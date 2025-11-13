طالب من دبي يحصد ذهبية تاريخية للإمارات في ألعاب الشباب الآسيوية

طالب "أكاديمية جيمس ويلينغتون - الخيل" حسين شوقي صنع تاريخًا رياضيًا للإمارات بكونه أول فائز بميدالية ذهبية لفريق السباحة الوطني في ألعاب الشباب الآسيوية.
السباح البالغ من العمر 17 عامًا حقق النصر في سباق 50 متر فراشة في النسخة الثالثة من الألعاب التي أقيمت في البحرين وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للحدث.
حسين، وهو مصري الجنسية وطالب في السنة الثالثة عشرة بمنحة دراسية، التحق بأكاديمية جيمس ويلينغتون - الخيل منذ عام 2019 بعد انتقاله من مدرسة جيمس أخرى للانضمام إلى مركز جيمس للتميز في السباحة.
المركز، الذي يعمل بالشراكة مع هاميلتون أكواتيكس، يوفر تدريبًا على مستوى النخبة ودعمًا أكاديميًا مخصصًا لمساعدة الطلاب الرياضيين على تحقيق أعلى إمكاناتهم في المسبح وكذلك في الفصل الدراسي.
بدأ حسين السباحة التنافسية مع هاميلتون أكواتيكس في مسار التطوير الخاص بهم في عام 2015 ومر بجميع فرق الأداء. بعد تمثيل مصر في العديد من البطولات الدولية، أصبح مؤهلاً للسباق كجزء من الفريق الوطني الإماراتي في عام 2024، حيث شارك هذا الصيف في البطولة العربية الرابعة للسباحة في المغرب.
قال حسين: "يشعرني بالفخر أن أمثل الإمارات وأحضر للبلاد أول ذهبية في السباحة".
"أنا ممتن لمدربي ومعلمي وكل من آمن بي وأعطاني الفرصة لتحقيق حلمي."
النجم الصاعد، الذي حصل على ميداليتين في فئته العمرية وسجل رقمًا قياسيًا عربيًا جديدًا في 50 متر حرة، سيواصل رحلته في السباحة في الولايات المتحدة العام المقبل مع أحد فرق السباحة الجامعية في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) القسم الأول.
قالت جوان هارتي - مديرة الرياضة في مجموعة ويلينغتون: "نحن فخورون للغاية بإنجاز حسين المتميز، الذي يعد شهادة على تفانيه ومرونته وشغفه بالسباحة".
في جيمس، نحن ملتزمون بشدة بتمكين الرياضيين الشباب من التفوق في الأكاديميات والرياضة من خلال منصات مثل مركز التميز للسباحة. نجاح حسين هو انعكاس لما يمكن تحقيقه عندما يلتقي التعليم العالمي بالتدريب الممتاز.
هذا الفوز التاريخي لا يضع حسين فقط بين أفضل السباحين الشباب في المنطقة، بل يبرز أيضًا الدور المتزايد للمدارس في الإمارات في المساهمة في نجاح البلاد الرياضي على الساحة الدولية.