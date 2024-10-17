"عمالقة الخليج"يتوج ببطولة موانئ دبي العالمية للتطوير

"وفي وقت سابق من اليوم، حقق فريق يه أل تي 20 بيرلز انطلاقة قوية، حيث سجل عليشان شرفو 35 نقطة من 15 كرة، شملت أربع ضربات سداسية وضربتين رباعيتين. من جانبه، لعب روهان مصطفى دور الأساس بتسجيله 33 نقطة من 37 كرة. سجل الثنائي الافتتاحي 54 نقطة قبل أن يطرد شرفو على يد محمد عرفان في الشوط الخامس. فيما لم يسجل آصف خان سوى نقطة واحدة بعد أن طرده عرفان."

ظل ياسر كليم بلا هزيمة ليبرز باعتباره الهداف الرئيسي لفريق بيرلز، حيث سدد سبع ضربات سداسية في طريقه إلى 72 نقطة في 45 كرة.