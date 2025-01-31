علياء عبد السلام: أول إماراتية في سباقات الزوارق السريعة

ومن المواقف التي واجهتها علياء، محاولتها تجاوز بعض القوارب خلال سباق، حيث كان يقودها شباب، وكانت الفتاة الوحيدة في السباق، وكان البعض مصمماً على عدم منحها الفرصة، إلا أنها تمكنت من تجاوز العديد من الفرق.