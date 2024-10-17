"عمالقة الخليج"يتوج ببطولة موانئ دبي العالمية للتطوير
توج فريق عمالقة الخليج بطلاً لبطولة موانئ دبي العالمية 2024 بعد فوزه بستة ويكيتات على فريق ILT20 Pearls (أيه أل تي 20 بيرلز) في المباراة النهائية. وقد تعززت مطاردة فريق العمالقة بفضل نصف القرن (50 نقطة) المبهر الذي أحرزه (شافال بوا) Shival Bawa والمساهمات الحيوية من (فراتيا آرفيند) Vriitya Arvind و (حميد خان )Hameed Khan و (محمد صغير خان) Muhammad Saghir Khan.
وساعد ياسر كليم الذي سجل نصف قرن (50 نقطة) من الأهداف فريق بيرلز في تسجيل 185/5 في وقت سابق من اليوم. كما قدم روهان مصطفى أداءً شاملاً بالمضرب والكرة لفريق بيرلز، لكن ذلك لم يكن كافياً.
وأقيمت المباراة النهائية في أكاديمية (أي سي سي أوفال1) ICC Oval 1 يوم الأربعاء في أجواء احتفالية، حيث هتف عشاق لعبة الكريكيت وأصدقاء وعائلات اللاعبين بحماس على المدرجات. والجدير بالذكر أن المنافسة تقدم للاعبي الإمارات العربية المتحدة فرصة الفوز بواحدة من 12 مقعداً المطلوبة في الفرق الستة للموسم الثالث من بطولة موانئ دبي العالمية 2024 ، حيث تم تحديد الاختيار المهم للغاية في 23 أكتوبر.
وتعثرت مطاردة العمالقة للنقاط إلى 20/2 حيث حصل روهان مصطفى على ويكيتات محمد عرفان وسامال أوداوانثا. وانضمت قائدة العمالقة، فريتيا أرفيند، إلى شيفال باوا حيث حقق الثنائي شراكة أساسية من 80 نقطة.
بينما تغلب أوزير خان على فريتيا أرفيند بـ 34 نقطة، ظل شيفال باوا بلا هزيمة ليقود العمالقة إلى الفوز برصيد 63 نقطة. وتضمنت ضربات شيفال باوا التي بلغت 48 كرة خمس ضربات رباعية وثلاث ضربات سداسية.
كما ساهم حميد خان في تسجيل 27 نقطة سريعة في 13 كرة قبل أن يتغلب عليه روهان مصطفى في الجولة 16. ثم ساعد محمد صغير خان شيفال باوا في تسجيل 33 نقطة في 11 كرة، حيث طارد العمالقة الهدف في 19 جولة.
"وفي وقت سابق من اليوم، حقق فريق يه أل تي 20 بيرلز انطلاقة قوية، حيث سجل عليشان شرفو 35 نقطة من 15 كرة، شملت أربع ضربات سداسية وضربتين رباعيتين. من جانبه، لعب روهان مصطفى دور الأساس بتسجيله 33 نقطة من 37 كرة. سجل الثنائي الافتتاحي 54 نقطة قبل أن يطرد شرفو على يد محمد عرفان في الشوط الخامس. فيما لم يسجل آصف خان سوى نقطة واحدة بعد أن طرده عرفان."
ظل ياسر كليم بلا هزيمة ليبرز باعتباره الهداف الرئيسي لفريق بيرلز، حيث سدد سبع ضربات سداسية في طريقه إلى 72 نقطة في 45 كرة.
وفي الوقت نفسه، حصل أيان أزفال خان على ويكيتات روهان مصطفى وأوزير خان في الجولة الرابعة عشرة. وكان كامران عطا هو الرجل التالي الذي غادر الملعب باعتباره الويكيت الوحيد لمحمد زوهيب في المباراة.
انضم شاه روخ أحمد إلى ياسر كليم ليضعا اللمسة الأخيرة لصالح بيرلز بتسجيله 24 نقطة في 15 كرة فقط. وأنهى بيرلز المباراة بنتيجة 185/5 في 20 جولة.
مع اختتام النسخة الثانية من بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير 2024، استمرت البطولة التنموية في تسليط الضوء على بعض من أفضل المواهب من جميع أنحاء المنطقة. أنهى رايس أحمد البطولة كأفضل هدافي البطولة، حيث جمع 307 أشواط لصالح لفريق الصواعق (Thunderbolts) بينما ظهر عزير خان كأفضل هدافي البطولة برصيد 16 ضربة لصالح فريق أيه أل تي 20 بيرلز .
نتائج مختصرة
تغلب فريق عمالقة الخليج على فريق أيه أل تي 20 بيرلز بفارق 6 ويكيتات
أيه أل تي 20 بيرلز 185/5 في 20 زيادة (ياسر كليم 72، أليشان شرفو 35، روهان مصطفى 33، محمد عرفان 2 ل 28، أعيان أفضل خان 2 ل 31، محمد زهيب 1 ل 33) عمالقة الخليج 186/4 في 20 زيادة ( شيفال باوا 63*، فريتيا أرفيند 34، محمد صغير خان 33*، روهان مصطفى 3 مقابل 36، عزير خان 1 مقابل 29)