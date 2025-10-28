عيون الإمارات على الذهب في ألعاب آسيا للشباب والفرسان يصنعون التاريخ

تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق تاريخ جديد في رياضة الفروسية في البحرين من خلال أن تصبح أول دولة تفوز بالميدالية الذهبية في سباقات القدرة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب.
وتقام دورة الألعاب الأولمبية 2025 في العاصمة البحرينية المنامة، حيث تدخل سباقات القدرة لأول مرة في جدول الألعاب من خلال أول منافسة على الإطلاق في قرية البحرين الدولية للقدرة في الصخير في 30 أكتوبر.
وتشن الإمارات هجوماً خماسياً على الحدث بتشكيلة تضم عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وحميد فهد الكعبي، وخليفة راشد العميمي، على أمل إحراز الميدالية الذهبية في المسابقات الفردية والجماعية.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع واحدة من القوى الكبرى في هذه الرياضة، ومن المؤكد أن كل الأنظار ستتجه صوب المنتخب الإماراتي، الذي سيبدأ المنافسة بين المرشحين للفوز.
وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، في تصريح بمناسبة مغادرة الفريق، أن الفريق استعد جيداً للألعاب وسيسعى إلى رفع اسم الإمارات عالياً في البحرين.
قال الشيخ راشد: "نفخر بتفاني فريق الإمارات وانضباطه وشغفه، وهي صفاتٌ أكسبت الوطن فخرًا واعتزازًا. وتُعدّ مسيرتهم في المثابرة والعمل الجماعي مصدر إلهام. ومع تنافسهم على الساحة العالمية، نحن على ثقة بأن جهودهم ستُحقق نتائج باهرة، وسترفع اسم الإمارات عاليًا في التميز والإنجازات."
وأضاف أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية: "نحن على أتم الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين بمعنويات عالية وعزيمة قوية. يجسد رياضيونا التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتميز من خلال تفانيهم وتركيزهم وروحهم الجماعية. ونحن على ثقة بأنهم سيقدمون أداءً متميزًا يعكس قيم وطننا المتمثلة في المثابرة والوحدة والروح الرياضية، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة فخورة ويشرف علمها".
وفي الوقت نفسه، رفعت الإمارات العربية المتحدة حصيلتها من الميداليات إلى 18 في دورة الألعاب الآسيوية للشباب.
وفي أول مشاركة بارزة لهذه الرياضة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، حصل فريق سباق الهجن الإماراتي على أربع ميداليات، حيث حصل على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في منافسات الأولاد والبنات.
وفي منافسات الأولاد، حصد محمد عمير الراشدي الميدالية الذهبية للإمارات، بينما حصد زميله خليفة سهيل الغفلي الميدالية الفضية. وحصل وسمي البلوي من السعودية على الميدالية البرونزية.
وفي فئة الفتيات، فازت الإماراتية لطيفة محمد الأشخري بالميدالية الذهبية، فيما حصلت عائشة عبدالله السعدي على الميدالية الفضية، واليمنية إيمان سالم على الميدالية البرونزية.
أضاف الفارس صالح الخربي ميدالية جديدة إلى رصيد الإمارات بعد فوزه بالبرونزية في منافسات قفز الحواجز الفردية. وحصدت الماليزية جمال الليل، الأميرة شريفة أريل بودرية، الميدالية الذهبية، بينما نال العراقي محمد همام حارث الميدالية الفضية.
كما حقق السباح الوطني حسين شوقي الميدالية البرونزية في سباق 50 متر حرة رجال، مسجلاً 23.43 ثانية بعد تأهله للنهائي بأحد أسرع ثلاثة أوقات في سبع جولات.
حافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها العربية في دورة الألعاب، متقدمةً إلى المركز السادس في الترتيب العام للميداليات الآسيوية بمجموع 18 ميدالية، منها سبع ذهبيات وست فضيات وخمس برونزيات. وتتصدر الصين جدول الترتيب بـ 76 ميدالية (38 ذهبية، 26 فضية، 12 برونزية)، تليها أوزبكستان في المركز الثاني بـ 29 ميدالية (14 ذهبية، 5 فضيات، 10 برونزيات).
وفي سباقات الدراجات الهوائية، قدم الدراج الإماراتي الشاب فلاح النعيمي أداءً مثيراً للإعجاب، حيث أنهى السباق في المركز الخامس في سباق فردي ضد الساعة لمسافة 15 كيلومتراً بزمن قدره 22:34.34.