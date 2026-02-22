عرش جديد في نهائي"تنس دبي":"بيغولا" تطيح بـ"سفيتولينا"

حطمت جيسيكا بيغولا قلوب الأوكرانيين بعرض لا يرحم حيث فازت الأمريكية على إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-2 و 6-4 لتفوز ببطولة دبي للتنس الحرة يوم السبت.
الهزيمة بمجموعتين نظيفتين أنهت آمال سفيتولينا' في الانضمام إلى فينوس ويليامز كثاني أنجح بطلة في دبي بثلاثة ألقاب.
سفيتولينا، الفائزة المتتالية في هذه الملعب المركزي في عامي 2017 و 2018، كانت مجرد ظل باهت للاعبة التي هزمت كوكو غوف في معركة نصف نهائي مثيرة استمرت ثلاث ساعات ليلة الجمعة.
كانت الأوكرانية البالغة من العمر 31 عامًا تعاني بوضوح جسديًا للتأقلم مع بيغولا، التي انتهزت كل فرصة لتحقيق لقبها الأول في دبي.
رويترز
كان هذا أول لقب فردي لهذا العام لبيغولا، التي وصلت إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.
كما رفعت المصنفة الخامسة عالمياً أخيرًا كأسًا بعد ست مشاركات متتالية في نصف النهائي، والتي تضمنت مسيرات رائعة إلى المراحل الأربع الأخيرة في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي وبطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.
دبي هي لقبها العاشر في مسيرتها والرابع على مستوى بطولات WTA 1000.
كما أصبحت ثالث أمريكية تفوز بلقب دبي بعد ليندسي دافنبورت وفينوس ويليامز.
كانت هدية عيد ميلاد مبكرة لبيغولا التي ستبلغ 32 عامًا في 24 فبراير.
"إنها' هدية عيد ميلاد رائعة بالنسبة لي، سأحتفل بالعودة إلى المنزل في غضون ساعات قليلة. "لكنني سعيدة للغاية بالعودة إلى المنزل بكأس. لقد كان أسبوعًا رائعًا،" قالت بيغولا خلال خطاب فوزها بعد استلام الكأس.
ثم شكرت ابنة الملياردير الأمريكي تيري بيغولا جمهور مركز دبي على دعمهم خلال الأسبوع.
وقالت: "شكراً لكم يا رفاق على حضوركم لدعمنا، لقد كانت أجواء رائعة، خاصة في الليلتين الماضيتين"، في إشارة إلى معركتي نصف النهائي المذهلتين يوم الجمعة.
بينما تغلبت سفيتولينا على غوف، حققت بيغولا فوزاً مذهلاً بعد تأخرها على مواطنتها أماندا أنيسيموفا في أولى مباراتي نصف النهائي يوم الجمعة'.
"كان الجمهور هنا رائعاً، لم يدعموني فحسب، بل دعموا جميع الفتيات لتنافسهن بقوة كل يوم من أيام الأسبوع. نحن نقدر ذلك حقاً لأن أكبر متعة لنا هي أن نتمكن من اللعب أمام الجماهير. لذا شكراً جزيلاً لكم."
من ناحية أخرى، اعترفت سفيتولينا بمعاناتها جسدياً بعد اشتباكها العنيف في نصف النهائي مع غوف الذي انتهى في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وقالت: "حسناً، بالتأكيد ليس مثالياً. لكن هذا هو الحال. لا أستطيع الشكوى. لقد خضت مباراة رائعة بالأمس. كنت سعيدة جداً بالطريقة التي تمكنت بها من الفوز بتلك المباراة."
"ما زلت أرغب في النظر إلى هذه البطولة بالكثير من الإيجابيات، وأخذ الأشياء الجيدة فقط. بالنسبة لي، هذه هي الأولوية.'
"لقد لعبت مباريات رائعة، وتغلبت على لاعبات جيدات. بالطبع في النهائي، كان الأمر صعباً. لكن جيس، إنها' متسقة للغاية. إنها' لاعبة رائعة. أعتقد أنها هنا، كما تعلمون، لعبت تنساً رائعاً حقاً. هذا هو الحال. ما زلت سعيدة. أريد أن أنظر من الجانب الإيجابي."
في غضون ذلك، فازت غابرييلا دابروفسكي من كندا ولويزا ستيفاني من البرازيل بلقب زوجي السيدات بفوز شامل 6-1 6-3 على الروسية’ فيرا زفوناريفا ولورا سيجموند من ألمانيا في النهائي.
يوم الجمعة، تغلبت زفوناريفا وسيجموند على الزوجي الروماني جاكلين كريستيان وإيلينا-غابرييلا روسي بنتيجة 6-3 7-6 (8/6) في نصف النهائي الأول، وتغلبت دابروفسكي وستيفاني على ألكسندرا كرونيتش من صربيا وآنا دانلينا من كازاخستان بنتيجة 4-6 6-2 10-6 في نصف النهائي الثاني.