذلك، تضم البطولة مجموعة متزايدة من اللاعبين الذين يتخذون من دبي والإمارات العربية المتحدة موطناً لهم. ومن بين هؤلاء اللاعبين تومي فليتوود، وبول وارنج، ويوهانس فيرمان، وجوليان جيرير، وإوين فيرجسون، وجيدو ميجليوزي، وأدريان أوتايغي (الذي يمثل الإمارات العربية المتحدة الآن)، وثوربيورن أوليسن، وتوم ماكيبين، وآرون كوكريل، ونيكولاس كولسارتس.
ولا ننسى بطل 2012 رافا كابريرا بيلو، الذي يعد الآن أول احتياطي يشاهد الموقف من بعيد.
إنها شهادة على العمق الاستثنائي للمواهب في عالم الجولف اليوم، حيث يجب على كل لاعب أن يكسب مكانه استناداً إلى الجدارة والأداء الحالي.
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هيرو دبي ديزرت كلاسيك
المكان: ملعب المجلس، نادي الإمارات للغولف، دبي، الإمارات العربية المتحدة
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أمريكان إكسبريس
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بطولة جزر الباهاما للجولف في جزيرة أتلانتس بارادايس
المكان: ملعب المحيط في أتلانتس، جزيرة بارادايس، جزر الباهاما
المحفظة: 1 مليون دولار