عيون الإمارات على الذهب في ألعاب آسيا للشباب والفرسان يصنعون التاريخ

قال الشيخ راشد: "نفخر بتفاني فريق الإمارات وانضباطه وشغفه، وهي صفاتٌ أكسبت الوطن فخرًا واعتزازًا. وتُعدّ مسيرتهم في المثابرة والعمل الجماعي مصدر إلهام. ومع تنافسهم على الساحة العالمية، نحن على ثقة بأن جهودهم ستُحقق نتائج باهرة، وسترفع اسم الإمارات عاليًا في التميز والإنجازات."