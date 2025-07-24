عمر غنوم: نجم الإمارات الشاب يسطع عالمياً ويقترب من حلم "الفورمولا 1"

يضع نجم سباقات السيارات الإماراتي المراهق بصمته على المستوى العالمي حيث يسعى إلى تحقيق طموحه مدى الحياة بالتنافس في عالم الفورمولا 1 المليء بالتألق والروعة.

فاز عمر غنوم البالغ من العمر 17 عامًا، بالجولة الثالثة من بطولة روتاكس الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في بلجيكا، حيث يتنافس حاليًا مع بعض من أفضل سائقي الكارتينج في العالم.

وقدم غنوم، الذي يعد أول سائق يمثل الإمارات في منافسات الكارتينج بهذا الحجم، أداءً كان من الممكن أن يحدد مسيرته المهنية في جينك لينهي السباق متقدماً على أقرب منافسيه ماكولي بيشوب ولويس جوف، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على منصة التتويج على التوالي.

وكان هذا عرضًا مثيرًا للإعجاب من جانب غنوم، وخطوة حاسمة في رحلته نحو ما يأمل أن تكون المستويات العليا من سباقات الخيل العالمية.

"كانت أفضل لحظة في حياتي أن أعبر خط النهاية في المركز الأول، وهذا يعزز ثقتي بنفسي بشكل كبير في الخطوات التالية من مسيرتي في رياضة السيارات"، أوضح المراهق.

ويأتي فوزه في بلجيكا بعد فوز آخر لافت في أبريل/نيسان عندما ظهر غنوم منتصراً في بطولة الإمارات الوطنية للكارتينغ روتاكس للكبار، التي أقيمت على حلبة العين الدولية للكارتينغ.

وما جعل هذا النجاح أكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أنه جاء في المقدمة في أكبر وأكثر منافسات الكارتينج في تاريخ الشرق الأوسط، مع أكثر من 75 متسابقًا يتنافسون على المجد، مما ضمن له مكانًا في نهائيات روتاكس الكبرى، المقرر إقامتها في البحرين في وقت لاحق من هذا العام.