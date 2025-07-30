عودة سعيد بن سرور تقود جودلفين للفوز بالثنائية الدولية

يستمتع سعيد بن سرور، أحد أكثر مدربي سباقات الخيل حصولاً على الأوسمة في العالم، بعودة قوية في الوقت المناسب في الأيام الأخيرة، مع تحقيق انتصارات لافتة في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، مما يشير إلى مستوى غني من الأداء لاسطبلاته التي تتخذ من نيوماركت مقراً لها.