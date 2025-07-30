عودة سعيد بن سرور تقود جودلفين للفوز بالثنائية الدولية

يستمتع سعيد بن سرور، أحد أكثر مدربي سباقات الخيل حصولاً على الأوسمة في العالم، بعودة قوية في الوقت المناسب في الأيام الأخيرة، مع تحقيق انتصارات لافتة في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، مما يشير إلى مستوى غني من الأداء لاسطبلاته التي تتخذ من نيوماركت مقراً لها.
احتفل بن سرور يوم الأحد بالفوز في سباق المجموعة الأولى في ميونيخ حيث اقتحم تورنادو أليرت الفوز في سباق جروسر دالماير-بريس، أحد أبرز سباقات المجموعة الأولى في أوروبا والذي يمتد على مسافة 10 فيرلونغ، متفوقًا على الخيول الأكبر سنًا على أرضية ناعمة غير مألوفة في مضمار ميونيخ-ريم لسباق الخيل بالقرب من ميونيخ في ألمانيا.
وكان المهر "تو دارن هوت"، الذي أثار الإعجاب بالفعل على العشب البريطاني هذا الموسم، بما في ذلك حصوله على المركز الرابع في سباق 2000 غينيز وحصوله على المركز الثاني في رويال أسكوت، بدا وكأنه في منزله على مسافة 10 فيرلونغ على الرغم من المخاوف التي أثيرت قبل السباق بشأن الظروف.
قاد الفارس أويسين مورفي حصان جودلفين بثقة، مُهيئًا إياه لمكانة بارزة قبل انطلاقته على بُعد فرلونغين. وما إن تقدم، حتى أظهر تورنادو أليرت جدارته وقدرته على التحمل، متفوقًا عليه بفارق طولين ونصف.
قال بن سرور: "حقق تورنادو أليرت فوزًا رائعًا، وأنا سعيد جدًا من أجله. لقد كان أداؤه ثابتًا للغاية هذا الموسم، يبذل قصارى جهده دائمًا ويُظهر أداءً جيدًا".
"كنت قلقًا بعض الشيء عندما هطل المطر وأصبحت الأرض طرية، لكنه تعامل مع الأمر بسلاسة اليوم. إنه شعور رائع دائمًا عندما يواصل حصان صغير التحسن، وأنا سعيد للفريق ولجودلفين".
أصبح تورنادو أليرت خامس خيول جودلفين يفوز بسباق غروسر دالماير-بريس، لينضم إلى أمثال قطب، وبنباتل، وبارني روي، ونيشنز برايد في قائمة الشرف. والجدير بالذكر أنه أول خيول في الثالثة من عمرها يرتدي الزي الأزرق الملكي الحريري يفوز باللقب.
وبعد أن أثبت قدرته على التكيف مع ظروف الأرض المتنوعة، يبدو أنه مستعد لتحقيق المزيد من الأهداف في المجموعة الأولى على مسافة عشرة فيرلونغ في الأشهر المقبلة.
وبعد يومين فقط، احتفل الإسطبل مرة أخرى، هذه المرة في اليوم الافتتاحي لمهرجان جلوريوس جودوود، حيث حققت دبي تريجر الفوز في سباق EBF Fillies' Handicap بعد رحلة صبورة وفي توقيت جيد.
وأكد الأداء بشكل أكبر على الزخم المتزايد وراء سلسلة بن سرور خلال فترة الذروة الصيفية هذه.
تُمثّل هذه النتائج عودةً مُرحّباً بها إلى حلبة الفائزين في السباقات رفيعة المستوى لبن سرور، الذي لطالما كان شخصيةً محوريةً في صفوف تدريب جودلفين. ومع ازدحام قاعدته في إسطبلات جودلفين في نيوماركت (المعروفة سابقًا باسم إسطبلات ستانلي هاوس)، سيتجه الاهتمام إلى موقع سباق تورنادو أليرت التالي، مع احتمال خوض المزيد من سباقات الـ 10 فيرلونغ في المستقبل.
وفي رياضة حيث الشكل هو كل شيء، سيتطلع سعيد الآن إلى مباريات أوروبا في أواخر الصيف بثقة متزايدة، مدعومًا بالنجاح الأخير والمستوى الواعد لفريقه.