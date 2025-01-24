عجمان تستضيف بطولة الجولف الدولية اليوم

ويتمتع الميدان بمزيج ديناميكي من الهواة من الذكور والإناث، بما في ذلك الوجوه المألوفة من مشهد الجولف المحلي وعدد قليل من المدعوين من الخارج من الرعاة، ممّا يضيف نكهة دولية إلى الحدث.