عجمان تستضيف بطولة الجولف الدولية اليوم
انتهى وقت الانتظار! وستنطلق بطولة "الاتحاد عجمان" للجولف الافتتاحية من 36 حفرة، والتي تدعمها رابطة الإمارات للجولف، اليوم الجمعة في نادي الزوراء للجولف في عجمان، الإمارات العربية المتحدة.
وسيجمع هذا الحدث المثير الذي يمتد على مدار يومين مزيجاً مثالياً من المنافسة والرفقة وتواصل أصحاب المؤسسات، حيث ستنطلق الجولة الأولى في الساعة 1 ظهراً بنظام البداية الفورية.
وتبشر البطولة بتطور مبتكر حيث سيتنافس 30 لاعباً محترفاً محلياً من رابطة لاعبي الجولف المحترفين في الإمارات في نظام الكرة الخاص بهم، في حين سيشارك الهواة في نظام الفريق "سكرامبل درايف" الحيوي.
ويتمتع الميدان بمزيج ديناميكي من الهواة من الذكور والإناث، بما في ذلك الوجوه المألوفة من مشهد الجولف المحلي وعدد قليل من المدعوين من الخارج من الرعاة، ممّا يضيف نكهة دولية إلى الحدث.
تغيير كبير في عجمان
تُنظم هذه البطولة الرائدة من قبل دائرة التنمية السياحية في عجمان وترعاها بكل فخر شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وهي أكثر من مجرد بطولة للجولف، بل هي خطوة جريئة في وضع عجمان كنجم صاعد في السياحة الرياضية.
وأعرب "محمود خليل الهاشمي"، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن حماسه قائلاً: "نحن سعداء باستضافة بطولة "الاتحاد عجمان" للجولف، وهو ما يعكس التزامنا بتمكين الشباب من خلال الرياضة".
ويشكل هذا الحدث، الذي يرعاه اتحاد الإمارات للجولف، توازناً مثالياً بين المنافسة والشمول، حيث يتيح للاعبين والمتفرجين فرصة للتواصل من خلال شغفهم المشترك بالجولف.
من يجب متابعته: النجوم الصاعدة والأبطال المحليين
يضم القسم الاحترافي بعضاً من أكثر المواهب ثباتاً في الإمارات العربية المتحدة. ويقود هذه المجموعة "ديفيد لينج" (من نادي مونتجمري للجولف)، الذي قدم أداءً رائعاً في فعاليات بطولة الإمارات للجولف الأخيرة.
كما يسلط الضوء على "جوردان غالاغر" (ذا تراك، ميدان، دبي) والموثوق به "توم هانسون" (تراك مان).
ولا ينبغي تجاهل الهواة، حيث يضم الفريق المتميز بقيادة توم "رورك" (نادي إلس، دبي). ويضم فريقه لاعبين من الطراز الأول مثل "ريتشارد رايمنت" (بمعدّل 8)، و"جم بريسكوت" (+1)، و"تيم بريسكوت" (7). ومع وجود مثل هذه التشكيلة القوية، فمن المؤكد أن المنافسة ستكون شرسة.
أكثر من مجرد لعبة جولف
ولكن هذا الحدث لا يقتصر على تسجيل النقاط والأهداف، بل إنه احتفال بالمجتمع والتواصل، حيث يتيح للاعبين والضيوف فرصة للتواصل، وتكوين الصداقات، والاستمتاع بالضيافة النابضة بالحياة في عجمان.
لذا فالمسرح مُهيأ لقضاء عطلة نهاية أسبوع استثنائية. سواء كنت متنافساً، أو مشجعاً، أو ضيفاً من شركة، فإن بطولة "الاتحاد عجمان" للجولف على استعداد لتقديم لحظات مميزة سواء على أرض الملعب أو خارجه.