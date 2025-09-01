«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025» تنطلق في نوفمبر

أعلنت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط، عن استعدادها للانطلاق بنسختها لعام 2025، وذلك على مدى ثلاثة أيام قبيل عطلة عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع نسخة هذا العام بين الرياضات العالمية المستوى، والعروض الموسيقية لفنانين عالميين، إلى جانب تجارب الضيافة الفاخرة، والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات، لتقدم حدثاً استثنائياً ومميزاً.
وتنطلق «عطلة نهاية الأسبوع الأبرز للعام» من الجمعة 28 نوفمبر وحتى الأحد 30 نوفمبر المقبلين في ملعب «ذا سيفنز»، وذلك بتوقيت مثالي يسبق عطلة عيد الاتحاد.
تتوفر التذاكر الآن على الموقع emiratesdubai7s.com، مع خيارين لتذاكر يوم واحد أو ثلاثة أيام، بالإضافة إلى الضيافة الشاملة في Sunroom، والتي تقدم مأكولات ومشروبات مجانية وإطلالات مميزة على الملعب 1.
يستقطب الحدث أكثر من 80 ألف زائر، ويشكل الانطلاقة الرسمية لسلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي»، والتي ستشهد تنافس 8 فرق للرجال و8 فرق للسيدات، وذلك على مدى يومين في الملعب رقم «1»، كما ستستضيف المرافق الجديدة، بما في ذلك الملعب رقم «9» وملعبان إضافيان للكريكيت، أكبر جدول للمباريات الودية في تاريخ الفعالية.
وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بخمس رياضات من بينها: «بطولة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» للسيدات والرجال، والكريكيت برعاية مجموعة «دلسكو»، وكرة الشبكة برعاية «دبي القابضة لإدارة المجمعات»، وبطولة «ريباوند» الخاصة بتنس البادل، إلى جانب بطولة WODON3 التي تضم فرقاً مختلطة تتنافس في تمارين القوة واللياقة البدنية، والتي ستقدم هذا العام فئة جديدة تحت اسم «سوبر سوشال» للمبتدئين والمشاركين بغرض الترفيه، حيث أن التسجيل لمسابقتي WODON3 وبطولة «ريباوند» الخاصة بتنس البادل مفتوحة الآن.
كما سيواصل مهرجان طيران الإمارات دبي للسباعيات هذا العام التزامه بتقديم تجربة مهرجان أكثر استدامة. تنضم علامة ريفلو الرياضية المحلية المستدامة كشريك رسمي للملابس والسلع، حيث تُنتج معدات الحدث باستخدام مواد مُعاد تدويرها ومصادر مسؤولة. وسيشهد مهرجان عام 2025 أيضًا توسيع محطات تعبئة المياه المُفلترة، ومواصلة خفض استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، بينما سيُعاد تشغيل موقف السيارات الشمسي.
قال ماثيو تايت، مدير المهرجان: "ستكون بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي الرجبي لهذا العام الأكبر والأكثر إثارةً حتى الآن. بدءًا من البرنامج الرياضي الموسّع، وصولًا إلى جدولٍ حافلٍ بالفعاليات الموسيقية الرئيسية على مدار ثلاثة أيام، والخطوات المهمة نحو الاستدامة، نفخر بتقديم عطلة نهاية أسبوعٍ تُرضي جميع الأذواق. يسعدنا الترحيب بعودة زوارنا الدائمين، ونتطلع إلى رؤية وجوه جديدة تُشارك في المهرجان لأول مرة."
وقال سام بيندر المدير العام للبطولة: "تستمر شعبية سباقات طيران الإمارات دبي 7 في النمو عامًا بعد عام، ونحن نتطلع إلى إطلاق سلسلة سباقات HSBC SVNS 2025-26 مرة أخرى في دبي بتنسيق جديد".
"يُعد هذا الحدث دائمًا من أبرز الأحداث في تقويمنا، وخاصةً باعتباره افتتاحًا للسلسلة، ويمكن للحاضرين أن يتطلعوا إلى مشاهدة بعض من أفضل مباريات الرجبي النسائية والرجالية في SVNS، بينما يستمتعون أيضًا بالجدول الرائع للترفيه المعروض."
ويحافظ هذا الحدث على إرث التميز والروح الرياضية للرياضيين النخبة والهواة على حد سواء، ومن المقرر أن يتضمن برنامج هذا العام مشاركة من 34 دولة على الأقل في خمس رياضات - بما في ذلك الرجبي السباعي، وكرة الشبكة، والكريكيت، واللياقة البدنية، وتنس البادل.
واستضافت نسخة العام الماضي أكثر من 6000 مشارك و560 فريقًا من جميع المستويات والأعمار من 32 دولة.