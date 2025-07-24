عمر غنوم: نجم الإمارات الشاب يسطع عالمياً ويقترب من حلم "الفورمولا 1"

يضع نجم سباقات السيارات الإماراتي المراهق بصمته على المستوى العالمي حيث يسعى إلى تحقيق طموحه مدى الحياة بالتنافس في عالم الفورمولا 1 المليء بالتألق والروعة.
فاز عمر غنوم البالغ من العمر 17 عامًا، بالجولة الثالثة من بطولة روتاكس الأوروبية التي أقيمت مؤخرًا في بلجيكا، حيث يتنافس حاليًا مع بعض من أفضل سائقي الكارتينج في العالم.
وقدم غنوم، الذي يعد أول سائق يمثل الإمارات في منافسات الكارتينج بهذا الحجم، أداءً كان من الممكن أن يحدد مسيرته المهنية في جينك لينهي السباق متقدماً على أقرب منافسيه ماكولي بيشوب ولويس جوف، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على منصة التتويج على التوالي.
وكان هذا عرضًا مثيرًا للإعجاب من جانب غنوم، وخطوة حاسمة في رحلته نحو ما يأمل أن تكون المستويات العليا من سباقات الخيل العالمية.
"كانت أفضل لحظة في حياتي أن أعبر خط النهاية في المركز الأول، وهذا يعزز ثقتي بنفسي بشكل كبير في الخطوات التالية من مسيرتي في رياضة السيارات"، أوضح المراهق.
ويأتي فوزه في بلجيكا بعد فوز آخر لافت في أبريل/نيسان عندما ظهر غنوم منتصراً في بطولة الإمارات الوطنية للكارتينغ روتاكس للكبار، التي أقيمت على حلبة العين الدولية للكارتينغ.
وما جعل هذا النجاح أكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أنه جاء في المقدمة في أكبر وأكثر منافسات الكارتينج في تاريخ الشرق الأوسط، مع أكثر من 75 متسابقًا يتنافسون على المجد، مما ضمن له مكانًا في نهائيات روتاكس الكبرى، المقرر إقامتها في البحرين في وقت لاحق من هذا العام.
وقال "هذا الفوز يتناسب تماما مع رحلتي لأنني بذلت الكثير من العمل لتحسين أدائي العقلي والجسدي، ومن الواضح أنني على المسار الصحيح أيضا".
"لقد استخدمت السباق كإحماء للتأقلم مع أصعب سباقات الكارتينج في العالم، والتي سأضطر إلى اجتيازها في النهائيات الكبرى في البحرين."
ويتألق غنوم حاليا في رياضة بدا أنه كان مقدراً له أن يترك بصمة فيها منذ سن مبكرة للغاية.
بدأت مسيرته في عالم السباقات في الإمارات العربية المتحدة، في حلبة دبي كارتدروم، عندما كان عمره 14 عامًا فقط، على الرغم من أن مسيرته كانت قد بدأت في وقت سابق قليلاً.
"لقد كنت دائمًا من محبي سباقات السيارات، ولكن في عيد ميلادي الرابع عشر أتيحت لي الفرصة لقيادة سيارة سباق كارت احترافية في أمريكا لأول مرة"، كما أوضح.
"كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أن هذه الرياضة تناسبني تمامًا وشغفي بالسرعة والمنافسة."
وبطبيعة الحال، بالإضافة إلى استمتاعه بالارتفاعات، كان على غنوم أيضًا أن يتحمل بعض الانخفاضات في الجزء المبكر من حياته المهنية.
ومع ذلك، كان عام 2025 عامًا رائعًا حتى الآن، مع إمكانية أن يصبح عامًا أفضل مع تركيزه على النهائيات الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال غنوم: "إن المنافسة في النهائيات الكبرى وأن أكون الوحيد الذي يلوح بعلم الإمارات العربية المتحدة في الفئة الأصعب، هو شرف كبير، ولا أريد أن يضيع هذا الشرف".
"الفوز بهذا السباق سيكون خطوة مذهلة إلى الأمام لأنه سيكون أحد آخر سباقات الكارتينج التي أشارك فيها، وسأركز بعد ذلك على مسار السيارات.
"سيكون ذلك بمثابة دفعة إضافية للثقة، إلى جانب الفوز في بطولة أوروبا."
وفي حين أن النجاح الفوري هو الأولوية الواضحة، فإن غنوم يركز بشكل كامل على ما يريد تحقيقه على المدى الطويل.
وقال "طموحاتي هي نقل زخم الفوز ضد أصعب خطوط السباق في عالم الكارتينج في فئة الكبار، إلى سباقات السيارات، سواء كان ذلك في سباقات GT أو الفورمولا 4".
"هدفي على المدى الطويل هو التنافس في الفورمولا 1 أو فئة السيارات الخارقة في بطولة العالم للتحمل (WEC)."
ونظراً للإنجازات المذهلة التي حققها غنوم حتى الآن، فمن غير المرجح أن يراهن أحد على قدرته على تحقيق هذه الأهداف، بل وحتى تجاوزها.
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