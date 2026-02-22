عرش جديد في نهائي"تنس دبي":"بيغولا" تطيح بـ"سفيتولينا"

حطمت جيسيكا بيغولا قلوب الأوكرانيين بعرض لا يرحم حيث فازت الأمريكية على إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-2 و 6-4 لتفوز ببطولة دبي للتنس الحرة يوم السبت.

الهزيمة بمجموعتين نظيفتين أنهت آمال سفيتولينا' في الانضمام إلى فينوس ويليامز كثاني أنجح بطلة في دبي بثلاثة ألقاب.

سفيتولينا، الفائزة المتتالية في هذه الملعب المركزي في عامي 2017 و 2018، كانت مجرد ظل باهت للاعبة التي هزمت كوكو غوف في معركة نصف نهائي مثيرة استمرت ثلاث ساعات ليلة الجمعة.

كانت الأوكرانية البالغة من العمر 31 عامًا تعاني بوضوح جسديًا للتأقلم مع بيغولا، التي انتهزت كل فرصة لتحقيق لقبها الأول في دبي.