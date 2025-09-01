«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025» تنطلق في نوفمبر

أعلنت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط، عن استعدادها للانطلاق بنسختها لعام 2025، وذلك على مدى ثلاثة أيام قبيل عطلة عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع نسخة هذا العام بين الرياضات العالمية المستوى، والعروض الموسيقية لفنانين عالميين، إلى جانب تجارب الضيافة الفاخرة، والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات، لتقدم حدثاً استثنائياً ومميزاً.