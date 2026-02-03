عبد الرحمن بوخاطر.. قصة صعود الكريكت من صحراء الشارقة إلى العالمية

ومن بين أبرز مساهمات بوخاطر، كان إطلاق "سلسلة صندوق دعم لاعبي الكريكت" (CBFS)، وهي مبادرة رائدة أُطلقت لتقديم الدعم المالي لمجموعة مختارة من اللاعبين الدوليين المعتزلين، لا سيما من جنوب آسيا. وصرح بوخاطر في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" عام 2022 قائلاً: "بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق دائماً بالكريكت وترويجها. كانت تجربة صندوق دعم اللاعبين فريدة من نوعها، ولم يضاهِ أحد مبلغ الـ 4 ملايين دولار التي قدمناها كجوائز مالية دون أي شروط".